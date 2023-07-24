https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html

Сенатор заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в новых регионах

Сенатор заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2023

Сенатор заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в новых регионах

Попытки вмешательства извне в выборы на новых регионах уже идут, оппоненты России не упустят возможности заниматься подрывной деструктивной деятельностью и на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:20

2023-07-24T14:20

2023-07-24T14:22

россия

андрей климов

николай булаев

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Попытки вмешательства извне в выборы на новых регионах уже идут, оппоненты России не упустят возможности заниматься подрывной деструктивной деятельностью и на других площадках в ходе избирательных кампаний, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Ожидаем (вмешательства извне в выборы) на новых территориях - это мягко сказано. Они уже идут по полной программе", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По словам законодателя, для начала новые регионы РФ просто не признают российскими территориями, как это было и в отношении Крыма. При этом Климов предупредил, что оппоненты России "явно не упустят возможности заниматься своей подрывной деструктивной деятельностью и на других площадках". Парламентарий призвал регионы внимательно относиться ко всем процессам, связанным с выборами, и не думать, что "американские и британские шпионы должны спуститься к ним на парашюте, привезти с собой охапку бюллетеней и как-то их подбросить". По мнению законодателя, в ходе избирательных кампаний будут использоваться современные технологии, соцсети, попытка провести "своих" кандидатов. Климов отметил, что наша задача состоит в том, за счет общественных и гражданских фильтров таких людей, "которых пытаются протащить", устанавливать. Климов также рассказал, что за месяц до выборов пройдет встреча законодателей с участием представителей ЦИК России. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что выборы в 50 регионах России в 2023 году пройдут в течение трех дней, еще в трех субъектах пройдут в течение двух дней, в четырех - в течение одного дня.

https://ria.ru/20230425/vybory-1867489068.html

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россия, андрей климов, николай булаев, совет федерации рф