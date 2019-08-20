Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T21:45Z
https://ria.ru/20190820/1557721291.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151360/06/1513600650_0:30:3116:1782_1036x0_80_0_0_34840a4335faf19a797d54f1941622c7.jpg
РИА Новости
Культура

Шилов пообещал написать новые портреты выдающихся российских разведчиков

21:45 20.08.2019
46
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкХудожник Александр Шилов
Художник Александр Шилов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Художник Александр Шилов . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Народный художник СССР Александр Шилов рассказал, что преклоняется перед сотрудниками спецслужб, обеспечивающими безопасность России, и пообещал дальше писать портреты прославленных отечественных разведчиков.
Во вторник в Москве в Галерее Шилова прошла презентация портрета прославленного отечественного разведчика, ветерана Службы внешней разведки России Виталия Короткова.
По словам Шилова, выступившего на церемонии, "без разведки и контрразведки невозможно существование России как самостоятельного государства".
Писать портреты работников спецслужб для Шилова - "это величайшая честь", признался художник. "Заслуги этих людей, конечно, невозможно оценить никакими наградами. И я буду продолжать писать портреты людей, которые сочтет руководство Службы (внешней разведки). Потому что я преклоняюсь перед ними и восхищаюсь ими. На них, работниках разведки и контрразведки, держится государство", - добавил художник.
Ветеран СВР Виталий Коротков
14 августа, 18:17Культура
Новое полотно кисти Шилова пополнит серию портретов знаменитых разведчиков
"Надо, чтобы эта память навсегда осталась с нами. На тех, кто отдал свою жизнь Родине, надо воспитывать подрастающее поколение", - подчеркнул Шилов.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин наградил Шилова медалью СВР "За заслуги". По словам Нарышкина, эта награда вручается Шилову "за большой личный вклад в укрепление взаимодействия с СВР".
Ранее Шилов написал портреты таких легендарных разведчиков, как Герой Советского Союза Геворк Вартанян, который вместе со своей супругой Гоар свыше 30 лет действовал на нелегальном положении за рубежом; британец Ким Филби, лидер знаменитой "Кембриджской пятерки", в 1930-1950-х годах работавший на Советский Союз; экс-офицер британской MI6, ветеран СВР Джордж Блейк, в 1950-1960-х годах передававший в Москву ценную информацию о планах США и Великобритании в отношении СССР.
Также на полотнах Шилова запечатлены те, кто стоял у истоков спецназа внешней разведки КГБ СССР – Герой России Алексей Ботян, в январе 1945 года руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения нацистами, и Иван Евдотьев.
Виталий Коротков в возрасте 15 лет добровольцем отправился в армию и попал в район Курской битвы, служил в 55-й бронетанковой мастерской Центрального фронта, которая восстанавливала поврежденные в боях танки.
Художник Александр Шилов. Архивное фото
6 октября 2018, 01:00РИА Новости
Биография Александра Шилова
Дальнейшая служба в армии значительно предопределила приход Короткова на службу в советскую внешнюю разведку: после войны он был зачислен в резерв Главного бронетанкового управления, а вскоре получил назначение в Австрию, где служил в 1946 году. После демобилизации в 1947 году поступил в Московский юридический институт, и после его окончания Коротков стал сотрудником разведки. В 1954 году вновь оказался в Австрии, затем долгое время работал в ГДР.
Считается, что самым важным агентом, с которым работал Коротков, был один из руководителей БНД — внешней разведки ФРГ Хайнц Фельфе. Информация, полученная от него, носила чрезвычайно ценный характер. Достаточно сказать, что через него проходили обзоры политической ситуации, которые ложились на стол канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру. Благодаря Фельфе эти материалы немногим раньше оказывались в Москве. Поэтому информация, которая шла от него, помогала советскому руководству быть в курсе планов Западного Берлина и реагировать на них.
100000
Обсудить 0
КультураФедеральная разведывательная служба ГерманииСлужба внешней разведки РФБританская разведывательная служба MI6Александр ШиловРоссияОбщество
Рекомендуем
директор СВР Сергей Нарышкин, ветеран СВР Виталий Коротков и народный художник СССР Александр Шилов
Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
РИА
Новости
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трамп допустил новое снижене налогов в США
Истребители ВВС США F-16
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп поддерживает возвращение России в G8
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
Умерла актриса Александра Назарова
Учитель в классе школы
Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
Открытие выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
Выторговать безопасность у агрессора невозможно, заявил Нарышкин
выставка госархив
Немые свидетели: в Москве открылась выставка о начале Второй мировой войны
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане сформировали суверенный совет
Дэниел Крейг
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Жители Подмосковья могут следить за ходом строительства онлайн
Жители Подмосковья могут следить за ходом строительства онлайн
Джузеппе Конте
Президент Италии принял отставку Конте
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Трамп предложил посредничество в решении конфликта между Индии и Пакистаном
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Рязанский губернатор назвал выездные приемы "полезным делом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
22:56Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
22:42Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию
Лента новостейМолния