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Евровидение-2022 может пройти в Турине
Евровидение-2022 может пройти в Турине - РИА Новости, 23.05.2021
Евровидение-2022 может пройти в Турине
Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:39
2021-05-23T16:39
2021-05-23T16:39
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РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году."В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина", - написала в Twitter мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.Как отмечают итальянские издания, директор первого канала государственной телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта в преддверии финала конкурса заявил, что возможность проведения "Евровидения" в Турине обсуждалась в 2017 году, когда фаворитом в музыкальном состязании считался певец Франческо Габбана. "Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин", - сказал Колетта на пресс-конференции.С победой Maneskin поздравил официальный Twitter-аккаунт правительственного дворца Киджи и соцсети МИД Италии. К поздравлениям присоединился последний итальянский победитель "Евровидения" Тото Кутуньо."Я наконец могу передать эстафету Maneskin, которые спустя 31 год вновь победили с триколором итальянской песни на престижном конкурсе "Евровидение". Молодцы, ребята. Желаю Удачи в карьере. Вперед, Италия, да здравствует музыка", - написал он в своем Facebook.
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