Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%

"Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%. Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%", - сказала Памфилова журналистам.