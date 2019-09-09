Определились победители губернаторских выборов в тринадцати регионах

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В России в единый день голосования выбрали руководителей 17 регионов.

В 16 из них прошло прямое голосование, а в Ингушетии главу региона назначил парламент — им стал Махмуд-Али Калиматов, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.

Сейчас ожидаются результаты выборов глав Мурманской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга.

Оренбургская область

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") набирает на выборах главы региона 65,94% голосов после обработки 100% протоколов.

На втором месте Максим Амелин (КПРФ) с 23,72% голосов, на третьем — Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 3,62%.

Далее следуют Константин Горячев (Демократическая партия России) — 2,53% и Сергей Яцын ("Справедливая Россия") — 2,26%.

Курская область

В Курской области после обработки всех протоколов с 81,07% голосов побеждает врио губернатора Роман Старовойт ("Единая Россия").

Второе место занял уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов (КПРФ) — 5,65%.

Третье место — заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР) — 5,45% голосов.

Далее следует заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Татьяна Черникова (партия "Зеленые") — 3,30%.

Замыкает список Николай Карцев ("Справедливая Россия") — 3,01%.

Республика Алтай

На выборах губернатора Алтая с 59% голосов побеждает врио главы республики Олег Хорохордин ("Единая Россия").

Второе место занял Виктор Ромашкин (КПРФ) – 31,64%. Третье — Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 6,54%.

Липецкая область

В Липецкой области временно исполняющий обязанности главы администрации Игорь Артамонов ("Единая Россия") набрал 67,29% голосов.

Сергей Токарев (КПРФ) получил 20,03%, Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия") — 4,6%, Андрей Плотников ("Коммунисты России) — 3,19%, Андрей Григорьев ("Патриоты России) — 2,88%.

Курганская область

В Курганской области с 80,86% голосов лидирует врио губернатора, самовыдвиженец Вадим Шумков.

Яков Сидоров (КПРФ) получил 9,7% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") — 4,7%, Юрий Ярушин (ЛДПР) набрал 3,33% голосов.

Волгоградская область

Действующий губернатор Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах в Волгоградской области с результатом 76,81% голосов.

Второе место занял Алексей Буров (КПРФ) — 11,39%, за ним идет Владимир Рублев (ЛДПР) — 6,26%. Замыкает список Сергей Полещук ("Справедливая Россия") — 3,39%.

Астраханская область

Врио губернатора Астраханской области самовыдвиженец Игорь Бабушкин набирает 75,64% голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов.

Николай Арефьев (КПРФ) получает 11,81%, Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 5,12%, а Сергей Сычев (Партия пенсионеров) — 4,82%.

Башкирия

Врио главы Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") набрал 82,02% голосов.

Второе место занял Юнир Кутлугужин (КПРФ) — 6,89%, третье — Иван Сухарев (ЛДПР) — 4,53%.

Далее расположились Зульфия Гайсина ("Яблоко") — 1,53%, Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") — 1,23%, Рафис Кадыров ("Патриоты России") — 1,10%.

Владимир Барабаш ("Гражданская сила") набрал 0,97 % голосов, а Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") — 0,81%.

Забайкальский край

Врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов избирателей после подсчета всех протоколов.

Второе место заняла Елена Краузе ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") — 3,33%, третье — Вячеслав Ушаков ("Патриоты России") — 2,59%, следом идет Яна Шпак ("Партия роста") — 2,07%.

Ставропольский край

После подсчета 100% протоколов в Ставропольском крае побеждает действующий губернатор Владимир Владимиров ("Единая Россия") с 79,65% голосов.

Среди его оппонентов были Виктор Соболев (КПРФ) — 9,29% голосов, Геннадий Ефимов (ЛДПР) — 3,97%, Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 2,83%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") — 2,57%.

Челябинская область

Врио губернатора Челябинской области, самовыдвиженец Алексей Текслер лидирует на губернаторских выборах с 69,31% голосов после обработки всех протоколов.

Константин Нациевский (КПРФ) получил 12,02% голосов, Виталий Пашин (ЛДПР) — 8,84%, Сергей Смышляев ("Родина") — 3,27%, Алексей Севастьянов ("Гражданская сила") — 3,23%.

Калмыкия

В Калмыкии также обработали 100% протоколов. По их данным, побеждает врио главы региона Бату Хасиков ("Единая Россия") с 82,57% голосов.

Второе место заняла Наталья Манжикова ("Справедливая Россия") — 8,51%, третье – Петр Вышкварок (ЛДПР) с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев ("Патриоты России") — 2,75%.

Вологодская область

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ("Единая Россия") набирает 60,79% на выборах главы региона после обработки всех протоколов.