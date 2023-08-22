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Умер Тото Кутуньо
Умер Тото Кутуньо - РИА Новости, 22.08.2023
Умер Тото Кутуньо
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет, передает телеканал Rainews24. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:20
2023-08-22T18:20
2023-08-22T19:06
тото кутуньо (сальваторе кутуньо)
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РИМ, 22 авг — РИА Новости. Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет, передает телеканал Rainews24.По словам менеджера, артист умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.Сальваторе (Тото) Кутуньо — один из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Седьмого июля ему исполнилось 80 лет. Итальянский певец и композитор начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и впоследствии сам сочинял музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал мелодии для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей.В 1983 году он записал свой главный хит "L'italiano", известный по припеву "Lasciatemi cantare". На фестивале итальянской песни в Сан-Ремо песня заняла пятое место. Тем не менее по результатам "народного" голосования "L'italiano" выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. Кутуньо неоднократно выступал в России и принимал участие в совместных проектах с отечественными исполнителями.
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тото кутуньо (сальваторе кутуньо), новости культуры, милан
Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Новости культуры, Милан, Шоубиз
РИМ, 22 авг — РИА Новости.
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет, передает телеканал Rainews24
.
По словам менеджера, артист умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Сальваторе (Тото) Кутуньо — один из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Седьмого июля ему исполнилось 80 лет. Итальянский певец и композитор начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и впоследствии сам сочинял музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал мелодии для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей.
В 1983 году он записал свой главный хит "L'italiano", известный по припеву "Lasciatemi cantare". На фестивале итальянской песни в Сан-Ремо песня заняла пятое место. Тем не менее по результатам "народного" голосования "L'italiano" выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. Кутуньо неоднократно выступал в России и принимал участие в совместных проектах с отечественными исполнителями.