Международные эксперты отметили прозрачность выборов 10 сентября

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Международные эксперты на встрече с представителями российского Центризбиркома отметили прозрачность и открытость избирательного процесса, а также эффективность применения средств электронного подсчета голосов на выборах в единый день голосования 10 сентября, сообщается на сайте ЦИК.

В понедельник члены Центризбиркома Василий Лихачев и Николай Левичев встретились с группой международных экспертов, которые посетили Россию в ходе нынешней избирательной кампании. Во встрече приняли участие эксперты из Ирландии, Франции, Швеции и Южной Кореи.

"Гости поделились своими впечатлениями от посещения избирательных участков на территориях Ярославской, Ростовской, Новгородской областей, где в единый день голосования прошли выборы разных уровней, и отметили высокую прозрачность и открытость избирательного процесса, а также эффективное применение средств электронного подсчета голосов", — говорится в сообщении.

Выборы разного уровня состоялись в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день избрали глав регионов, а в шести — депутатов региональных законодательных собраний. В двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область) – состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>