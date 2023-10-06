Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:08 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/shilov-1900984027.html
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову - РИА Новости, 06.10.2023
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову
Художник Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:08
2023-10-06T16:08
культура
новости культуры
россия
александр шилов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151360/06/1513600650_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_90040cece2bd6504a555dd976776e9ef.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Художник Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Шилову Александру Максовичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова", - говорится в документе. Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поздравил Шилова с 80-летним юбилеем, отметив самозабвенное служение живописца искусству.
https://ria.ru/20231006/shilov-1900404606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151360/06/1513600650_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_40fc55e0d008308619b9850e293ae01f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, александр шилов, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Александр Шилов, Владимир Путин
Путин присвоил звание Героя труда художнику Александру Шилову

Путин присвоил художнику Шилову звание Героя труда в день его 80-летия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХудожник Александр Шилов
Художник Александр Шилов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Художник Александр Шилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Художник Александр Шилов удостоен звания Героя труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Шилову Александру Максовичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова", - говорится в документе.
Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поздравил Шилова с 80-летним юбилеем, отметив самозабвенное служение живописца искусству.
Художник Александр Шилов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Биография Александра Шилова
Вчера, 01:24
 
КультураНовости культурыРоссияАлександр ШиловВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала