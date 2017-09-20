Глава ЦИК оценила результаты отмены открепительных

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Применение на выборах 10 сентября нового механизма голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения полностью себя оправдало, отдельные возникавшие проблемы и недочёты обсудят в рамках круглого стола на площадке ЦИК 28-29 сентября, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Новый механизм применялся в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где проходили выборов глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов. Для включения в список избирателей на другом участке гражданин мог обратиться с соответствующим заявлением в свой избирком по месту регистрации или в избирком по месту фактического нахождения, сделать это можно было в период за 45 дней до выборов, крайний срок — 5 дней до голосования. Избиратели, в последние дни перед выборами (за 4 и менее дней) решившие голосовать на другом участке, также могли оформить специальное заявление с защитной маркой в своём участковом избиркоме.

Памфилова подчеркнула, что в целом этот новый механизм, с одной стороны, "кратно дешевле", с другой – он создаёт дополнительную систему контроля.

"Можно сделать вывод, что применение нового механизма полностью себя оправдало. При этом его внедрение проходило в очень жёстких временных рамках, ещё полгода назад мало кто верил, что это вообще возможно в принципе. Вспомните, с какой огромной волной критики мы столкнулись", — заявила Памфилова.

Она высказала уверенность, что в ближайшее время все участники избирательного процесса более глубоко вникнут в новый механизм, тогда все претензии вообще будут сняты.

"Мы специально опробовали этот механизм, чтобы посмотреть, где какие недочёты, что ещё надо дошлифовать, улучшить, снять проблемы, если они возникали. Я думаю, мы это тоже обсудим на круглом столе 28-29 сентября, давайте тоже ваши предложения, будем рады информации от всех, кто проводил избирательные кампании в этих двадцати регионах", — сказала глава ЦИК.