Биография Тото Кутуньо
© AFP 2023 / FETHI BELAIDИтальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене. Архивное фото
Итальянский композитор, эстрадный певец Тото Кутуньо (Toto Cutugno, полное имя – Сальваторе Кутуньо/Salvatore Cutugno) родился 7 июля 1943 года в Фосдиново (Тоскана, Италия).
С детства начал заниматься музыкой: отец учил его научил игре на саксофоне, гитаре, фортепиано, ударных, контрабасе. Будущий композитор рано начал писать собственную музыку. В 13 лет впервые принял участие в музыкальном конкурсе, в 20 лет начал формировать музыкальные группы. Выступал в качестве барабанщика в группе Ghigo ei goghi. В 1965 году создал группу Toto ei Tati.
Творчество Кутуньо привлекло внимание известного шансонье Джо Дассена, который на музыку Кутуньо накладывал французский текст. Так появились знаменитые Et si tu n`éxistais pas, Salut и французский поп-хит лета 1975 года L`été Indien.
Вскоре Кутуньо начал сотрудничать с поэтом Вито Паллавичини, который написал тексты для многих его песен.
В 1983 году певец принял участие в фестивале в Сан-Ремо с песней L"italiano. На фестивале песня заняла пятое место. Тем не менее, по результатам "народного" голосования L"italiano выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. В следующем году Кутуньо занял в Сан-Ремо второе место с песней Serenata. Всего Кутуньо был участником фестиваля в Сан-Ремо 15 раз.
В 1980-е годы стали популярными его песни Serenata, Mi piacerebbe, Azzurra malinconia, Emozioni, Le mamme.
Параллельно развивалась телевизионная карьера певца: Тото Кутуньо был ведущим передач Piacere Raiuno (1989-1992), I fatti vostri (1998-2000) и др. Выступал как музыкальный продюсер.
За время своей музыкальной карьеры Кутуньо выпустил более 20 альбомов, написал множество песен для таких знаменитых исполнителей как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, Ricchi e Poveri и др.
Тото Кутуньо неоднократно приезжал в Россию, где принимал участие в шоу "Легенды Ретро FM 2009", в 2011 году дал концерт в Государственном Кремлевском Дворце.
Тото Кутуньо отличался ярко выраженной исполнительской манерой и романтическим сценическим образом – часто выступал в строгом черном костюме с узким белым шарфом на шее.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников