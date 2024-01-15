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СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 15.01.2024
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18:31 15.01.2024 (обновлено: 18:32 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921485475.html
СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 15.01.2024
СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Следственный комитет России наградил медалями "За содействие", "За высокую гражданскую ответственность" и медалью "350 лет со дня рождения Петра I" журналистов... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:31
2024-01-15T18:32
россия
петр i
александр бастрыкин
александр шилов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следственный комитет России наградил медалями "За содействие", "За высокую гражданскую ответственность" и медалью "350 лет со дня рождения Петра I" журналистов медиагруппы "Россия сегодня" Александра Харченко, Евгения Масленникова, Михаила Кевхиева, а также Дарину Хануну и Светлану Каражас. Приказом Следственного комитета России за подписью председателя ведомства Александра Бастрыкина медалями "За высокую гражданственность" награждены военные корреспонденты Александр Харченко и Евгений Масленников.Первый замдиректора главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Каражас удостоена медали "350 лет со дня рождения Петра I", медали "За содействие" получили корреспонденты Дарина Хануна и Михаил Кевхиев.Следственный комитет отмечает 13-летие. Пятнадцатого января 2011 года вступил в силу федеральный закон № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", учреждавший СК как самостоятельный федеральный госорган, руководство деятельностью которого осуществляет президент России.
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россия, петр i, александр бастрыкин, александр шилов, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Петр I, Александр Бастрыкин, Александр Шилов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК наградил медалями пятерых журналистов медиагруппы "Россия сегодня"

Следственный комитет России наградил медалями пятерых журналистов РИА Новости

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следственный комитет России наградил медалями "За содействие", "За высокую гражданскую ответственность" и медалью "350 лет со дня рождения Петра I" журналистов медиагруппы "Россия сегодня" Александра Харченко, Евгения Масленникова, Михаила Кевхиева, а также Дарину Хануну и Светлану Каражас.
Приказом Следственного комитета России за подписью председателя ведомства Александра Бастрыкина медалями "За высокую гражданственность" награждены военные корреспонденты Александр Харченко и Евгений Масленников.
Первый замдиректора главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Каражас удостоена медали "350 лет со дня рождения Петра I", медали "За содействие" получили корреспонденты Дарина Хануна и Михаил Кевхиев.
Следственный комитет отмечает 13-летие. Пятнадцатого января 2011 года вступил в силу федеральный закон № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", учреждавший СК как самостоятельный федеральный госорган, руководство деятельностью которого осуществляет президент России.
Микрофон с логотипом МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы
16:51
 
РоссияПетр IАлександр БастрыкинАлександр ШиловСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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