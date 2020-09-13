https://ria.ru/20200913/vote-1577183745.html
В России завершился единый день голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. Председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:54
2020-09-13T22:54
2020-09-14T01:10
единый день голосования — 2020
игорь кобзев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий махонин
александр горовой
единая россия
новосибирск
иркутская область
пермский край
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал их "самыми трудными", но в то же время успешными. Политологи же говорят об "оглушительном провале" оппозиции. Подробнее о том, как прошел единый день голосования, — в материале РИА Новости.Более девяти тысяч избирательных компанийВ единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны — везде, кроме <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и Кабардино-Балкарии.В 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 11 избирали депутатов местных парламентов.В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.Губернаторские выборыПрямые губернаторские выборы прошли в 18 регионах, во всех со значительным отрывом в первом туре побеждают действующие губернаторы или исполняющие обязанности главы региона:На дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области побеждает кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко, в Курской области — его однопартиец Алексей Золотарев, в Татарстане —единоросс Олег Морозов, в Пензенской области — представитель "Справедливой России" Александр Самокутяев.Без особых нарушенийВ ходе выборов полиция не зафиксировала инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, заявил замминистра внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gorovojj/" target="_blank">Александр Горовой</a>.Также Горовой рассказал о "массированных вбросах" в социальных сетях и СМИ для провокаций. По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кампания проходила максимально открыто и конкурентно."Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации, всего 4,8 процента", — добавила она, уточнив, что среди партий количество отказов еще меньше, около трех процентов.Успех "Единой России"Председатель "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что прошедшие региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.Победившим кандидатам от "Единой России" нужно оправдать доверие граждан, добавил Медведев."Вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие безусловно нужно оправдать. Только в этом случае "Единая Россия" сможет сохраниться как ведущая политическая сила страны", — сказал председатель партии.В свою очередь, секретарь генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank">Андрей Турчак</a> заявил, что партия одержала убедительную победу в этом избирательном цикле."Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным exit poll, и по данным предварительно отработанных протоколов, побеждают уверенно в первом туре. Также на уровне законодательных собраний и дум административных субъектов "Единая Россия" формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения", — добавил Турчак.Работа над ошибкамиТекущие выборы стали "генеральной репетицией" избирательной кампании в Госдуму следующего года, "новички" попробовали свои силы, у оппозиции есть время для работы над ошибками, считают опрошенные РИА Новости политологи."Выборы этого года показали оглушительное поражение оппозиции. У партий есть год, чтобы сделать работу над ошибками", - сказал РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он напомнил, что даже в Иркутской области, где достаточно сильные позиции у коммунистов, и.о. главы региона Игорь Кобзев получил поддержку избирателей выше, чем его предшественник, представитель КПРФ Сергей Левченко."Единый день голосования дал возможность попробовать свои силы новым партиям, которые впоследствии могут принять участие и в кампании по выборам депутатов Госдумы", - отметил в свою очередь председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577183189.html
https://ria.ru/20200913/mironov-1577186175.html
https://ria.ru/20200913/yavka-1577159343.html
https://ria.ru/20200913/medvedev-1577183619.html
https://ria.ru/20200913/kprf-1577182445.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/edg-1577181243.html
Ярослав Погодин
Был сегодня наблюдателем. Происшествий не случилось. Какой то мелкий косяк обнаружили выездные наблюдатели по одному избирателю. И под конец кончились подарочные сертификаты. Было неудобно перед людьми. Я вот тут думал, читая иногда новости и комментарии с негативом. А может создать дни интернет тишины перед и во время выборов. Фейковых сообщений тьма. Один был и по моему участку. Не знаю как именно это реализовать, но считаю это необходимым. Особенно в те года, когда голосование наиболее значимое.
58
Рома Филл
Если почитать комментарии и посты в любой из соцсети , или на форуме любого сайта , то пользователи везде ругают партию чиновников Единую Россию , но странное дело , эта партия всегда и везде набирает большинство.
33
20
новосибирск
иркутская область
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий махонин, александр горовой, единая россия, новосибирск, иркутская область, пермский край, политика
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости
. Глава ЦИК Элла Памфилова
объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал их "самыми трудными", но в то же время успешными. Политологи же говорят об "оглушительном провале" оппозиции. Подробнее о том, как прошел единый день голосования, — в материале РИА Новости.
Более девяти тысяч избирательных компаний
В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны — везде, кроме Санкт-Петербурга
и Кабардино-Балкарии.
В 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 11 избирали депутатов местных парламентов.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
Губернаторские выборы
Прямые губернаторские выборы прошли в 18 регионах, во всех со значительным отрывом в первом туре побеждают действующие губернаторы или исполняющие обязанности главы региона:
—
в Татарстане лидирует действующий глава региона Рустам Минниханов
, который набирает более 88 процентов голосов;
—
на выборах главы администрации Краснодарского края
лидирует губернатор Вениамин Кондратьев
;
—
в Пермском крае
— самовыдвиженец Дмитрий Махонин
, исполняющий обязанности главы региона;
—
в Брянской области
— действующий глава региона Александр Богомаз
;
—
в Пензенской области
побеждает действующий глава региона Иван Белозерцев
;
—
в Ростовской области
— губернатор Василий Голубев
, занимающий свой пост с 2010 года;
—
в Смоленской области
лидирует глава региона Алексей Островский
, представляющий ЛДПР
;
—
губернатором Еврейской автономной области
после обработки почти ста процентов протоколов становится Ростислав Гольдштейн
, выдвинутый "Единой Россией";
—
на выборах главы Коми побеждает самовыдвиженец Владимир Уйба
;
—
в Чувашии лидирует врио главы региона Олег Николаев
;
—
в Калужской области
побеждает исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша
;
—
на выборах губернатора Севастополя
побеждает врио главы региона Михаил Развожаев
.
На дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области побеждает кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко, в Курской области — его однопартиец Алексей Золотарев, в Татарстане —единоросс Олег Морозов, в Пензенской области — представитель "Справедливой России" Александр Самокутяев.
Без особых нарушений
В ходе выборов полиция не зафиксировала инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой
.
Также Горовой рассказал о "массированных вбросах" в социальных сетях и СМИ для провокаций. По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.
В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кампания проходила максимально открыто и конкурентно.
"Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации, всего 4,8 процента", — добавила она, уточнив, что среди партий количество отказов еще меньше, около трех процентов.
Успех "Единой России"
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
заявил, что прошедшие региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.
Победившим кандидатам от "Единой России" нужно оправдать доверие граждан, добавил Медведев.
"Вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие безусловно нужно оправдать. Только в этом случае "Единая Россия" сможет сохраниться как ведущая политическая сила страны", — сказал председатель партии.
В свою очередь, секретарь генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
заявил, что партия одержала убедительную победу в этом избирательном цикле.
"Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным exit poll, и по данным предварительно отработанных протоколов, побеждают уверенно в первом туре. Также на уровне законодательных собраний и дум административных субъектов "Единая Россия" формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения", — добавил Турчак.
Работа над ошибками
Текущие выборы стали "генеральной репетицией" избирательной кампании в Госдуму следующего года, "новички" попробовали свои силы, у оппозиции есть время для работы над ошибками, считают опрошенные РИА Новости политологи.
"Выборы этого года показали оглушительное поражение оппозиции. У партий есть год, чтобы сделать работу над ошибками", - сказал РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он напомнил, что даже в Иркутской области, где достаточно сильные позиции у коммунистов, и.о. главы региона Игорь Кобзев получил поддержку избирателей выше, чем его предшественник, представитель КПРФ Сергей Левченко.
"Единый день голосования дал возможность попробовать свои силы новым партиям, которые впоследствии могут принять участие и в кампании по выборам депутатов Госдумы", - отметил в свою очередь председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.