https://ria.ru/20231006/shilov-1900984027.html

Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову

Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову - РИА Новости, 06.10.2023

Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову

Художник Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:08

2023-10-06T16:08

2023-10-06T16:08

культура

новости культуры

россия

александр шилов

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Художник Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Шилову Александру Максовичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова", - говорится в документе. Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поздравил Шилова с 80-летним юбилеем, отметив самозабвенное служение живописца искусству.

https://ria.ru/20231006/shilov-1900404606.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, александр шилов, владимир путин