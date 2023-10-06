https://ria.ru/20231006/shilov-1900984027.html
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову - РИА Новости, 06.10.2023
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову
Художник Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:08
2023-10-06T16:08
2023-10-06T16:08
культура
новости культуры
россия
александр шилов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151360/06/1513600650_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_90040cece2bd6504a555dd976776e9ef.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Художник Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Шилову Александру Максовичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова", - говорится в документе. Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поздравил Шилова с 80-летним юбилеем, отметив самозабвенное служение живописца искусству.
https://ria.ru/20231006/shilov-1900404606.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151360/06/1513600650_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_40fc55e0d008308619b9850e293ae01f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, александр шилов, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Александр Шилов, Владимир Путин
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову
Путин присвоил художнику Шилову звание Героя труда в день его 80-летия