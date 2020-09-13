https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577152821.html

В России начался единый день голосования

Единый день голосования в России пройдет 13 сентября, по всей стране откроются свыше 56 тысяч избирательных участков. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T00:08

2020-09-13T00:08

2020-09-13T09:12

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

николай булаев

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новосибирская область

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Единый день голосования в России пройдет 13 сентября, по всей стране откроются свыше 56 тысяч избирательных участков.В этом году проходят свыше девяти тысяч кампаний всех уровней в 83 субъектах федерации (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.По данным ЦИК, выдвинуто 171 тысяча кандидатов, из них свыше 130 тысяч от 36 политических партий, и около 40 тысяч в порядке самовыдвижения. Зарегистрированы почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процентов от всех подавших заявки, отказ получили более восьми тысяч, или около 5 процентов кандидатов.Желающие голосовали досрочноПо решению ЦИК в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование прошло в течение двух дней: 11 и 12 сентября. Избирательные участки для досрочного голосования открылись первыми на Камчатке, в 23:00 мск 10 сентября.Как сообщала председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, досрочное голосование проводили в помещении для голосования на 40,5 тысячи избирательных участков в 63 регионах. Голосование на дому организовали от 42 тысяч участков. Кроме того, так называемое "голосование на пеньке", по ее словам, организуют на 9,5 тысячах временных участков по всей стране: в местах, пригодных для проведения голосования, в том числе на придомовых территориях, откроют 4,5 тысячи участков в 28 регионах, а в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено, будет около пяти тысяч таких участков в 40 регионах.Памфилова подчеркнула, что временные участки для голосования оборудованы по всем существенно ужесточенным требованиям ЦИК.Самую высокую явку на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксировали в Татарстане, где она составила 27,5 процента, сообщала Памфилова, самая низкая — в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, где на досрочных выборах губернатора в первый день проголосовали лишь 8,11 процента избирателей.На выборах в законодательные органы государственной власти субъектов самая высокая явка - в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> (24,12 процента), самая низкая — в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> (7,8 процента).По информации ЦИК, на дополнительных выборах депутатов Госдумы самая высокая явка по итогам первого дня досрочного голосования была в Татарстане (28,04 процента), наиболее низкая — в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> — 5,57 процента.Нарушений в ходе досрочного голосования зафиксировали немного, Памфилова заявляла о четырех. По ее словам, комиссии и наблюдатели оперативно на них реагировали.Избирателям предоставили мобильностьИзбиратели, желающие проголосовать по месту нахождения, могли до 8 сентября подать заявление на голосование с помощью механизма "мобильный избиратель" через портал Госуслуг, ТИК, МФЦ или лично в участковую избирательную комиссию.На дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, выборах высших должностных лиц субъектов и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов избиратели могут проголосовать на 30 цифровых избирательных участках в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Для этого они заранее должны были подать заявление через "мобильный избиратель".Кроме того, по решению ЦИК на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях используется дистанционное электронное голосование. Для этого впервые применили новую технологию такого голосования. Первое открытое тестирование системы с участием избирателей прошло 31 августа, сбоев не выявили.Дистанционное электронное голосование проводится с 8:00 11 сентября и до 20:00 13 сентября. К концу дня 12 сентября явка на дистанционном электронном голосовании в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> превысила 81 процент, в Ярославской области — 79 процентов.Как сообщил заместитель председателя ЦИК России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>, заявления о голосовании по месту нахождения через "мобильный избиратель" подали 444 031 человек. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях подал 31 571 человек. Кроме того, 6942 заявления подали жители регионов, пожелавшие проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве.Бюллетени под контролемКаждый день после завершения голосования бюллетени из стационарных и переносных ящиков помещают в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером, пакет запечатывается, пояснили в ЦИК. Перемещение бюллетеней в сейф-пакет обязательно осуществляют в присутствии наблюдателей.Сейф-пакеты помещают в сейф УИК или иное специально оборудованное для них место. Для контроля сохранности используются видеорегистраторы, в том числе в нерабочее и ночное время. Средства видеонаблюдения будут использоваться на сентябрьских выборах на избирательных участках в 54 субъектах федерации, сообщала Памфилова.Пакеты вскроют только перед началом процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов.Все сомневающиеся в сохранности бюллетеней могут организовать ночное дежурство у избиркомов, отметила Памфилова на открытии информационного центра ЦИК.Наблюдателей ждутКак неоднократно подчеркивала председатель ЦИК, все формы голосования, в том числе и досрочного, должны проходить под строгим общественным контролем. Она призывала партии и общественные организации направлять своих наблюдателей на участки.По данным ЦИК, в общей сложности заявлены 237 524 наблюдателя. Памфилова уточнила, что политические партии и общественные объединения представили 95 729 наблюдателей, кандидаты – 85 777, субъекты общественного контроля — 56 018.Среди партий, по данным ЦИК, больше всего наблюдателей направила "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" — 56 119, КПРФ — 15 631 наблюдатель, <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> — 8807, "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" — 4768, "Новые люди" — 4765 наблюдателей, "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>" — 882 наблюдателя, партия "<a href="http://ria.ru/organization_JAbloko/" target="_blank" data-auto="true">Яблоко</a>" — 212 наблюдателей.Кандидаты и партии получили возможность формировать резерв наблюдателей для контроля при проведении досрочного голосования. С учетом резерва кандидат вправе назначить в участковую избирательную комиссию шесть наблюдателей, из которых четыре будут находиться в резерве, поясняли в ЦИК. По данным Центризбиркома, таких наблюдателей насчитывается 22 193 человека.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

https://ria.ru/20200912/vybory-1577136851.html

https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577101032.html

https://ria.ru/20200909/vybory-1576976053.html

https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576360221.html

VLADIMIR GROMOV "Единый день голосования" .. Пхах! Уже два дня, как голосуют досрочно. И как после этого верить в честность выборов?... 51

Андрей_1982_ RUS А в России смысла нет в голосовании, всё и без нас решат во власти. 20 лет не может сидеть лидер на троне, не сделав даже качественного пылесоса, рубль только дешевеет, а налоги растут. Так что, что голосуй, что нет, всё равно Единороссы на сотни лет впиявились во власть. 37

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москва

иркутская область

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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