https://ria.ru/20240530/shilov-1949461381.html
Народный художник Шилов поблагодарил Путина за защиту России
Народный художник Шилов поблагодарил Путина за защиту России - РИА Новости, 30.05.2024
Народный художник Шилов поблагодарил Путина за защиту России
Народный художник СССР Александр Шилов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он с первых шагов своего президентства защищает Россию. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:31
2024-05-30T17:31
2024-05-30T20:10
россия
ссср
александр шилов
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Народный художник СССР Александр Шилов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он с первых шагов своего президентства защищает Россию. Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ. "Я благодарен вам за то, что с первых шагов своего президентства вы защищаете наше Отечество, нашу Родину, единственную Родину - Россию, когда коварный враг давно мечтает ее уничтожить. Мы живем в непростое время, а именно такое - быть или не быть", - сказал Шилов на церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Шилов отметил, что вся страна, весь народ сплотился вокруг Путина, о чем говорят результаты прошедших выборов. "Мы практически единогласно вас поддержали, все ваши действия, всю вашу титаническую деятельность... Для этого надо быть величайшим патриотом, которым является вы", - добавил он. Также, по словам народного художника, сейчас на сотрудниках спецслужб и военных держится страна, как в годы Великой Отечественной войны. "Без них Родина существовать не может", - сказал Шилов.
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россия, ссср, александр шилов, владимир путин
Россия, СССР, Александр Шилов, Владимир Путин
Народный художник Шилов поблагодарил Путина за защиту России
Народный художник СССР Шилов: Путин с первых дней президентства защищает Россию
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Народный художник СССР Александр Шилов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он с первых шагов своего президентства защищает Россию.
Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ.
"Я благодарен вам за то, что с первых шагов своего президентства вы защищаете наше Отечество, нашу Родину, единственную Родину - Россию, когда коварный враг давно мечтает ее уничтожить. Мы живем в непростое время, а именно такое - быть или не быть", - сказал Шилов на церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля.
Шилов отметил, что вся страна, весь народ сплотился вокруг Путина, о чем говорят результаты прошедших выборов. "Мы практически единогласно вас поддержали, все ваши действия, всю вашу титаническую деятельность... Для этого надо быть величайшим патриотом, которым является вы", - добавил он.
Также, по словам народного художника, сейчас на сотрудниках спецслужб и военных держится страна, как в годы Великой Отечественной войны. "Без них Родина существовать не может", - сказал Шилов.