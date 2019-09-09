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РИА Новости
Единый день голосования

Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%

11:14 09.09.2019 (обновлено: 11:22 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Окончательная средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%. Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%", - сказала Памфилова журналистам.
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В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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