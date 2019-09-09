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РИА Новости
Единый день голосования

Определились победители губернаторских выборов в тринадцати регионах

06:36 09.09.2019 (обновлено: 12:00 09.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В России в единый день голосования выбрали руководителей 17 регионов.
В 16 из них прошло прямое голосование, а в Ингушетии главу региона назначил парламент — им стал Махмуд-Али Калиматов, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
Сейчас ожидаются результаты выборов глав Мурманской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга.
Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
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Оренбургская область

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") набирает на выборах главы региона 65,94% голосов после обработки 100% протоколов.
На втором месте Максим Амелин (КПРФ) с 23,72% голосов, на третьем — Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 3,62%.
Далее следуют Константин Горячев (Демократическая партия России) — 2,53% и Сергей Яцын ("Справедливая Россия") — 2,26%.

Курская область

В Курской области после обработки всех протоколов с 81,07% голосов побеждает врио губернатора Роман Старовойт ("Единая Россия").
Второе место занял уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов (КПРФ) — 5,65%.
Третье место — заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР) — 5,45% голосов.
Далее следует заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Татьяна Черникова (партия "Зеленые") — 3,30%.
Замыкает список Николай Карцев ("Справедливая Россия") — 3,01%.

Республика Алтай

На выборах губернатора Алтая с 59% голосов побеждает врио главы республики Олег Хорохордин ("Единая Россия").
Второе место занял Виктор Ромашкин (КПРФ) – 31,64%. Третье — Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 6,54%.

Липецкая область

В Липецкой области временно исполняющий обязанности главы администрации Игорь Артамонов ("Единая Россия") набрал 67,29% голосов.
Сергей Токарев (КПРФ) получил 20,03%, Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия") — 4,6%, Андрей Плотников ("Коммунисты России) — 3,19%, Андрей Григорьев ("Патриоты России) — 2,88%.
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Курганская область

В Курганской области с 80,86% голосов лидирует врио губернатора, самовыдвиженец Вадим Шумков.
Яков Сидоров (КПРФ) получил 9,7% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") — 4,7%, Юрий Ярушин (ЛДПР) набрал 3,33% голосов.

Волгоградская область

Действующий губернатор Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах в Волгоградской области с результатом 76,81% голосов.
Второе место занял Алексей Буров (КПРФ) — 11,39%, за ним идет Владимир Рублев (ЛДПР) — 6,26%. Замыкает список Сергей Полещук ("Справедливая Россия") — 3,39%.
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Астраханская область

Врио губернатора Астраханской области самовыдвиженец Игорь Бабушкин набирает 75,64% голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов.
Николай Арефьев (КПРФ) получает 11,81%, Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 5,12%, а Сергей Сычев (Партия пенсионеров) — 4,82%.

Башкирия

Врио главы Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") набрал 82,02% голосов.
Второе место занял Юнир Кутлугужин (КПРФ) — 6,89%, третье — Иван Сухарев (ЛДПР) — 4,53%.
Далее расположились Зульфия Гайсина ("Яблоко") — 1,53%, Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") — 1,23%, Рафис Кадыров ("Патриоты России") — 1,10%.
Владимир Барабаш ("Гражданская сила") набрал 0,97 % голосов, а Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") — 0,81%.

Забайкальский край

Врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов избирателей после подсчета всех протоколов.
Второе место заняла Елена Краузе ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") — 3,33%, третье — Вячеслав Ушаков ("Патриоты России") — 2,59%, следом идет Яна Шпак ("Партия роста") — 2,07%.

Ставропольский край

После подсчета 100% протоколов в Ставропольском крае побеждает действующий губернатор Владимир Владимиров ("Единая Россия") с 79,65% голосов.
Среди его оппонентов были Виктор Соболев (КПРФ) — 9,29% голосов, Геннадий Ефимов (ЛДПР) — 3,97%, Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 2,83%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") — 2,57%.

Челябинская область

Врио губернатора Челябинской области, самовыдвиженец Алексей Текслер лидирует на губернаторских выборах с 69,31% голосов после обработки всех протоколов.
Константин Нациевский (КПРФ) получил 12,02% голосов, Виталий Пашин (ЛДПР) — 8,84%, Сергей Смышляев ("Родина") — 3,27%, Алексей Севастьянов ("Гражданская сила") — 3,23%.

Калмыкия

В Калмыкии также обработали 100% протоколов. По их данным, побеждает врио главы региона Бату Хасиков ("Единая Россия") с 82,57% голосов.
Второе место заняла Наталья Манжикова ("Справедливая Россия") — 8,51%, третье – Петр Вышкварок (ЛДПР) с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев ("Патриоты России") — 2,75%.

Вологодская область

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ("Единая Россия") набирает 60,79% на выборах главы региона после обработки всех протоколов.
Его соперниками были Ольга Ширикова (ЛДПР) — 25,18% голосов, Маргарита Савоськина ("Справедливая Россия") — 7,81%, Алексей Рылеев ("Родина") — 1,92% и Вадим Петриенко ("Народный альянс") — 1,53%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЛипецкая областьРеспублика АлтайКурская областьВолгоградская областьКурганская областьПолитика
Популярные комментарии
Забавно но Волгоград и Курск где едросы больше всех набрали одни из самых нищих по стране :)
9 сентября, 07:26
Вася Кремлеботов
40304111
вы с какого из этих регионов, или с украины вам виднее как живут ?
9 сентября, 07:31
Витя Сирнова
11001233
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