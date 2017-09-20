Глава ЦИК оценила результаты отмены открепительных

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Применение на выборах 10 сентября нового механизма голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения полностью себя оправдало, отдельные возникавшие проблемы и недочёты обсудят в рамках круглого стола на площадке ЦИК 28-29 сентября, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова подчеркнула, что в целом этот новый механизм, с одной стороны, "кратно дешевле", с другой – он создаёт дополнительную систему контроля.
Она высказала уверенность, что в ближайшее время все участники избирательного процесса более глубоко вникнут в новый механизм, тогда все претензии вообще будут сняты.
"Мы специально опробовали этот механизм, чтобы посмотреть, где какие недочёты, что ещё надо дошлифовать, улучшить, снять проблемы, если они возникали. Я думаю, мы это тоже обсудим на круглом столе 28-29 сентября, давайте тоже ваши предложения, будем рады информации от всех, кто проводил избирательные кампании в этих двадцати регионах", — сказала глава ЦИК.