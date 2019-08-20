Шилов пообещал написать новые портреты выдающихся российских разведчиков

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Народный художник СССР Александр Шилов рассказал, что преклоняется перед сотрудниками спецслужб, обеспечивающими безопасность России, и пообещал дальше писать портреты прославленных отечественных разведчиков.

Во вторник в Москве в Галерее Шилова прошла презентация портрета прославленного отечественного разведчика, ветерана Службы внешней разведки России Виталия Короткова.

По словам Шилова, выступившего на церемонии, "без разведки и контрразведки невозможно существование России как самостоятельного государства".

Писать портреты работников спецслужб для Шилова - "это величайшая честь", признался художник. "Заслуги этих людей, конечно, невозможно оценить никакими наградами. И я буду продолжать писать портреты людей, которые сочтет руководство Службы (внешней разведки). Потому что я преклоняюсь перед ними и восхищаюсь ими. На них, работниках разведки и контрразведки, держится государство", - добавил художник.

"Надо, чтобы эта память навсегда осталась с нами. На тех, кто отдал свою жизнь Родине, надо воспитывать подрастающее поколение", - подчеркнул Шилов.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин наградил Шилова медалью СВР "За заслуги". По словам Нарышкина, эта награда вручается Шилову "за большой личный вклад в укрепление взаимодействия с СВР".

Ранее Шилов написал портреты таких легендарных разведчиков, как Герой Советского Союза Геворк Вартанян, который вместе со своей супругой Гоар свыше 30 лет действовал на нелегальном положении за рубежом; британец Ким Филби, лидер знаменитой "Кембриджской пятерки", в 1930-1950-х годах работавший на Советский Союз; экс-офицер британской MI6, ветеран СВР Джордж Блейк, в 1950-1960-х годах передававший в Москву ценную информацию о планах США и Великобритании в отношении СССР.

Также на полотнах Шилова запечатлены те, кто стоял у истоков спецназа внешней разведки КГБ СССР – Герой России Алексей Ботян, в январе 1945 года руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения нацистами, и Иван Евдотьев.

Виталий Коротков в возрасте 15 лет добровольцем отправился в армию и попал в район Курской битвы, служил в 55-й бронетанковой мастерской Центрального фронта, которая восстанавливала поврежденные в боях танки.

Дальнейшая служба в армии значительно предопределила приход Короткова на службу в советскую внешнюю разведку: после войны он был зачислен в резерв Главного бронетанкового управления, а вскоре получил назначение в Австрию, где служил в 1946 году. После демобилизации в 1947 году поступил в Московский юридический институт, и после его окончания Коротков стал сотрудником разведки. В 1954 году вновь оказался в Австрии, затем долгое время работал в ГДР.