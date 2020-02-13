Шилов рассказал, как написанный им портрет Ботяна поразил разведчиков

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Портрет легендарного отечественного разведчика, Героя России Портрет легендарного отечественного разведчика, Героя России Алексея Ботяна , написанный народным художником СССР Александром Шиловым , в свое время поразил сотрудников Службы внешней разведки - они тогда впервые увидели совершенно новый для них образ Ботяна, об этом сам живописец рассказал РИА Новости.

"Я очень благодарен Службе внешней разведки за оказанное мне в свое время доверие написать серию портретов наших выдающихся разведчиков, в том числе Алексея Николаевича Ботяна", - сказал Шилов. Эта серия открывалась портретом Героя Советского Союза Геворка Вартаняна, а следом был написан портрет Джорджа Блейка.

"А потом в пресс-бюро СВР мне предложили написать портрет Алексея Ботяна. И я попросил сначала посмотреть на Алексея Николаевича. Когда я впервые увидел его, передо мной предстал человек с очень цепким взглядом, который, словно горный орел, сидит и высматривает добычу, и у которого по-настоящему горели глаза - несмотря на возраст. И я сказал, что обязательно напишу портрет Алексея Николаевича", - вспоминает Шилов.

По словам художника, он писал полотно с "очень большим удовольствием". "Потому что Алексей Николаевич был очень выразительным человеком. Когда мы с ним работали, он мне рассказывал то, что можно было рассказывать о своей работе, но мне было очень интересно слушать его и о других вещах", - пояснил Шилов.

"И когда я закончил портрет, сотрудники разведки ахнули: "Неужели это он? А мы и не замечали такой жесткости в его взгляде!". Но моя задача как портретиста была при абсолютном внешнем сходстве передать внутреннее состояние человека, вынести его наружу. И я ответил: "Во-первых, профессия обязывает, а во-вторых, понаблюдайте за ним, но не во время чаепития за столом, а когда он не видит, что вы смотрите на него". И потом они перезвонили и сказали: "Да, вы правы", - вспоминает художник.

"Полтора месяца назад был 95-летний юбилей другого великого разведчика, Ивана Павловича Евтодьева. На юбилей приезжал и Алексей Николаевич. Мы там встретились, сидели за одним столом, и меня поразило его не просто крепкое рукопожатие - руки были как стальные молоты. Но это была наша последняя встреча", - сказал художник.

Шилов отметил, что память о таких людях, как Ботян, нужно поддерживать и увековечивать. "Ведь человек всю свою единственную жизнь отдает самому священному долгу - служению Отечеству. На таких людях надо растить и молодое поколение, иначе получится шпана без роду и племени", - резюмировал Шилов.