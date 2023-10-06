https://ria.ru/20231006/shilov-1900404606.html

Биография Александра Шилова

Биография Александра Шилова - РИА Новости, 06.10.2023

Биография Александра Шилова

Народный художник СССР Александр Максович Шилов родился 6 октября 1943 года в Москве. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T01:24

2023-10-06T01:24

2023-10-06T01:24

культура

справки

москва

россия

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александр шилов

михаил водопьянов

сергей бондарчук (актер)

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Народный художник СССР Александр Максович Шилов родился 6 октября 1943 года в Москве. В семье воспитывалось еще трое детей. После окончания школы подрабатывал грузчиком на швейной и мебельной фабриках, винном заводе. В 1957-1962 годах Шилов занимался в изостудии Дома пионеров Тимирязевского района города Москвы.В 1973 году окончил Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова (ныне – Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при академии художеств) по классу живописи.В 1971-1972 годах участвовал в выставках молодых художников Москвы, затем – во всесоюзных и республиканских выставках.В 1976 году был принят в члены Союза художников СССР.В 1977 году Шилову было присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола.В 1978 году состоялись первые персональные выставки художника в Центральном Доме работников искусств и в Академии Министерства внутренних дел в Москве.В 1979 году состоялась творческая командировка в Италию от Академии художеств СССР.В 1981 году впервые персональная выставка художника прошла за рубежом – в Париже (Франция) в Галерее на бульваре Распай.В дальнейшем многочисленные персональные выставки художника прошли во многих российских городах, а также в Германии, Португалии, Канаде, Японии, ОАЭ и других странах. В 1996 году более трехсот своих работ Шилов передал в дар Москве.В 1997 году на основе переданной коллекции авторских произведений была учреждена Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР А. Шилова, разместившаяся в старинном особняке Москвы на улице Знаменка. Собрание галереи постоянно пополняется новыми работами художника. В связи с большим увеличением фондов в 2003 году было открыто новое здание галереи. Всего в коллекции галереи – свыше 1300 экспонатов (живопись, графика). В числе ранних работ художника – выполненные простым и цветными карандашами, акварелью, пастелью и масляными красками этюды "Лето" (1960), "Останкино" (1961), "Октябрь" (1963),"Закат" (1968), "Ночной этюд" (1962), картины "Женский портрет" (1969), "Город Мышкин" (1969) и другие. Шилов создал целую галерею портретов-типов современников – "Студентка" (1977), "Моя бабушка" (1977), "Солдатские матери" (1985), отличающихся тщательной моделировкой.Еще студентом начал писать портреты защитников Отечества. Серия работ началась с портрета полярного летчика, Героя Советского Союза Михаила Водопьянова (1972).Позже появились портреты "Герой России, разведчик А.Н. Ботян" (2011), "Герой Советского Союза, генерал армии В.Л. Говоров"(2005), "Герой Советского Союза разведчик Г.А. Вартанян" (2004), "Генерал Л.Г. Иванов, участник Великой Отечественной войны, военный контрразведчик" (2013), "Летчица, Герой Советского Союза Н.В. Попова" (2005) и др. В постоянной экспозиции галереи Шилова "Они сражались за Родину" собраны более 40 портретов героев Великой Отечественной войны (1941-1945) – военных летчиков, разведчиков, пулеметчиков, медсестер. В 2015 году к 70-летию Великой Победы в городах-героях и городах боевой славы России работала передвижная выставка "Они сражались за Родину", состоящая из 36 картин. В настоящее время Александр Шилов продолжает уделять внимание теме защитников отечества, создав галерею портретов героев специальной военной операции. В 2023 году они были представлены на выставке в госпитале имени Вишневского и Центральном доме Российской армии имени М.В. Фрунзе министерства обороны РФ. 1 сентября 2023 года выставка этих портретов открылась и в галерее Шилова. Художник написал большое число портретов представителей творческой интеллигенции – в их числе кинорежиссер Сергей Бондарчук (1994), певец Сергей Лемешев (1976), писатель Сергей Михалков (1984), композитор Олег Лундстрем (2002), драматург Виктор Розов (1997), актеры Евгений Матвеев (1997) и Сергей Шакуров (2003), портретов священнослужителей и врачей.Создал серию этнических портретов. Работает в технике портретной графики. Пишет картины, посвященные образам природы. В их числе – "Золотая осень. Уборы" (1999), "Бабье лето" (2015), "Осенняя пора" (2016), "Незабудки" (2017), "Цветущие липы" (2022) и др. В числе основных произведений Шилова – "В день рождения Ариши" (1981), "Вдвоем" (1981), "Зацвел багульник" (1983), "Бомж" (1993), "Юная москвичка. Маша Шилова" (1995), "Сонеты Петрарки (А. Дутикова)" (2001), "Аве Мария" (2009), "Любовь и меч" (2012).Ежегодно по традиции ко Дню города Москвы художник представляет свои новые работы и передает их в дар Отечеству.Шилов пишет в реалистической манере. Отдает предпочтение портретной живописи, стремясь при абсолютном сходстве передать внутренний мир человека. Также создает натюрморты, пейзажи, любит технику пастели. В 1997 году Шилов стал членом-корреспондентом Российской академии художеств (РАХ), с 2001 года – действительный член (академик) РАХ. С 2012 года – член Президиума РАХ. С 1999 года по 2002 год – член Совета при президенте России по культуре и искусству. Почетный член Патриаршего совета по культуре. Входит в Общественный совет при ФСБ России. Творчество художника отмечено многими наградами.Александр Шилов – Народный художник СССР (1985). Почетный деятель искусств города Москвы (2008). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), III степени (2004), Почета (2010), Александра Невского (2013). В 2003 году Шилов был отмечен белорусским орденом Франциска Скорины.Награжден золотой медалью РАХ (2010), золотой медалью Союза художников России (2013), орденом "За служение искусству РАХ" (2013). Почетная грамота правительства Москвы (2002). Среди многочисленных общественных наград художника – орден Петра Великого I степени (2003), орден "Михайло Ломоносов" (2006), орден "Золотая звезда России" (2007), медаль Службы внешней разведки "За взаимодействие" (2008), премия ФСБ России "За лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов ФСБ (2009), премия Службы внешней разведки за создание портретов выдающихся разведчиков (2012). Лауреат Премии имени Н.А. Островского (2005), общественной премии "Национальное величие" (2007) и пр.В 1992 году Международный астрономический союз присвоил безымянной планете название "Шилов".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, ссср, александр шилов, михаил водопьянов, сергей бондарчук (актер), центральный дом работников искусств, культура