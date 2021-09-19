https://ria.ru/20210919/vybory-1750727774.html

В России начался финальный день выборов

В России начался финальный день выборов - РИА Новости, 19.09.2021

В России начался финальный день выборов

Финальный день голосования, в ходе которого выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T00:05

2021-09-19T00:05

2021-09-19T07:33

выборы в государственную думу

политика

челябинская область

владимир путин

михаил мишустин

николай булаев

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финальный день голосования, в ходе которого выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов, начался в России.Выборы в России в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки открыты с 08.00 до 20.00. На это время назначены свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 регионах страны, на них заместят более 31 тысячи мандатов.Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.В 46 субъектах Федерации проходят выборы в региональные органы власти: в девяти выбирают высших должностных лиц, в 39 — депутатов законодательных органов. Также проводятся выборы муниципального уровня.Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, в некоторых регионах избиратели получают до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, которые выдвинули почти 74 тысячи кандидатов. Согласно данным ЦИК, лидируют по числу зарегистрированных кандидатов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах Партия пенсионеров и "Коммунисты России".На думских выборах зарегистрировали федеральные списки кандидатов 14 партий, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму на 20.00 мск по итогам второго дня голосования составила 31,51 процента. В этой цифре не учитывается электронное голосование.Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области). Проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.Всего на участие в электронном голосовании было подано более 2,8 миллиона заявок, в итоговые списки включены свыше 2,6 миллиона человек, из которых свыше 2 миллионов – москвичи.Уже к концу второго дня выборов дистанционно проголосовали около 80 процентов заявителей. В ЦИК прогнозируют итоговую явку через этот сервис на уровне около 90 процентов.Одними из тех, кто проголосовал онлайн, были президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.В целом, по данным ЦИК, голосование в течение двух дней выборов проходило штатно и корректно. Как сообщал РИА Новости зампредседателя ЦИК Николай Булаев, нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет.В случае тех нарушений, которые Центризбирком считает грубыми, регионам предложено отменить результаты выборов или по участку или по ящику для голосования. Таких случаев немного, отметил Булаев.В ходе выборов в России недействительными были признаны 6203 избирательных бюллетеня. Бюллетени, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, аннулировали в пяти регионах – Мордовии, а также в Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html

https://ria.ru/20210918/yavka-1750722819.html

https://ria.ru/20210918/yavka-1750721474.html

https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750724817.html

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, челябинская область, владимир путин, михаил мишустин, николай булаев, россия