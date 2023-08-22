https://ria.ru/20230822/kutuno-1891597465.html

Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно

Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно - РИА Новости, 22.08.2023

Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно

Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с РИА Новости вспомнил о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо, которого не стало на 81-м году жизни. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:37

2023-08-22T19:37

2023-08-22T19:38

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с РИА Новости вспомнил о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо, которого не стало на 81-м году жизни. "Замечательный композитор, замечательный человек. Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен – там по записи можно посмотреть... Это очень было здорово, это очень было комфортно", – поделился воспоминаниями о совместном выступлении Пенкин.Тото Кутуньо скончался в Милане. Как заявил менеджер артиста, исполнитель хита "L’italiano" умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Тото Кутуньо не раз приезжал в Россию и давал концерты. В 2007 году он выступил на одной сцене в дуэтах с такими российскими артистами, как Игорь Николаев, Сергей Пенкин, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова.

https://ria.ru/20230822/kutuno-1891578604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

милан, россия, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), сергей пенкин, новости шоу-бизнеса, знаменитости