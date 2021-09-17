https://ria.ru/20210917/vybory-1750430940.html

В России пройдут трехдневные выборы

В России пройдут трехдневные выборы - РИА Новости, 17.09.2021

В России пройдут трехдневные выборы

Трехдневные выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября, россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:21

2021-09-17T00:21

2021-09-17T00:21

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политика

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Трехдневные выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября, россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.Более 31 тысячи мандатовИзбирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день. На эти три дня назначены свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах РФ, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Кроме выборов депутатов Госдумы, в 46 регионах пройдут прямые выборы в местные органы власти: в девяти субъектах РФ выберут высших должностных лиц, в 39 - депутатов законодательных (представительных) органов. Еще в трех регионах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и в Северной Осетии - глав регионов выберут депутаты заксобраний по представлению президента. Также состоятся выборы муниципального уровня.Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней в этом году прошли 23 партии, которые выдвинули почти 74 тысячи зарегистрированных кандидатов. Согласно данным ЦИК, лидируют по количеству зарегистрированных кандидатов парламентские партии.Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах Партия пенсионеров и "Коммунисты России".На выборах в ГД списки кандидатов выдвинули 15 партий из 32 имевших право участвовать в выборах. Только одной из них, "Российскому общенародному союзу", было отказано в регистрации федерального списка кандидатов.Согласно жеребьевке, в бюллетене партии будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.В состав 14 зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, в итоге включены 3812 человек. По словам Памфиловой, из федеральных списков за весь период кампании были исключены 306 кандидатов по разным основаниям.В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2020 кандидатов, 10 из которых самовыдвиженцы. Как отметила Пафмилова, конкуренция на один депутатский мандат таким образом составляет в среднем 13 человек. На место в заксобраниях регионов в среднем претендуют 11 кандидатов.Как подчеркивала председатель ЦИК, думская кампания этого года характеризуется беспрецедентно низким процентом отказов в регистрации кандидатов, он составляет около 5%.Сложная кампанияГлава ЦИК назвала избирательную кампанию этого года, вероятно, одной из самых сложных за все время ее работы. Она подчеркивала, что кампания непростая по всем параметрам: и в связи с пандемией, и из-за возросшей нагрузки на комиссии, а также в связи с неблагоприятной внешней обстановкой, когда "Россию многие назначили врагом". Однако системе хватит запаса прочности, чтобы справиться, уверенно заявляла председатель ЦИК.Также неоднократно звучали заявления о попытках вмешательства в российские выборы из-за рубежа различными способами.В российском правительстве четыре вице-премьера и пять министров, а также премьер Михаил Мишустин сообщили, что будут голосовать электронно. Не исключено, что использовать электронное голосование будет и президент Владимир Путин."Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании... Президент был там зарегистрирован", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Без "участков на пеньках", но с "красными зонами"По данным ЦИК, в списки избирателей включены более 108 миллионов человек, зарегистрированных в России. Также, по данным МИД, еще порядка 2 миллионов российских избирателей проживают или находятся за пределами страны.По всей России откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них – постоянные, около 2,5 тысяч – образованные в местах временного пребывания избирателей.Российские граждане за рубежом смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 участков. Еще семь участков находятся в городе Байконур (Казахстан). Как ранее заявляла Памфилова в интервью РИА Новости, избирательные участки будут открыты и на Украине – в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.По словам посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, по приблизительным оценкам, за рубежом проживают более 2 миллионов россиян, имеющих избирательные права. "Обычно в выборах принимают участие 200-300 тысяч человек", - рассказал он РИА Новости.Дипломат отметил, что никаких ограничений в связи с пандемией для избирателей вводить не планируется."Путь на выборы открыт для всех граждан России. При этом на участках, разумеется, будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риска заражения", - сказал Аскальдович.ЦИК отказался от проведения голосования на придомовых территориях, которое также окрестили "голосованием на пеньках". Согласно принятому ЦИК порядку, 17 и 18 сентября допускается проведение голосования для групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Информация о местах, где будет применяться такая форма голосования, размещена на сайтах избирательных комиссий.Как сообщала председатель ЦИК, возможностью проголосовать на выборах досрочно воспользовались порядка 150 тысяч избирателей.Проголосовать смогут и пациенты коронавирусных "красных зон" в больницах. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщал, что там при необходимости могут создать временные избирательные участки, в состав участковых избирательных комиссий смогут войти только люди, которые работают в этих учреждениях. При этом бюллетени и протоколы оттуда выносить не будут, чтобы избежать распространения инфекции, данные об итогах голосования сразу по техническим каналам связи будут переданы в ТИК.Голосуют электронноЖители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием.В Москве оно пройдет на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной. Это Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области. В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в ДНР и ЛНР.Избиратель получит до шести электронных бюллетеней в зависимости от территории проживания.Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершился 13 сентября. Председатель ЦИК сообщала, что всего на участие в нем было подано более 2,8 миллиона заявок, в итоговые списки избирателей на онлайн-голосование включены свыше 2,6 миллиона человек, из которых свыше 2 миллионов – жители Москвы. Все они исключены из списков избирателей на своих участках, но смогут прийти туда и проголосовать с помощью установленных там компьютеров.Проголосовать по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель" выразили желание более 3,5 миллиона человек.Ключи для расшифрования результатов дистанционного электронного голосования разделили 16 сентября в ЦИК и в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. В ЦИК ключ разделили на восемь частей, каждая из которых записана на защищенный носитель, а в Москве - на семь. Части помещены в сейф-пакеты и переданы хранителям.По завершении голосования, но не ранее чем в 20:15 19 сентября, состоится сбор частей ключей, что позволит подвести итоги дистанционного электронного голосования.Камеры наблюдения и сейф-пакетыВ связи с трехдневными выборами ЦИК принял дополнительные меры по соблюдению тайны голосования.Так, 17 и 18 сентября бюллетени из каждого переносного ящика и из стационарного ящика для голосования должны в присутствии наблюдателей переместить без подсчета в отдельные сейф-пакеты, которые запечатываются. Все это должно происходить под камерами видеонаблюдения или видеофиксации. Помещение для голосования, где находится место хранения сейф-пакетов с бюллетенями, по истечении времени голосования 17 и 18 сентября закрывается, опечатывается и передается под круглосуточную охрану сотрудникам правоохранительных органов.ЦИК принял решение, что видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября - то есть непрерывно в течение 72 часов.Как сообщала Памфилова, средствами видеонаблюдения и видеофиксации будут охвачены около 96% избирательных участков во всех 85 субъектах Российской Федерации, на которых имеют возможность проголосовать около 98% избирателей, а также 100% помещений территориальных избирательных комиссий.В поле зрения видеокамер в помещениях для голосования будут находиться стационарные и переносные ящики для голосования, места для выдачи бюллетеней, места хранения сейф-пакетов с бюллетенями, увеличенная форма протокола и так далее. В территориальных избирательных комиссиях видеонаблюдение будет охватывать место приема протоколов участковых избирательных комиссий, увеличенную форму протокола и сводной таблицы ТИК.При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения будут иметь партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в РФ и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при президенте РФ. Также доступ к видеонаблюдению будет в центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 регионах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах РФ созданы филиалы таких центров. Видеозаписи будут храниться в течение года.Для эпидемиологической безопасности участников голосования также будут приняты различные меры: их обеспечат средствами индивидуальной защиты, на столы членов комиссий установят защитные экраны. На входе на участок будут измерять температуру, а предъявление паспорта избирателем и получение бюллетеня произойдет бесконтактным способом.Наблюдатели: без бдипч, но полноценный пулНесмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.В каждую участковую комиссию от каждой партии, зарегистрировавшей список кандидатов, от каждого зарегистрированного кандидата и субъекта общественного контроля на выборах в этом году может быть назначено шесть наблюдателей, которые вправе самостоятельно определять режим и продолжительность наблюдения во все три дня голосования.Наблюдатели вправе присутствовать при голосовании с использованием всех форм и при установлении его итогов, а также при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях.Как сообщала председатель ЦИК, по предварительным данным, в России на выборы зарегистрированы 413 616 наблюдателей.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750429369.html

https://ria.ru/20210916/vybory-1750425712.html

https://ria.ru/20210916/vybory-1750415816.html

https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750348157.html

https://ria.ru/20210915/vybory-1750147630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, москва, дмитрий песков, михаил мишустин, обсе, россия