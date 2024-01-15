https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921485475.html

СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня"

СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 15.01.2024

СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня"

Следственный комитет России наградил медалями "За содействие", "За высокую гражданскую ответственность" и медалью "350 лет со дня рождения Петра I" журналистов... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:31

2024-01-15T18:31

2024-01-15T18:32

россия

петр i

александр бастрыкин

александр шилов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следственный комитет России наградил медалями "За содействие", "За высокую гражданскую ответственность" и медалью "350 лет со дня рождения Петра I" журналистов медиагруппы "Россия сегодня" Александра Харченко, Евгения Масленникова, Михаила Кевхиева, а также Дарину Хануну и Светлану Каражас. Приказом Следственного комитета России за подписью председателя ведомства Александра Бастрыкина медалями "За высокую гражданственность" награждены военные корреспонденты Александр Харченко и Евгений Масленников.Первый замдиректора главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Каражас удостоена медали "350 лет со дня рождения Петра I", медали "За содействие" получили корреспонденты Дарина Хануна и Михаил Кевхиев.Следственный комитет отмечает 13-летие. Пятнадцатого января 2011 года вступил в силу федеральный закон № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", учреждавший СК как самостоятельный федеральный госорган, руководство деятельностью которого осуществляет президент России.

https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921458437.html

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россия, петр i, александр бастрыкин, александр шилов, следственный комитет россии (ск рф)