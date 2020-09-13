Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577152821.html
В России начался единый день голосования
Единый день голосования в России пройдет 13 сентября, по всей стране откроются свыше 56 тысяч избирательных участков. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T00:08
2020-09-13T09:12
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
николай булаев
элла памфилова
госдума рф
москва
иркутская область
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_af57db5b7d3a15a123eaddf005ad3b18.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Единый день голосования в России пройдет 13 сентября, по всей стране откроются свыше 56 тысяч избирательных участков.В этом году проходят свыше девяти тысяч кампаний всех уровней в 83 субъектах федерации (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.По данным ЦИК, выдвинуто 171 тысяча кандидатов, из них свыше 130 тысяч от 36 политических партий, и около 40 тысяч в порядке самовыдвижения. Зарегистрированы почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процентов от всех подавших заявки, отказ получили более восьми тысяч, или около 5 процентов кандидатов.Желающие голосовали досрочноПо решению ЦИК в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование прошло в течение двух дней: 11 и 12 сентября. Избирательные участки для досрочного голосования открылись первыми на Камчатке, в 23:00 мск 10 сентября.Как сообщала председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, досрочное голосование проводили в помещении для голосования на 40,5 тысячи избирательных участков в 63 регионах. Голосование на дому организовали от 42 тысяч участков. Кроме того, так называемое "голосование на пеньке", по ее словам, организуют на 9,5 тысячах временных участков по всей стране: в местах, пригодных для проведения голосования, в том числе на придомовых территориях, откроют 4,5 тысячи участков в 28 регионах, а в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено, будет около пяти тысяч таких участков в 40 регионах.Памфилова подчеркнула, что временные участки для голосования оборудованы по всем существенно ужесточенным требованиям ЦИК.Самую высокую явку на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксировали в Татарстане, где она составила 27,5 процента, сообщала Памфилова, самая низкая — в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, где на досрочных выборах губернатора в первый день проголосовали лишь 8,11 процента избирателей.На выборах в законодательные органы государственной власти субъектов самая высокая явка - в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> (24,12 процента), самая низкая — в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> (7,8 процента).По информации ЦИК, на дополнительных выборах депутатов Госдумы самая высокая явка по итогам первого дня досрочного голосования была в Татарстане (28,04 процента), наиболее низкая — в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> — 5,57 процента.Нарушений в ходе досрочного голосования зафиксировали немного, Памфилова заявляла о четырех. По ее словам, комиссии и наблюдатели оперативно на них реагировали.Избирателям предоставили мобильностьИзбиратели, желающие проголосовать по месту нахождения, могли до 8 сентября подать заявление на голосование с помощью механизма "мобильный избиратель" через портал Госуслуг, ТИК, МФЦ или лично в участковую избирательную комиссию.На дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, выборах высших должностных лиц субъектов и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов избиратели могут проголосовать на 30 цифровых избирательных участках в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Для этого они заранее должны были подать заявление через "мобильный избиратель".Кроме того, по решению ЦИК на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях используется дистанционное электронное голосование. Для этого впервые применили новую технологию такого голосования. Первое открытое тестирование системы с участием избирателей прошло 31 августа, сбоев не выявили.Дистанционное электронное голосование проводится с 8:00 11 сентября и до 20:00 13 сентября. К концу дня 12 сентября явка на дистанционном электронном голосовании в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> превысила 81 процент, в Ярославской области — 79 процентов.Как сообщил заместитель председателя ЦИК России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>, заявления о голосовании по месту нахождения через "мобильный избиратель" подали 444 031 человек. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях подал 31 571 человек. Кроме того, 6942 заявления подали жители регионов, пожелавшие проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве.Бюллетени под контролемКаждый день после завершения голосования бюллетени из стационарных и переносных ящиков помещают в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером, пакет запечатывается, пояснили в ЦИК. Перемещение бюллетеней в сейф-пакет обязательно осуществляют в присутствии наблюдателей.Сейф-пакеты помещают в сейф УИК или иное специально оборудованное для них место. Для контроля сохранности используются видеорегистраторы, в том числе в нерабочее и ночное время. Средства видеонаблюдения будут использоваться на сентябрьских выборах на избирательных участках в 54 субъектах федерации, сообщала Памфилова.Пакеты вскроют только перед началом процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов.Все сомневающиеся в сохранности бюллетеней могут организовать ночное дежурство у избиркомов, отметила Памфилова на открытии информационного центра ЦИК.Наблюдателей ждутКак неоднократно подчеркивала председатель ЦИК, все формы голосования, в том числе и досрочного, должны проходить под строгим общественным контролем. Она призывала партии и общественные организации направлять своих наблюдателей на участки.По данным ЦИК, в общей сложности заявлены 237 524 наблюдателя. Памфилова уточнила, что политические партии и общественные объединения представили 95 729 наблюдателей, кандидаты – 85 777, субъекты общественного контроля — 56 018.Среди партий, по данным ЦИК, больше всего наблюдателей направила "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" — 56 119, КПРФ — 15 631 наблюдатель, <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> — 8807, "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" — 4768, "Новые люди" — 4765 наблюдателей, "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>" — 882 наблюдателя, партия "<a href="http://ria.ru/organization_JAbloko/" target="_blank" data-auto="true">Яблоко</a>" — 212 наблюдателей.Кандидаты и партии получили возможность формировать резерв наблюдателей для контроля при проведении досрочного голосования. С учетом резерва кандидат вправе назначить в участковую избирательную комиссию шесть наблюдателей, из которых четыре будут находиться в резерве, поясняли в ЦИК. По данным Центризбиркома, таких наблюдателей насчитывается 22 193 человека.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в&nbsp;<u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></em>
https://ria.ru/20200912/vybory-1577136851.html
https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577101032.html
https://ria.ru/20200909/vybory-1576976053.html
https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576360221.html
"Единый день голосования" .. Пхах! Уже два дня, как голосуют досрочно. И как после этого верить в честность выборов?...
51
А в России смысла нет в голосовании, всё и без нас решат во власти. 20 лет не может сидеть лидер на троне, не сделав даже качественного пылесоса, рубль только дешевеет, а налоги растут. Так что, что голосуй, что нет, всё равно Единороссы на сотни лет впиявились во власть.
37
25
москва
иркутская область
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a7c53050904b58aa3b7a536491bb9ba6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единый день голосования в россии, николай булаев, элла памфилова, госдума рф, москва, иркутская область, новосибирская область, общество

В России начался единый день голосования

00:08 13.09.2020 (обновлено: 09:12 13.09.2020)
49646
© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
Мобильные урны для голосования. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября, по всей стране откроются свыше 56 тысяч избирательных участков.
В этом году проходят свыше девяти тысяч кампаний всех уровней в 83 субъектах федерации (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
По данным ЦИК, выдвинуто 171 тысяча кандидатов, из них свыше 130 тысяч от 36 политических партий, и около 40 тысяч в порядке самовыдвижения. Зарегистрированы почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процентов от всех подавших заявки, отказ получили более восьми тысяч, или около 5 процентов кандидатов.

Желающие голосовали досрочно

По решению ЦИК в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование прошло в течение двух дней: 11 и 12 сентября. Избирательные участки для досрочного голосования открылись первыми на Камчатке, в 23:00 мск 10 сентября.
Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, досрочное голосование проводили в помещении для голосования на 40,5 тысячи избирательных участков в 63 регионах. Голосование на дому организовали от 42 тысяч участков. Кроме того, так называемое "голосование на пеньке", по ее словам, организуют на 9,5 тысячах временных участков по всей стране: в местах, пригодных для проведения голосования, в том числе на придомовых территориях, откроют 4,5 тысячи участков в 28 регионах, а в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено, будет около пяти тысяч таких участков в 40 регионах.
Досрочное голосование в регионах России - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 15:11Единый день голосования — 2020
Эксперт считает, что россиянам понравились досрочные выборы
Памфилова подчеркнула, что временные участки для голосования оборудованы по всем существенно ужесточенным требованиям ЦИК.
Самую высокую явку на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксировали в Татарстане, где она составила 27,5 процента, сообщала Памфилова, самая низкая — в Иркутской области, где на досрочных выборах губернатора в первый день проголосовали лишь 8,11 процента избирателей.
На выборах в законодательные органы государственной власти субъектов самая высокая явка - в Белгородской области (24,12 процента), самая низкая — в Новосибирской области (7,8 процента).
По информации ЦИК, на дополнительных выборах депутатов Госдумы самая высокая явка по итогам первого дня досрочного голосования была в Татарстане (28,04 процента), наиболее низкая — в Ярославской области — 5,57 процента.
Нарушений в ходе досрочного голосования зафиксировали немного, Памфилова заявляла о четырех. По ее словам, комиссии и наблюдатели оперативно на них реагировали.

Избирателям предоставили мобильность

Избиратели, желающие проголосовать по месту нахождения, могли до 8 сентября подать заявление на голосование с помощью механизма "мобильный избиратель" через портал Госуслуг, ТИК, МФЦ или лично в участковую избирательную комиссию.
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, выборах высших должностных лиц субъектов и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов избиратели могут проголосовать на 30 цифровых избирательных участках в Москве. Для этого они заранее должны были подать заявление через "мобильный избиратель".
Кроме того, по решению ЦИК на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях используется дистанционное электронное голосование. Для этого впервые применили новую технологию такого голосования. Первое открытое тестирование системы с участием избирателей прошло 31 августа, сбоев не выявили.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 16:00Единый день голосования — 2020
Памфилова опровергла сообщения о голосовании "на багажниках"
Дистанционное электронное голосование проводится с 8:00 11 сентября и до 20:00 13 сентября. К концу дня 12 сентября явка на дистанционном электронном голосовании в Курской области превысила 81 процент, в Ярославской области — 79 процентов.
Как сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, заявления о голосовании по месту нахождения через "мобильный избиратель" подали 444 031 человек. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях подал 31 571 человек. Кроме того, 6942 заявления подали жители регионов, пожелавшие проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве.

Бюллетени под контролем

Каждый день после завершения голосования бюллетени из стационарных и переносных ящиков помещают в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером, пакет запечатывается, пояснили в ЦИК. Перемещение бюллетеней в сейф-пакет обязательно осуществляют в присутствии наблюдателей.
Сейф-пакеты помещают в сейф УИК или иное специально оборудованное для них место. Для контроля сохранности используются видеорегистраторы, в том числе в нерабочее и ночное время. Средства видеонаблюдения будут использоваться на сентябрьских выборах на избирательных участках в 54 субъектах федерации, сообщала Памфилова.
Пакеты вскроют только перед началом процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов.
Все сомневающиеся в сохранности бюллетеней могут организовать ночное дежурство у избиркомов, отметила Памфилова на открытии информационного центра ЦИК.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:05
ЦИК готов к провокациям на выборах

Наблюдателей ждут

Как неоднократно подчеркивала председатель ЦИК, все формы голосования, в том числе и досрочного, должны проходить под строгим общественным контролем. Она призывала партии и общественные организации направлять своих наблюдателей на участки.
По данным ЦИК, в общей сложности заявлены 237 524 наблюдателя. Памфилова уточнила, что политические партии и общественные объединения представили 95 729 наблюдателей, кандидаты – 85 777, субъекты общественного контроля — 56 018.
Среди партий, по данным ЦИК, больше всего наблюдателей направила "Единая Россия" — 56 119, КПРФ — 15 631 наблюдатель, ЛДПР — 8807, "Справедливая Россия" — 4768, "Новые люди" — 4765 наблюдателей, "Партия Роста" — 882 наблюдателя, партия "Яблоко" — 212 наблюдателей.
Кандидаты и партии получили возможность формировать резерв наблюдателей для контроля при проведении досрочного голосования. С учетом резерва кандидат вправе назначить в участковую избирательную комиссию шесть наблюдателей, из которых четыре будут находиться в резерве, поясняли в ЦИК. По данным Центризбиркома, таких наблюдателей насчитывается 22 193 человека.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 00:47
Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
351210478
Обсудить 25
Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииНиколай БулаевЭлла ПамфиловаГосдума РФМоскваИркутская областьНовосибирская областьОбщество
Популярные комментарии
"Единый день голосования" .. Пхах! Уже два дня, как голосуют досрочно. И как после этого верить в честность выборов?...
13 сентября, 01:27
VGVLADIMIR GROMOV
28000122
А в России смысла нет в голосовании, всё и без нас решат во власти. 20 лет не может сидеть лидер на троне, не сделав даже качественного пылесоса, рубль только дешевеет, а налоги растут. Так что, что голосуй, что нет, всё равно Единороссы на сотни лет впиявились во власть.
13 сентября, 02:34
Андрей_1982_ RUSАндрей_1982_ RUS
21000115
Рекомендуем
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Сотрудница автосалона
Названы самые популярные подержанные автомобили
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
Мужчина с детской коляской
В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
Автовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль
Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
Американская скорая помощь. Архивное фото
На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
09:09В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки
Лента новостейМолния