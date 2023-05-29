Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о проведении выборов в регионах с военным положением - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 29.05.2023 (обновлено: 17:57 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vybory-1874788966.html
Путин подписал закон о проведении выборов в регионах с военным положением
Путин подписал закон о проведении выборов в регионах с военным положением - РИА Новости, 29.05.2023
Путин подписал закон о проведении выборов в регионах с военным положением
Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий проведение выборов и референдумов при военном положении в регионе, документ опубликован на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:06
2023-05-29T17:57
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий проведение выборов и референдумов при военном положении в регионе, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Выборы в военное положениеЗакон предусматривает, что при введении военного положения губернатор региона при военном положении в данном субъекте вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования предложить ЦИК РФ провести выборы или референдум на территории соответствующего субъекта. Данное решение будет приниматься ЦИК по итогам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ РФ.Если после назначения выборов или референдума их подготовка и проведение на территории субъекта представляют опасность для граждан, выборы и референдум откладываются по решению ЦИК, о чем комиссия незамедлительно информирует президента РФ. При устранении обстоятельств, послуживших причиной для отложения выборов, кампания может быть возобновлена по решению ЦИК.Отмена открепительных удостоверенийЗаконом исключаются положения, касающиеся голосования по открепительным удостоверениям. Эти изменения обусловлены развитием и востребованностью механизма "Мобильный избиратель", позволяющего голосовать на участках по месту фактического нахождения граждан.Запрет агитации на заблокированных сайтахФедеральным законом также конкретизируются нормы проведения агитации. Так, агитационные материалы не должны содержать в себе призывов к совершению экстремистских действий, а также не должны попадать под признаки экстремизма.Более того, недопустимо проведение кандидатами агитации с использованием информационных ресурсов, доступ к которым ограничен "РоскомнадзоромУчастки за пределами регионовПо решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей подготовку и проведение выборов, для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий на данных участках (возложения полномочий участковых избирательных комиссий данных участков на участковые избирательные комиссии, сформированные в иных субъектах Российской Федерации), составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования (формирования данных об итогах такого голосования), обработки итогов голосования, определения результатов выборов, а также иные особенности подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного голосования, на указанных избирательных участках устанавливаются ЦИК РФ.
https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о проведении выборов в регионах с военным положением

Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах с военным положением

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий проведение выборов и референдумов при военном положении в регионе, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выборы в военное положение

Закон предусматривает, что при введении военного положения губернатор региона при военном положении в данном субъекте вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования предложить ЦИК РФ провести выборы или референдум на территории соответствующего субъекта. Данное решение будет приниматься ЦИК по итогам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ РФ.
Если после назначения выборов или референдума их подготовка и проведение на территории субъекта представляют опасность для граждан, выборы и референдум откладываются по решению ЦИК, о чем комиссия незамедлительно информирует президента РФ. При устранении обстоятельств, послуживших причиной для отложения выборов, кампания может быть возобновлена по решению ЦИК.
Выборы в России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова
24 апреля, 08:18

Отмена открепительных удостоверений

Законом исключаются положения, касающиеся голосования по открепительным удостоверениям. Эти изменения обусловлены развитием и востребованностью механизма "Мобильный избиратель", позволяющего голосовать на участках по месту фактического нахождения граждан.

Запрет агитации на заблокированных сайтах

Федеральным законом также конкретизируются нормы проведения агитации. Так, агитационные материалы не должны содержать в себе призывов к совершению экстремистских действий, а также не должны попадать под признаки экстремизма.
Более того, недопустимо проведение кандидатами агитации с использованием информационных ресурсов, доступ к которым ограничен "Роскомнадзором

Участки за пределами регионов

По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей подготовку и проведение выборов, для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.
Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий на данных участках (возложения полномочий участковых избирательных комиссий данных участков на участковые избирательные комиссии, сформированные в иных субъектах Российской Федерации), составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования (формирования данных об итогах такого голосования), обработки итогов голосования, определения результатов выборов, а также иные особенности подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного голосования, на указанных избирательных участках устанавливаются ЦИК РФ.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала