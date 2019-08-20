Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Прославленный российский разведчик Виталий Коротков признался РИА Новости, что позировать народному художнику СССР Александру Шилову было "тяжело, но приятно".
Во вторник в Москве в Галерее Шилова прошла презентация портрета ветерана Службы внешней разведки России Виталия Короткова.
"Позировать - это было, конечно, тяжело. Сеанс длился 2-2,5 часа, но Александр Максович Шилов - человек открытый и общительный, и сеансы пролетал очень быстро, за разговорами на самые разные темы", - рассказал агентству ветеран разведки.
"Александр Шилов - прекрасный собеседник, ну и я старался не отставать. В общем, сеансы проходили очень быстро и приятно", - добавил он.
По словам Короткова, в разведке ему "иногда часами приходилось ходить по проверенным маршрутам или ждать, когда придет твой собеседник". "В общем, каждая работа трудна по-своему", - резюмировал Коротков.
Виталий Коротков в возрасте 15 лет добровольцем отправился в армию и попал в район Курской битвы, служил в 55-й бронетанковой мастерской Центрального фронта, которая восстанавливала поврежденные в боях танки.
Дальнейшая служба в армии значительно предопределила приход Короткова на службу в советскую внешнюю разведку: после войны он был зачислен в резерв Главного бронетанкового управления, а вскоре получил назначение в Австрию, где служил в 1946 году. После демобилизации в 1947 году поступил в Московский юридический институт, и после его окончания Коротков стал сотрудником разведки. В 1954 году вновь оказался в Австрии, затем долгое время работал в ГДР.
Считается, что самым важным агентом, с которым работал Коротков, был один из руководителей БНД — внешней разведки ФРГ Хайнц Фельфе. Информация, полученная от него, носила чрезвычайно ценный характер. Достаточно сказать, что через него проходили обзоры политической ситуации, которые ложились на стол канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру. Благодаря Фельфе эти материалы немногим раньше оказывались в Москве. Поэтому информация, которая шла от него, помогала советскому руководству быть в курсе планов Западного Берлина и реагировать на них.