Новое полотно кисти Шилова пополнит серию портретов знаменитых разведчиков

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Презентация портрета ветерана Великой Отечественной войны, советского разведчика Виталия Короткова кисти народного художника СССР Александра Шилова пройдет 20 августа в канун 76-й годовщины победы советских войск в Курской битве, в которой участвовал и Коротков, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Картина пополнит известную экспозицию кисти мэтра российской живописи "Они сражались за Родину", - отмечается в сообщении.
Мероприятие, которое пройдет в столичной Галерее Шилова, откроет директор СВР Сергей Нарышкин.
"Александр Максович Шилов вновь остановил время, запечатлев образ человека незаурядной судьбы. Виталий Викторович Коротков подростком добился права пойти на фронт и сразу же попал в горнило великой битвы на Курской дуге. Освобождал родные города и села, воевал с фашизмом в Европе, а после капитуляции Германии – на Дальнем Востоке вплоть до завершения Второй мировой войны. После окончания института в 1951 году пришёл в разведку и продолжил свое служение Отечеству на другом фронте", - рассказал РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
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"Российские разведчики восприняли новость об очередном, уже шестом, портрете коллеги кисти выдающегося художника с глубокой признательностью мастеру за его неизменное внимание к людям нашей профессии", - отметил Иванов.
Ранее Шилов написал портреты таких легендарных разведчиков, как Герой Советского Союза Геворк Вартанян, который вместе со своей супругой Гоар свыше 30 лет действовали на нелегальном положении за рубежом; британец Ким Филби, лидер знаменитой "Кембриджской пятерки", в 1930-1950-х годах работавший на Советский Союз; офицер британской MI6, ветеран СВР Джордж Блейк, в 1950-1960-х годах передававший в Москву ценную информацию о планах США и Великобритании в отношении СССР.
Также на полотнах Шилова запечатлены те, кто стоял у истоков спецназа внешней разведки КГБ СССР – Герой России Алексей Ботян, в январе 1945 года руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения нацистами, и Иван Евдотьев.
Виталий Коротков (р.1927) в возрасте 15 лет добровольцем отправился в армию и попал в район Курской битвы, служил в 55-й бронетанковой мастерской Центрального фронта, которая восстанавливала поврежденные в боях танки.
Дальнейшая служба в армии значительно предопределила приход Короткова на службу в советскую внешнюю разведку: после войны он был зачислен в резерв Главного бронетанкового управления, а вскоре получил назначение в Австрию, где служил в 1946 году. После демобилизации в 1947 году поступил в Московский юридический институт, и после его окончания Коротков стал сотрудником разведки. В 1954 году вновь оказался в Австрии, затем долгое время работал в ГДР.
Считается, что самым ценным агентом, с которым работал Коротков, был один из руководителей БНД — внешней разведки ФРГ Хайнц Фельфе. Информация, полученная от него, носила чрезвычайно важный характер. Достаточно сказать, что через него проходили обзоры политической ситуации, которые ложились на стол канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру. Благодаря Фельфе эти материалы немногим раньше оказывались в Москве. Поэтому информация, которая шла от него, помогала советскому руководству быть в курсе планов Западного Берлина и реагировать на них.