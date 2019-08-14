Новое полотно кисти Шилова пополнит серию портретов знаменитых разведчиков

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Презентация портрета ветерана Великой Отечественной войны, советского разведчика Виталия Короткова кисти народного художника СССР Александра Шилова пройдет 20 августа в канун 76-й годовщины победы советских войск в Курской битве, в которой участвовал и Коротков, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"Картина пополнит известную экспозицию кисти мэтра российской живописи "Они сражались за Родину", - отмечается в сообщении.

Мероприятие, которое пройдет в столичной Галерее Шилова, откроет директор СВР Сергей Нарышкин.

"Александр Максович Шилов вновь остановил время, запечатлев образ человека незаурядной судьбы. Виталий Викторович Коротков подростком добился права пойти на фронт и сразу же попал в горнило великой битвы на Курской дуге. Освобождал родные города и села, воевал с фашизмом в Европе, а после капитуляции Германии – на Дальнем Востоке вплоть до завершения Второй мировой войны. После окончания института в 1951 году пришёл в разведку и продолжил свое служение Отечеству на другом фронте", - рассказал РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Российские разведчики восприняли новость об очередном, уже шестом, портрете коллеги кисти выдающегося художника с глубокой признательностью мастеру за его неизменное внимание к людям нашей профессии", - отметил Иванов.

Ранее Шилов написал портреты таких легендарных разведчиков, как Герой Советского Союза Геворк Вартанян, который вместе со своей супругой Гоар свыше 30 лет действовали на нелегальном положении за рубежом; британец Ким Филби, лидер знаменитой "Кембриджской пятерки", в 1930-1950-х годах работавший на Советский Союз; офицер британской MI6, ветеран СВР Джордж Блейк, в 1950-1960-х годах передававший в Москву ценную информацию о планах США и Великобритании в отношении СССР.

Также на полотнах Шилова запечатлены те, кто стоял у истоков спецназа внешней разведки КГБ СССР – Герой России Алексей Ботян, в январе 1945 года руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения нацистами, и Иван Евдотьев.

Виталий Коротков (р.1927) в возрасте 15 лет добровольцем отправился в армию и попал в район Курской битвы, служил в 55-й бронетанковой мастерской Центрального фронта, которая восстанавливала поврежденные в боях танки.

Дальнейшая служба в армии значительно предопределила приход Короткова на службу в советскую внешнюю разведку: после войны он был зачислен в резерв Главного бронетанкового управления, а вскоре получил назначение в Австрию, где служил в 1946 году. После демобилизации в 1947 году поступил в Московский юридический институт, и после его окончания Коротков стал сотрудником разведки. В 1954 году вновь оказался в Австрии, затем долгое время работал в ГДР.