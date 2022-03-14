https://ria.ru/20220314/onlayn-golosovanie-1778072138.html

Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования в России

Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования в России - РИА Новости, 14.03.2022

Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ). РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:30

2022-03-14T14:30

2022-03-14T14:30

политика

россия

дистанционное электронное голосование

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750801059_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_1163539c64f0aec49eaf543976d3afdf.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, документ предусматривает проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепляется за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Также расширен перечень лиц, которые не имеют быть права избранными в течение определенного срока, в частности речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не могут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.Кроме этого, исключена возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.Закон предусматривает закрепление возможности объединять участковые комиссии на выборах и референдумах, если общее число избирателей на участке составляет более 3 тысяч в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ, городских округах с численностью избирателей свыше 500 тысяч – по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ и с ЦИК.Кроме этого, исключены избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года, передав вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии субъекта РФ полномочия избиркома могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.Также законом предусматривается изменение порядка назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии с правом совещательного голоса только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением. Кроме этого, исключено положение о том, что за кандидатами, которые были избраны, и за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, в течение срока полномочий сохраняется право назначения членов избиркомов, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.Закон также уточняет, что наблюдатели могут назначаться в каждую участковую, территориальную и окружную комиссии. Партии и кандидаты могут назначать до трех наблюдателей.Помимо этого, бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после соответствующего указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте РФ.

https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777681393.html

https://ria.ru/20211215/tsik-1763795425.html

https://ria.ru/20211209/golosovanie-1763032872.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, дистанционное электронное голосование, владимир путин