https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921485475.html
СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 15.01.2024
СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Следственный комитет России наградил медалями "За содействие", "За высокую гражданскую ответственность" и медалью "350 лет со дня рождения Петра I" журналистов... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:31
2024-01-15T18:31
2024-01-15T18:32
россия
петр i
александр бастрыкин
александр шилов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895827613_0:255:3076:1985_1920x0_80_0_0_5edbf2123d6988f9e96e2af58464637e.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следственный комитет России наградил медалями "За содействие", "За высокую гражданскую ответственность" и медалью "350 лет со дня рождения Петра I" журналистов медиагруппы "Россия сегодня" Александра Харченко, Евгения Масленникова, Михаила Кевхиева, а также Дарину Хануну и Светлану Каражас. Приказом Следственного комитета России за подписью председателя ведомства Александра Бастрыкина медалями "За высокую гражданственность" награждены военные корреспонденты Александр Харченко и Евгений Масленников.Первый замдиректора главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Каражас удостоена медали "350 лет со дня рождения Петра I", медали "За содействие" получили корреспонденты Дарина Хануна и Михаил Кевхиев.Следственный комитет отмечает 13-летие. Пятнадцатого января 2011 года вступил в силу федеральный закон № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", учреждавший СК как самостоятельный федеральный госорган, руководство деятельностью которого осуществляет президент России.
https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921458437.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895827613_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a1881c1a2d5a75e79f59a3ae9bb3cc61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр i, александр бастрыкин, александр шилов, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Петр I, Александр Бастрыкин, Александр Шилов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Следственный комитет России наградил медалями пятерых журналистов РИА Новости
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следственный комитет России наградил медалями "За содействие", "За высокую гражданскую ответственность" и медалью "350 лет со дня рождения Петра I" журналистов медиагруппы "Россия сегодня" Александра Харченко, Евгения Масленникова, Михаила Кевхиева, а также Дарину Хануну и Светлану Каражас.
Приказом Следственного комитета России за подписью председателя ведомства Александра Бастрыкина
медалями "За высокую гражданственность" награждены военные корреспонденты Александр Харченко и Евгений Масленников.
Первый замдиректора главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Каражас удостоена медали "350 лет со дня рождения Петра I", медали "За содействие" получили корреспонденты Дарина Хануна и Михаил Кевхиев.
Следственный комитет отмечает 13-летие. Пятнадцатого января 2011 года вступил в силу федеральный закон № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", учреждавший СК как самостоятельный федеральный госорган, руководство деятельностью которого осуществляет президент России.
Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы