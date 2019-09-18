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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве составили портрет участников онлайн-голосования на выборах в МГД

15:37 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Портрет участников онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму составили в Москве, две трети избирателей - семейные люди, их средний возраст 37,4 года, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании штаба.
"Средний возраст электронного избирателя на трех участках 37,4 года. Средний возраст избирателя по Москве проголосовавшего - 46,8. Таким образом, мы видим, что избиратели электронные помолодели на 9-10 лет", - сказал Венедиктов.
Он также добавил, что 15% из проголосовавших - это те люди, которые никогда не голосовали. " И это не 18-летние, это те люди, которые пришли в первый раз, имея возможность голосовать раньше. То есть это плюс 15% к электронному голосованию", - сказал Венедиктов.
Он также отметил, что 94% из тех, кто проголосовал, пользовались электронными сервисами в Москве с начала года более 10 раз, то есть это люди, вовлеченные в электронные сервисы.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
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Венедиктов оценил готовность системы онлайн-голосования для выборов в ГД
"Коммерческий сектор от голосовавших - 55%, льготные, бюджетные, пенсионеры - 45%. Практически пополам. Две трети электронных избирателей - это семьи с детьми. И при условии прописки родителей в одном и том же округе в 98% случаев голосовали муж и жена электронно, то есть сознательный выбор", - отметил Венедиктов.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Впервые в стране на трех участках прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
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