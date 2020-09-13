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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vote-1577183745.html
В России завершился единый день голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. Председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:54
2020-09-14T01:10
единый день голосования — 2020
игорь кобзев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий махонин
александр горовой
единая россия
новосибирск
иркутская область
пермский край
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал их "самыми трудными", но в то же время успешными. Политологи же говорят об "оглушительном провале" оппозиции. Подробнее о том, как прошел единый день голосования, — в материале РИА Новости.Более девяти тысяч избирательных компанийВ единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны — везде, кроме <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и Кабардино-Балкарии.В 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 11 избирали депутатов местных парламентов.В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.Губернаторские выборыПрямые губернаторские выборы прошли в 18 регионах, во всех со значительным отрывом в первом туре побеждают действующие губернаторы или исполняющие обязанности главы региона:На дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области побеждает кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко, в Курской области — его однопартиец Алексей Золотарев, в Татарстане —единоросс Олег Морозов, в Пензенской области — представитель "Справедливой России" Александр Самокутяев.Без особых нарушенийВ ходе выборов полиция не зафиксировала инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, заявил замминистра внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gorovojj/" target="_blank">Александр Горовой</a>.Также Горовой рассказал о "массированных вбросах" в социальных сетях и СМИ для провокаций. По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кампания проходила максимально открыто и конкурентно."Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации, всего 4,8 процента", — добавила она, уточнив, что среди партий количество отказов еще меньше, около трех процентов.Успех "Единой России"Председатель "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что прошедшие региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.Победившим кандидатам от "Единой России" нужно оправдать доверие граждан, добавил Медведев."Вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие безусловно нужно оправдать. Только в этом случае "Единая Россия" сможет сохраниться как ведущая политическая сила страны", — сказал председатель партии.В свою очередь, секретарь генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank">Андрей Турчак</a> заявил, что партия одержала убедительную победу в этом избирательном цикле."Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным exit poll, и по данным предварительно отработанных протоколов, побеждают уверенно в первом туре. Также на уровне законодательных собраний и дум административных субъектов "Единая Россия" формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения", — добавил Турчак.Работа над ошибкамиТекущие выборы стали "генеральной репетицией" избирательной кампании в Госдуму следующего года, "новички" попробовали свои силы, у оппозиции есть время для работы над ошибками, считают опрошенные РИА Новости политологи."Выборы этого года показали оглушительное поражение оппозиции. У партий есть год, чтобы сделать работу над ошибками", - сказал РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он напомнил, что даже в Иркутской области, где достаточно сильные позиции у коммунистов, и.о. главы региона Игорь Кобзев получил поддержку избирателей выше, чем его предшественник, представитель КПРФ Сергей Левченко."Единый день голосования дал возможность попробовать свои силы новым партиям, которые впоследствии могут принять участие и в кампании по выборам депутатов Госдумы", - отметил в свою очередь председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577183189.html
https://ria.ru/20200913/mironov-1577186175.html
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https://ria.ru/20200913/kprf-1577182445.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/edg-1577181243.html
Был сегодня наблюдателем. Происшествий не случилось. Какой то мелкий косяк обнаружили выездные наблюдатели по одному избирателю. И под конец кончились подарочные сертификаты. Было неудобно перед людьми. Я вот тут думал, читая иногда новости и комментарии с негативом. А может создать дни интернет тишины перед и во время выборов. Фейковых сообщений тьма. Один был и по моему участку. Не знаю как именно это реализовать, но считаю это необходимым. Особенно в те года, когда голосование наиболее значимое.
58
Если почитать комментарии и посты в любой из соцсети , или на форуме любого сайта , то пользователи везде ругают партию чиновников Единую Россию , но странное дело , эта партия всегда и везде набирает большинство.
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игорь кобзев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий махонин, александр горовой, единая россия, новосибирск, иркутская область, пермский край, политика

В России завершился единый день голосования

22:54 13.09.2020 (обновлено: 01:10 14.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области
Девушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал их "самыми трудными", но в то же время успешными. Политологи же говорят об "оглушительном провале" оппозиции. Подробнее о том, как прошел единый день голосования, — в материале РИА Новости.

Более девяти тысяч избирательных компаний

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.
В 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 11 избирали депутатов местных парламентов.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 21:17Единый день голосования — 2020
ЦИК назвал регион с самой высокой явкой на выборах в местные парламенты

Губернаторские выборы

Прямые губернаторские выборы прошли в 18 регионах, во всех со значительным отрывом в первом туре побеждают действующие губернаторы или исполняющие обязанности главы региона:
в Татарстане лидирует действующий глава региона Рустам Минниханов, который набирает более 88 процентов голосов;
в Камчатском крае побеждает самовыдвиженец Владимир Солодов;
на выборах главы администрации Краснодарского края лидирует губернатор Вениамин Кондратьев;
в Пермском крае — самовыдвиженец Дмитрий Махонин, исполняющий обязанности главы региона;
в Архангельской области — единоросс Александр Цыбульский;
в Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз;
в Иркутской областиИгорь Кобзев;
в Ленинградской области — губернатор Александр Дрозденко;
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 22:47Единый день голосования — 2020
Миронов заявил, что похороны "Справедливой России" откладываются
в Пензенской области побеждает действующий глава региона Иван Белозерцев;
в Ростовской области — губернатор Василий Голубев, занимающий свой пост с 2010 года;
в Смоленской области лидирует глава региона Алексей Островский, представляющий ЛДПР;
в Тамбовской области побеждает губернатор Александр Никитин;
губернатором Еврейской автономной области после обработки почти ста процентов протоколов становится Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией";
на выборах главы Коми побеждает самовыдвиженец Владимир Уйба;
в Чувашии лидирует врио главы региона Олег Николаев;
в Калужской области побеждает исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша;
на выборах губернатора Севастополя побеждает врио главы региона Михаил Развожаев.
Мужчина голосует в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 10:11Единый день голосования — 2020
ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
На дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области побеждает кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко, в Курской области — его однопартиец Алексей Золотарев, в Татарстане —единоросс Олег Морозов, в Пензенской области — представитель "Справедливой России" Александр Самокутяев.

Без особых нарушений

В ходе выборов полиция не зафиксировала инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой.
Также Горовой рассказал о "массированных вбросах" в социальных сетях и СМИ для провокаций. По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.
В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кампания проходила максимально открыто и конкурентно.
"Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации, всего 4,8 процента", — добавила она, уточнив, что среди партий количество отказов еще меньше, около трех процентов.

Успех "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что прошедшие региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 21:32Единый день голосования — 2020
Медведев назвал эти выборы и подготовку к ним самыми трудными
Победившим кандидатам от "Единой России" нужно оправдать доверие граждан, добавил Медведев.
"Вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие безусловно нужно оправдать. Только в этом случае "Единая Россия" сможет сохраниться как ведущая политическая сила страны", — сказал председатель партии.
В свою очередь, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия одержала убедительную победу в этом избирательном цикле.
"Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным exit poll, и по данным предварительно отработанных протоколов, побеждают уверенно в первом туре. Также на уровне законодательных собраний и дум административных субъектов "Единая Россия" формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения", — добавил Турчак.
Девушка голосует на избирательном участке в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 20:50Единый день голосования — 2020
КПРФ не признает выборы в регионах, где сняли кандидатов от партии

Работа над ошибками

Текущие выборы стали "генеральной репетицией" избирательной кампании в Госдуму следующего года, "новички" попробовали свои силы, у оппозиции есть время для работы над ошибками, считают опрошенные РИА Новости политологи.
"Выборы этого года показали оглушительное поражение оппозиции. У партий есть год, чтобы сделать работу над ошибками", - сказал РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он напомнил, что даже в Иркутской области, где достаточно сильные позиции у коммунистов, и.о. главы региона Игорь Кобзев получил поддержку избирателей выше, чем его предшественник, представитель КПРФ Сергей Левченко.
"Единый день голосования дал возможность попробовать свои силы новым партиям, которые впоследствии могут принять участие и в кампании по выборам депутатов Госдумы", - отметил в свою очередь председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 20:20
"Ожесточенные битвы". Памфилова высказалась о муниципальных выборах
49400254
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Единый день голосования — 2020Игорь КобзевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дмитрий МахонинАлександр ГоровойЕдиная РоссияНовосибирскИркутская областьПермский крайПолитика
Популярные комментарии
Был сегодня наблюдателем. Происшествий не случилось. Какой то мелкий косяк обнаружили выездные наблюдатели по одному избирателю. И под конец кончились подарочные сертификаты. Было неудобно перед людьми. Я вот тут думал, читая иногда новости и комментарии с негативом. А может создать дни интернет тишины перед и во время выборов. Фейковых сообщений тьма. Один был и по моему участку. Не знаю как именно это реализовать, но считаю это необходимым. Особенно в те года, когда голосование наиболее значимое.
13 сентября, 23:07
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
34010023
Если почитать комментарии и посты в любой из соцсети , или на форуме любого сайта , то пользователи везде ругают партию чиновников Единую Россию , но странное дело , эта партия всегда и везде набирает большинство.
13 сентября, 23:40
Рома ФиллРома Филл
2130009
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