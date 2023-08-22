https://ria.ru/20230822/kutuno-1891597465.html
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно - РИА Новости, 22.08.2023
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно
Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с РИА Новости вспомнил о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо, которого не стало на 81-м году жизни. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:37
2023-08-22T19:37
2023-08-22T19:38
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с РИА Новости вспомнил о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо, которого не стало на 81-м году жизни. "Замечательный композитор, замечательный человек. Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен – там по записи можно посмотреть... Это очень было здорово, это очень было комфортно", – поделился воспоминаниями о совместном выступлении Пенкин.Тото Кутуньо скончался в Милане. Как заявил менеджер артиста, исполнитель хита "L’italiano" умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Тото Кутуньо не раз приезжал в Россию и давал концерты. В 2007 году он выступил на одной сцене в дуэтах с такими российскими артистами, как Игорь Николаев, Сергей Пенкин, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова.
https://ria.ru/20230822/kutuno-1891578604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, россия, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), сергей пенкин, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Милан, Россия, Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Сергей Пенкин, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно
Певец Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с РИА Новости вспомнил о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо, которого не стало на 81-м году жизни.
«
"Замечательный композитор, замечательный человек. Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен – там по записи можно посмотреть... Это очень было здорово, это очень было комфортно", – поделился воспоминаниями о совместном выступлении Пенкин.
Тото Кутуньо скончался в Милане. Как заявил менеджер артиста, исполнитель хита "L’italiano" умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Тото Кутуньо не раз приезжал в Россию и давал концерты.
В 2007 году он выступил на одной сцене в дуэтах с такими российскими артистами, как Игорь Николаев, Сергей Пенкин, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова.