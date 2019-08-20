Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Прославленный российский разведчик Виталий Коротков признался РИА Новости, что позировать народному художнику СССР Александру Шилову было "тяжело, но приятно".

Во вторник в Москве в Галерее Шилова прошла презентация портрета ветерана Службы внешней разведки России Виталия Короткова.

"Позировать - это было, конечно, тяжело. Сеанс длился 2-2,5 часа, но Александр Максович Шилов - человек открытый и общительный, и сеансы пролетал очень быстро, за разговорами на самые разные темы", - рассказал агентству ветеран разведки.

"Александр Шилов - прекрасный собеседник, ну и я старался не отставать. В общем, сеансы проходили очень быстро и приятно", - добавил он.

По словам Короткова, в разведке ему "иногда часами приходилось ходить по проверенным маршрутам или ждать, когда придет твой собеседник". "В общем, каждая работа трудна по-своему", - резюмировал Коротков.

Виталий Коротков в возрасте 15 лет добровольцем отправился в армию и попал в район Курской битвы, служил в 55-й бронетанковой мастерской Центрального фронта, которая восстанавливала поврежденные в боях танки.

Дальнейшая служба в армии значительно предопределила приход Короткова на службу в советскую внешнюю разведку: после войны он был зачислен в резерв Главного бронетанкового управления, а вскоре получил назначение в Австрию, где служил в 1946 году. После демобилизации в 1947 году поступил в Московский юридический институт, и после его окончания Коротков стал сотрудником разведки. В 1954 году вновь оказался в Австрии, затем долгое время работал в ГДР.