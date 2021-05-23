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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733540116.html
Евровидение-2022 может пройти в Турине
Евровидение-2022 может пройти в Турине - РИА Новости, 23.05.2021
Евровидение-2022 может пройти в Турине
Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:39
2021-05-23T16:39
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РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году."В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина", - написала в Twitter мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.Как отмечают итальянские издания, директор первого канала государственной телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта в преддверии финала конкурса заявил, что возможность проведения "Евровидения" в Турине обсуждалась в 2017 году, когда фаворитом в музыкальном состязании считался певец Франческо Габбана. "Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин", - сказал Колетта на пресс-конференции.С победой Maneskin поздравил официальный Twitter-аккаунт правительственного дворца Киджи и соцсети МИД Италии. К поздравлениям присоединился последний итальянский победитель "Евровидения" Тото Кутуньо."Я наконец могу передать эстафету Maneskin, которые спустя 31 год вновь победили с триколором итальянской песни на престижном конкурсе "Евровидение". Молодцы, ребята. Желаю Удачи в карьере. Вперед, Италия, да здравствует музыка", - написал он в своем Facebook.
https://ria.ru/20210523/stydno-1733537728.html
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евровидение-2021, facebook, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), мид италии, турин, италия, twitter

Евровидение-2022 может пройти в Турине

16:39 23.05.2021
 
CC0 / Simoneph / Микрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
CC0 / Simoneph /
Читать ria.ru в
РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году.
"В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина", - написала в Twitter мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.
Конкурс Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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Как отмечают итальянские издания, директор первого канала государственной телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта в преддверии финала конкурса заявил, что возможность проведения "Евровидения" в Турине обсуждалась в 2017 году, когда фаворитом в музыкальном состязании считался певец Франческо Габбана. "Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин", - сказал Колетта на пресс-конференции.
С победой Maneskin поздравил официальный Twitter-аккаунт правительственного дворца Киджи и соцсети МИД Италии. К поздравлениям присоединился последний итальянский победитель "Евровидения" Тото Кутуньо.
Российская певица Маша Кац - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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"Я наконец могу передать эстафету Maneskin, которые спустя 31 год вновь победили с триколором итальянской песни на престижном конкурсе "Евровидение". Молодцы, ребята. Желаю Удачи в карьере. Вперед, Италия, да здравствует музыка", - написал он в своем Facebook.
 
КультураЕвровидение-2021FacebookТото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо)МИД ИталииТуринИталияTwitter
 
 
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