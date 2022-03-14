https://ria.ru/20220314/onlayn-golosovanie-1778072138.html
Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования в России
Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования в России - РИА Новости, 14.03.2022
Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ). РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:30
2022-03-14T14:30
2022-03-14T14:30
политика
россия
дистанционное электронное голосование
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, документ предусматривает проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепляется за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Также расширен перечень лиц, которые не имеют быть права избранными в течение определенного срока, в частности речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не могут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.Кроме этого, исключена возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.Закон предусматривает закрепление возможности объединять участковые комиссии на выборах и референдумах, если общее число избирателей на участке составляет более 3 тысяч в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ, городских округах с численностью избирателей свыше 500 тысяч – по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ и с ЦИК.Кроме этого, исключены избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года, передав вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии субъекта РФ полномочия избиркома могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.Также законом предусматривается изменение порядка назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии с правом совещательного голоса только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением. Кроме этого, исключено положение о том, что за кандидатами, которые были избраны, и за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, в течение срока полномочий сохраняется право назначения членов избиркомов, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.Закон также уточняет, что наблюдатели могут назначаться в каждую участковую, территориальную и окружную комиссии. Партии и кандидаты могут назначать до трех наблюдателей.Помимо этого, бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после соответствующего указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте РФ.
https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777681393.html
https://ria.ru/20211215/tsik-1763795425.html
https://ria.ru/20211209/golosovanie-1763032872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дистанционное электронное голосование, владимир путин
Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования в России
Президент Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования в России
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, документ предусматривает проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепляется за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.
Также расширен перечень лиц, которые не имеют быть права избранными в течение определенного срока, в частности речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не могут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.
Кроме этого, исключена возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.
Закон предусматривает закрепление возможности объединять участковые комиссии на выборах и референдумах, если общее число избирателей на участке составляет более 3 тысяч в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ
, городских округах с численностью избирателей свыше 500 тысяч – по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ и с ЦИК.
Кроме этого, исключены избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года, передав вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии субъекта РФ полномочия избиркома могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.
Также законом предусматривается изменение порядка назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии с правом совещательного голоса только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением. Кроме этого, исключено положение о том, что за кандидатами, которые были избраны, и за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, в течение срока полномочий сохраняется право назначения членов избиркомов, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
Закон также уточняет, что наблюдатели могут назначаться в каждую участковую, территориальную и окружную комиссии. Партии и кандидаты могут назначать до трех наблюдателей.
Помимо этого, бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после соответствующего указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте РФ.