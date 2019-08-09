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РИА Новости
Культура

Шилов не комментирует сообщение о повреждении картины в его галерее

12:55, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкХудожник Александр Шилов
Художник Александр Шилов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Художник Александр Шилов. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Художник Александр Шилов отказался комментировать информацию о повреждении неизвестным картины "Портрет художника Суздальцева" в его галерее.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция ищет человека, повредившего в галерее Шилова на Знаменке "Портрет художника Суздальцева". Уточняется, что неизвестные частично смыли полотно, а затем самостоятельно дорисовали.
Во время брифинга после нападения на картину И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Москве
21 марта, 19:41РИА Новости
Поврежденную вандалом картину Репина начали реставрировать
"Вам какое до этого дело?" - сказал Александр Шилов РИА Новости.
Как говорится на сайте галереи, Шилов раскрывает в своих картинах понятие "истинная красота - желанный гость в сердце каждого", а его творчество "утверждает непреходящие нравственные ценности – идеалы добра и духовной красоты человека, что обретает особую актуальность и значимость в современной культуре нашей страны".
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КультураМоскваАлександр Шилов
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