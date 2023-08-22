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Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно - РИА Новости, 22.08.2023
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Шоубиз
 
19:37 22.08.2023 (обновлено: 19:38 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/kutuno-1891597465.html
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно - РИА Новости, 22.08.2023
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно
Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с РИА Новости вспомнил о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо, которого не стало на 81-м году жизни. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:37
2023-08-22T19:38
шоубиз
милан
россия
тото кутуньо (сальваторе кутуньо)
сергей пенкин
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с РИА Новости вспомнил о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо, которого не стало на 81-м году жизни. &quot;Замечательный композитор, замечательный человек. Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен – там по записи можно посмотреть... Это очень было здорово, это очень было комфортно&quot;, – поделился воспоминаниями о совместном выступлении Пенкин.Тото Кутуньо скончался в Милане. Как заявил менеджер артиста, исполнитель хита "L’italiano" умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Тото Кутуньо не раз приезжал в Россию и давал концерты. В 2007 году он выступил на одной сцене в дуэтах с такими российскими артистами, как Игорь Николаев, Сергей Пенкин, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова.
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милан, россия, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), сергей пенкин, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Милан, Россия, Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Сергей Пенкин, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно

Певец Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
XIX Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с РИА Новости вспомнил о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо, которого не стало на 81-м году жизни.
«

"Замечательный композитор, замечательный человек. Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен – там по записи можно посмотреть... Это очень было здорово, это очень было комфортно", – поделился воспоминаниями о совместном выступлении Пенкин.

Тото Кутуньо скончался в Милане. Как заявил менеджер артиста, исполнитель хита "L’italiano" умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Тото Кутуньо не раз приезжал в Россию и давал концерты.
В 2007 году он выступил на одной сцене в дуэтах с такими российскими артистами, как Игорь Николаев, Сергей Пенкин, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова.
Итальянский певец Тото Кутуньо - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Умер Тото Кутуньо
Вчера, 18:20
 
ШоубизМиланРоссияТото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо)Сергей ПенкинНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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