Шилов не комментирует сообщение о повреждении картины в его галерее

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Художник Александр Шилов отказался комментировать информацию о повреждении неизвестным картины "Портрет художника Суздальцева" в его галерее.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция ищет человека, повредившего в галерее Шилова на Знаменке "Портрет художника Суздальцева". Уточняется, что неизвестные частично смыли полотно, а затем самостоятельно дорисовали.
"Вам какое до этого дело?" - сказал Александр Шилов РИА Новости.
Как говорится на сайте галереи, Шилов раскрывает в своих картинах понятие "истинная красота - желанный гость в сердце каждого", а его творчество "утверждает непреходящие нравственные ценности – идеалы добра и духовной красоты человека, что обретает особую актуальность и значимость в современной культуре нашей страны".