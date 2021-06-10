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Художник Шилов опроверг информацию о госпитализации из-за COVID-19
Художник Шилов опроверг информацию о госпитализации из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021
Художник Шилов опроверг информацию о госпитализации из-за COVID-19
Художник Александр Шилов опроверг информацию о своей госпитализации, отметив, что он лишь слегка простыл, находится у себя на даче. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:51
2021-06-10T10:51
2021-06-10T10:51
культура
культура
россия
александр шилов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Художник Александр Шилов опроверг информацию о своей госпитализации, отметив, что он лишь слегка простыл, находится у себя на даче.Ранее в соцсетях сообщили, что Шилов госпитализирован в Москве с коронавирусом.
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культура, россия, александр шилов