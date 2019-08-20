Шилов пообещал написать новые портреты выдающихся российских разведчиков

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Народный художник СССР Александр Шилов рассказал, что преклоняется перед сотрудниками спецслужб, обеспечивающими безопасность России, и пообещал дальше писать портреты прославленных отечественных разведчиков.
Во вторник в Москве в Галерее Шилова прошла презентация портрета прославленного отечественного разведчика, ветерана Службы внешней разведки России Виталия Короткова.
По словам Шилова, выступившего на церемонии, "без разведки и контрразведки невозможно существование России как самостоятельного государства".
Писать портреты работников спецслужб для Шилова - "это величайшая честь", признался художник. "Заслуги этих людей, конечно, невозможно оценить никакими наградами. И я буду продолжать писать портреты людей, которые сочтет руководство Службы (внешней разведки). Потому что я преклоняюсь перед ними и восхищаюсь ими. На них, работниках разведки и контрразведки, держится государство", - добавил художник.
"Надо, чтобы эта память навсегда осталась с нами. На тех, кто отдал свою жизнь Родине, надо воспитывать подрастающее поколение", - подчеркнул Шилов.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин наградил Шилова медалью СВР "За заслуги". По словам Нарышкина, эта награда вручается Шилову "за большой личный вклад в укрепление взаимодействия с СВР".
Ранее Шилов написал портреты таких легендарных разведчиков, как Герой Советского Союза Геворк Вартанян, который вместе со своей супругой Гоар свыше 30 лет действовал на нелегальном положении за рубежом; британец Ким Филби, лидер знаменитой "Кембриджской пятерки", в 1930-1950-х годах работавший на Советский Союз; экс-офицер британской MI6, ветеран СВР Джордж Блейк, в 1950-1960-х годах передававший в Москву ценную информацию о планах США и Великобритании в отношении СССР.
Также на полотнах Шилова запечатлены те, кто стоял у истоков спецназа внешней разведки КГБ СССР – Герой России Алексей Ботян, в январе 1945 года руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения нацистами, и Иван Евдотьев.
Виталий Коротков в возрасте 15 лет добровольцем отправился в армию и попал в район Курской битвы, служил в 55-й бронетанковой мастерской Центрального фронта, которая восстанавливала поврежденные в боях танки.
6 октября 2018, 01:00РИА НовостиБиография Александра Шилова
Дальнейшая служба в армии значительно предопределила приход Короткова на службу в советскую внешнюю разведку: после войны он был зачислен в резерв Главного бронетанкового управления, а вскоре получил назначение в Австрию, где служил в 1946 году. После демобилизации в 1947 году поступил в Московский юридический институт, и после его окончания Коротков стал сотрудником разведки. В 1954 году вновь оказался в Австрии, затем долгое время работал в ГДР.
Считается, что самым важным агентом, с которым работал Коротков, был один из руководителей БНД — внешней разведки ФРГ Хайнц Фельфе. Информация, полученная от него, носила чрезвычайно ценный характер. Достаточно сказать, что через него проходили обзоры политической ситуации, которые ложились на стол канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру. Благодаря Фельфе эти материалы немногим раньше оказывались в Москве. Поэтому информация, которая шла от него, помогала советскому руководству быть в курсе планов Западного Берлина и реагировать на них.