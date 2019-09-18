В Москве составили портрет участников онлайн-голосования на выборах в МГД

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Портрет участников онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму составили в Москве, две трети избирателей - семейные люди, их средний возраст 37,4 года, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании штаба.

"Средний возраст электронного избирателя на трех участках 37,4 года. Средний возраст избирателя по Москве проголосовавшего - 46,8. Таким образом, мы видим, что избиратели электронные помолодели на 9-10 лет", - сказал Венедиктов.

Он также добавил, что 15% из проголосовавших - это те люди, которые никогда не голосовали. " И это не 18-летние, это те люди, которые пришли в первый раз, имея возможность голосовать раньше. То есть это плюс 15% к электронному голосованию", - сказал Венедиктов.

Он также отметил, что 94% из тех, кто проголосовал, пользовались электронными сервисами в Москве с начала года более 10 раз, то есть это люди, вовлеченные в электронные сервисы.

"Коммерческий сектор от голосовавших - 55%, льготные, бюджетные, пенсионеры - 45%. Практически пополам. Две трети электронных избирателей - это семьи с детьми. И при условии прописки родителей в одном и том же округе в 98% случаев голосовали муж и жена электронно, то есть сознательный выбор", - отметил Венедиктов.