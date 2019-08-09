Шилов не комментирует сообщение о повреждении картины в его галерее

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Художник Александр Шилов отказался комментировать информацию о повреждении неизвестным картины "Портрет художника Суздальцева" в его галерее.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция ищет человека, повредившего в галерее Шилова на Знаменке "Портрет художника Суздальцева". Уточняется, что неизвестные частично смыли полотно, а затем самостоятельно дорисовали.

"Вам какое до этого дело?" - сказал Александр Шилов РИА Новости.