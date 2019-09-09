Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Окончательная средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%. Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%", - сказала Памфилова журналистам.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.