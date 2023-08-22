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Биография Тото Кутуньо - РИА Новости, 22.08.2023
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21:04 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/kutuno-1891610835.html
Биография Тото Кутуньо
Биография Тото Кутуньо - РИА Новости, 22.08.2023
Биография Тото Кутуньо
Итальянский композитор, эстрадный певец Тото Кутуньо (Toto Cutugno, полное имя – Сальваторе Кутуньо/Salvatore Cutugno) родился 7 июля 1943 года в Фосдиново... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:04
2023-08-22T21:04
справки
сан-ремо
тоскана
италия
джо дассен
тото кутуньо (сальваторе кутуньо)
адриано челентано
государственный кремлевский дворец
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Итальянский композитор, эстрадный певец Тото Кутуньо (Toto Cutugno, полное имя – Сальваторе Кутуньо/Salvatore Cutugno) родился 7 июля 1943 года в Фосдиново (Тоскана, Италия). С детства начал заниматься музыкой: отец учил его научил игре на саксофоне, гитаре, фортепиано, ударных, контрабасе. Будущий композитор рано начал писать собственную музыку. В 13 лет впервые принял участие в музыкальном конкурсе, в 20 лет начал формировать музыкальные группы. Выступал в качестве барабанщика в группе Ghigo ei goghi. В 1965 году создал группу Toto ei Tati. Его дебют в качестве певца состоялся в группе Albatros в 1975 году, с которой он впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо в 1976 году, где с песней Volo AZ 504 занял третье место. В том же году Кутуньо с успехом выступил на Festivalbar с песней Nel cuore, nei sensi. Творчество Кутуньо привлекло внимание известного шансонье Джо Дассена, который на музыку Кутуньо накладывал французский текст. Так появились знаменитые Et si tu n`éxistais pas, Salut и французский поп-хит лета 1975 года L`été Indien. Вскоре Кутуньо начал сотрудничать с поэтом Вито Паллавичини, который написал тексты для многих его песен. В 1980 году Кутуньо начал сольную карьеру и выиграл конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi. Спустя несколько недель занял первое место на международном фестивале в Токио (Япония) с песней Francesca non sa. В 1983 году певец принял участие в фестивале в Сан-Ремо с песней L"italiano. На фестивале песня заняла пятое место. Тем не менее, по результатам "народного" голосования L"italiano выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. В следующем году Кутуньо занял в Сан-Ремо второе место с песней Serenata. Всего Кутуньо был участником фестиваля в Сан-Ремо 15 раз. В 1980-е годы стали популярными его песни Serenata, Mi piacerebbe, Azzurra malinconia, Emozioni, Le mamme. В 1990 году Тото Кутуньо выиграл международный конкурс "Евровидение" в Загребе (Хорватия) с песней Insieme: 1992. Параллельно развивалась телевизионная карьера певца: Тото Кутуньо был ведущим передач Piacere Raiuno (1989-1992), I fatti vostri (1998-2000) и др. Выступал как музыкальный продюсер. За время своей музыкальной карьеры Кутуньо выпустил более 20 альбомов, написал множество песен для таких знаменитых исполнителей как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, Ricchi e Poveri и др. Тото Кутуньо неоднократно приезжал в Россию, где принимал участие в шоу "Легенды Ретро FM 2009", в 2011 году дал концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Тото Кутуньо отличался ярко выраженной исполнительской манерой и романтическим сценическим образом – часто выступал в строгом черном костюме с узким белым шарфом на шее. 22 августа 2023 года Тото Кутуньо скончался в Милане.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сан-ремо
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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справки, сан-ремо, тоскана, италия, джо дассен, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), адриано челентано, государственный кремлевский дворец
Справки, Сан-Ремо, Тоскана, Италия, Джо Дассен, Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Адриано Челентано, Государственный Кремлевский дворец

Биография Тото Кутуньо

© AFP 2023 / FETHI BELAIDИтальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Итальянский композитор, эстрадный певец Тото Кутуньо (Toto Cutugno, полное имя – Сальваторе Кутуньо/Salvatore Cutugno) родился 7 июля 1943 года в Фосдиново (Тоскана, Италия).
С детства начал заниматься музыкой: отец учил его научил игре на саксофоне, гитаре, фортепиано, ударных, контрабасе. Будущий композитор рано начал писать собственную музыку. В 13 лет впервые принял участие в музыкальном конкурсе, в 20 лет начал формировать музыкальные группы. Выступал в качестве барабанщика в группе Ghigo ei goghi. В 1965 году создал группу Toto ei Tati.
Его дебют в качестве певца состоялся в группе Albatros в 1975 году, с которой он впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо в 1976 году, где с песней Volo AZ 504 занял третье место. В том же году Кутуньо с успехом выступил на Festivalbar с песней Nel cuore, nei sensi.
Творчество Кутуньо привлекло внимание известного шансонье Джо Дассена, который на музыку Кутуньо накладывал французский текст. Так появились знаменитые Et si tu n`éxistais pas, Salut и французский поп-хит лета 1975 года L`été Indien.
Вскоре Кутуньо начал сотрудничать с поэтом Вито Паллавичини, который написал тексты для многих его песен.
В 1980 году Кутуньо начал сольную карьеру и выиграл конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi. Спустя несколько недель занял первое место на международном фестивале в Токио (Япония) с песней Francesca non sa.
В 1983 году певец принял участие в фестивале в Сан-Ремо с песней L"italiano. На фестивале песня заняла пятое место. Тем не менее, по результатам "народного" голосования L"italiano выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. В следующем году Кутуньо занял в Сан-Ремо второе место с песней Serenata. Всего Кутуньо был участником фестиваля в Сан-Ремо 15 раз.
В 1980-е годы стали популярными его песни Serenata, Mi piacerebbe, Azzurra malinconia, Emozioni, Le mamme.
В 1990 году Тото Кутуньо выиграл международный конкурс "Евровидение" в Загребе (Хорватия) с песней Insieme: 1992.
Параллельно развивалась телевизионная карьера певца: Тото Кутуньо был ведущим передач Piacere Raiuno (1989-1992), I fatti vostri (1998-2000) и др. Выступал как музыкальный продюсер.
За время своей музыкальной карьеры Кутуньо выпустил более 20 альбомов, написал множество песен для таких знаменитых исполнителей как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, Ricchi e Poveri и др.
Тото Кутуньо неоднократно приезжал в Россию, где принимал участие в шоу "Легенды Ретро FM 2009", в 2011 году дал концерт в Государственном Кремлевском Дворце.
Тото Кутуньо отличался ярко выраженной исполнительской манерой и романтическим сценическим образом – часто выступал в строгом черном костюме с узким белым шарфом на шее.
22 августа 2023 года Тото Кутуньо скончался в Милане.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСан-РемоТосканаИталияДжо ДассенТото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо)Адриано ЧелентаноГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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