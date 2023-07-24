https://ria.ru/20230724/vybory-1885959230.html
Сенатор заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в новых регионах
Сенатор заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2023
Сенатор заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в новых регионах
Попытки вмешательства извне в выборы на новых регионах уже идут, оппоненты России не упустят возможности заниматься подрывной деструктивной деятельностью и на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:20
2023-07-24T14:20
2023-07-24T14:22
россия
андрей климов
николай булаев
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_0:48:3073:1777_1920x0_80_0_0_8f259d660278880172281656aa44430e.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Попытки вмешательства извне в выборы на новых регионах уже идут, оппоненты России не упустят возможности заниматься подрывной деструктивной деятельностью и на других площадках в ходе избирательных кампаний, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Ожидаем (вмешательства извне в выборы) на новых территориях - это мягко сказано. Они уже идут по полной программе", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По словам законодателя, для начала новые регионы РФ просто не признают российскими территориями, как это было и в отношении Крыма. При этом Климов предупредил, что оппоненты России "явно не упустят возможности заниматься своей подрывной деструктивной деятельностью и на других площадках". Парламентарий призвал регионы внимательно относиться ко всем процессам, связанным с выборами, и не думать, что "американские и британские шпионы должны спуститься к ним на парашюте, привезти с собой охапку бюллетеней и как-то их подбросить". По мнению законодателя, в ходе избирательных кампаний будут использоваться современные технологии, соцсети, попытка провести "своих" кандидатов. Климов отметил, что наша задача состоит в том, за счет общественных и гражданских фильтров таких людей, "которых пытаются протащить", устанавливать. Климов также рассказал, что за месяц до выборов пройдет встреча законодателей с участием представителей ЦИК России. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что выборы в 50 регионах России в 2023 году пройдут в течение трех дней, еще в трех субъектах пройдут в течение двух дней, в четырех - в течение одного дня.
https://ria.ru/20230425/vybory-1867489068.html
https://ria.ru/20230703/vybory-1881911034.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_564:166:3073:2048_1920x0_80_0_0_517814f2838e2abc919d6ba670abfa79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей климов, николай булаев, совет федерации рф
Россия, Андрей Климов, Николай Булаев, Совет Федерации РФ
Сенатор заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в новых регионах
Сенатор Климов: Запад уже предпринимает попытки вмешательства в выборы в новых регионах
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Попытки вмешательства извне в выборы на новых регионах уже идут, оппоненты России не упустят возможности заниматься подрывной деструктивной деятельностью и на других площадках в ходе избирательных кампаний, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Ожидаем (вмешательства извне в выборы) на новых территориях - это мягко сказано. Они уже идут по полной программе", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Памфилова: Россия покажет, что выборы можно проводить без окрика Запада
По словам законодателя, для начала новые регионы РФ просто не признают российскими территориями, как это было и в отношении Крыма. При этом Климов предупредил, что оппоненты России "явно не упустят возможности заниматься своей подрывной деструктивной деятельностью и на других площадках".
Парламентарий призвал регионы внимательно относиться ко всем процессам, связанным с выборами, и не думать, что "американские и британские шпионы должны спуститься к ним на парашюте, привезти с собой охапку бюллетеней и как-то их подбросить".
По мнению законодателя, в ходе избирательных кампаний будут использоваться современные технологии, соцсети, попытка провести "своих" кандидатов. Климов отметил, что наша задача состоит в том, за счет общественных и гражданских фильтров таких людей, "которых пытаются протащить", устанавливать.
Климов также рассказал, что за месяц до выборов пройдет встреча законодателей с участием представителей ЦИК России.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев
заявил, что выборы в 50 регионах России в 2023 году пройдут в течение трех дней, еще в трех субъектах пройдут в течение двух дней, в четырех - в течение одного дня.
Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта