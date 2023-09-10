https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

Единый день голосования в России

Единый день голосования в России - РИА Новости, 10.09.2023

Единый день голосования в России

Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T01:01

2023-09-10T01:01

2023-09-10T01:01

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Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (2002) от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.Законом был снят запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням.Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет.Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. Избирательные участки, участки референдума являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референдумов субъектов РФ, местных референдумов.Участковые комиссии формируются сроком на пять лет, за исключением участковых комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами РФ, в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в иных определенных Федеральным законом местах.4 ноября 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, совмещающий единый день голосования в России с выборами в нижнюю палату парламента. 31 июля 2020 года был принят ряд поправок в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которым по решению избирательной комиссии голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру. 14 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).В частности, документ предусматривает проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепляется за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Кроме этого, исключена возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в целях защиты жизни и здоровья россиян голосование на выборах может быть отложено по решению соответствующей избирательной комиссии. Если экстраординарная ситуация коснется одного муниципального образования, то решение о переносе выборов там будет принимать региональная комиссия, в остальных случаях – Центризбирком. Сроки и порядок голосования при его переносе в каждом конкретном случае будут определяться "исходя из особенностей режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на соответствующей территории". До отмены режима повышенной готовности или ЧС и избрания нового состава продолжат исполнять свои полномочия действующие депутаты и органы власти. При введении военного положения в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении" высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. При этом ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны РФ и ФСБ РФ. По их итогам комиссия принимает решение о назначении голосования.Если возникает угроза жизни и здоровью граждан, выборы откладываются, о чем Центризбирком незамедлительно информирует президента России. В случае устранения опасных обстоятельств кампания может быть возобновлена.14 октября 2012 года в России прошел первый единый день голосования. В пяти регионах состоялись выборы губернаторов, а в шести регионах – парламентские выборы. Также состоялись выборы мэров Калининграда и подмосковных Химок и еще более четырех тысяч местных выборов и референдумов в 77 регионах страны. В 2013 году единый день голосования прошел в России 8 сентября. В целом по стране состоялось около семи тысяч выборов, большей частью муниципальных – выборы мэров городов, глав администраций районов и сел, депутатов городских, сельских и районных советов. В 2014 году в единый день голосования, 14 сентября, выборы прошли в 84 регионах РФ. В 30 субъектах выбирали губернаторов, в 14 – депутатов законодательных собраний. Всего было назначено порядка шести тысяч выборов и референдумов регионального и местного уровня. В единый день голосования 13 сентября 2015 года выборы прошли в 84 субъектах страны, всего замещалось свыше 92 тысяч мандатов различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 11 субъектах – депутатов региональных парламентов. В 2016 году единый день голосования был совмещен с выборами в Государственную Думу и прошел 18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, губернаторов девяти регионов и депутатов 39 законодательных собраний, в разных точках страны прошли многочисленные муниципальные выборы, а также более 150 местных референдумов. Всего на единый день голосования были назначены более 5,3 тысячи выборов разного уровня, в общей сложности замещались более 39,5 тысячи мандатов. Лишь в трех регионах – Марий Эл, Калмыкии и Магаданской области – россияне не выбирали никого, кроме депутатов Госдумы. В 2017 году в единый день голосования, 10 сентября, состоялись выборы разного уровня в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день избрали глав регионов, а в шести – депутатов региональных законодательных собраний. В двух одномандатных округах – Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область) – состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. В 2017 году был применен новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения. В 2018 году в единый день голосования, 9 сентября, прошли как региональные (выборы губернаторов региона и депутатов парламентов), так и федеральные выборы (дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам). В этот день состоялись прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около пяти тысяч выборов в органы местного самоуправления. В 2019 году в единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня прошли в 85 регионах. В 16 регионах из них прошло прямое голосование на выборах руководителей регионов, прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы. Впервые в России на трех участках выборов депутатов Мосгордумы прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%. В 2020 году единый день голосования в России прошел 13 сентября. По решению ЦИК в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией COVID-19, досрочное голосование прошло в течение двух дней: 11 и 12 сентября. В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны – везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.В 20 регионах состоялись выборы губернаторов, в 11 избирали депутатов местных парламентов. В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.В 2021 году выборы в России прошли три дня – с 17 по 19 сентября. Россияне выбирали новый состав Государственной Думы. В 46 регионах прошли прямые выборы в местные органы власти: в девяти субъектах РФ выбирали высших должностных лиц, в 39 – депутатов законодательных (представительных) органов. Еще в трех регионах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и в Северной Осетии – глав регионов выбирали депутаты заксобраний по представлению президента. Также состоялись выборы муниципального уровня. Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходило на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области). Проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могли также россияне, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.В 2022 году единый день голосования в России прошел 11 сентября. Регионы сами определяли, сколько дней у них продлится голосование – один, два или три. Прямым голосованием были избраны главы 14 регионов. В Адыгее глава республики был избран депутатами государственного совета по предложению президента Российской Федерации.Были также избраны депутаты шести законодательных собраний регионов, члены городских дум в 12 административных центрах. а также депутаты муниципальных образований Москвы.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) прошло в семи российских регионах (Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях), а также на муниципальных выборах в Москве.В 2023 году единый день голосования состоится 10 сентября. Выборы в 50 регионах России пройдут в течение трех дней, еще в трех субъектах пройдут в течение двух дней, в четырех – в течение одного дня. Прямые выборы высших должностных лиц состоятся в 21 субъекте РФ, включая Москву и Подмосковье. Еще в пяти регионах руководителей выберут депутаты местных парламентов, это Ямало-Ненецкий автономный округ, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.В 20 регионах, включая новые территории, состоятся выборы депутатов местных парламентов. Прямые выборы мэра запланированы в Хабаровске. В 16 столицах субъектов Российской Федерации выберут новые составы городских парламентов. В четырех российских регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам. В 25 российских регионах будет доступно дистанционное электронное голосование. В 24 регионах оно пройдет на федеральной платформе ДЭГ и в Москве – на региональной платформе ДЭГ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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