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Культура
2020-05-16T08:00
https://ria.ru/20200516/1571486169.html
Яркая история Евровидения: самые известные имена и громкие хиты
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РИА Новости

Яркая история Евровидения: самые известные имена и громкие хиты

08:00 16.05.2020
2124
© Фото : AFP/Andrej Isakovic, РИА Новости/Максим Блиновv, РИА Новости/Владимир АстапковичДима Билан, Полина Гагарина и Кончита Вурст
Дима Билан, Полина Гагарина и Кончита Вурст
© Фото : AFP/Andrej Isakovic, РИА Новости/Максим Блиновv, РИА Новости/Владимир Астапкович
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Галина Соколова. В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс Евровидение отменили. Чтобы поддержать участников, собиравшихся представить свою страну в Роттердаме, сегодня в 21:21 на Первом канале покажут специальную трансляцию "Евровидение: Европа зажигает свет". Пока предлагаем вспомнить наиболее знаковые моменты в многолетней истории шоу. О том, как Дима Билан шел к победе, Сальвадор Дали рисовал плакат, а Тото Кутуньо призывал быть добрее, — в материале РИА Новости.

1950-е: маленький театр в Швейцарии дал начало огромному международному конкурсу

В конце мая 1956 года в небольшом театре "Курсааль" (Лугано, Швейцария) состоялся первый конкурс эстрадной песни Евровидение. Участвовали всего семь стран (сейчас более сорока), голосовали только члены жюри, а организаторы (Европейский вещательный союз) и не предполагали, что их детище станет одним из самых крупных неспортивных событий и будет ежегодно собирать у экранов сотни миллионов зрителей.
Первая победительница — Лиз Ассиа из Швейцарии. Она представила песни "Das alte Karussell" и "Refrain" (это был единственный случай, когда разрешили выступить с двумя композициями). Вторая, в стиле нежных мелодий из фильмов "золотого века" Голливуда, принесла ей главный приз.
Другие произведения и исполнители тех лет были примерно такими же: романтическими и утонченными. Например, "Dors mon amour" француза Андре Клаво (победил в 1958 году) или "Een beetje" Тедди Схолтен из Нидерландов (выиграла в 1959-м).

1960-е: рекламный проспект от Сальвадора Дали и первый скандал

В следующем десятилетии Евровидение решили показывать по субботам. Традиции следуют до сих пор (финал транслируют только в этот день). К конкурсу постепенно присоединяются все больше стран, начинает звучать рок-н-ролл.
Главным хитом тех лет считается "Congratulations", исполненная британцем Клиффом Ричардом. В 1968 году он хоть и занял второе место, уступив певице из Испании Массиель всего один балл, его динамичная композиция в течение двух недель после конкурса возглавляла чарт UK Singles Chart.
CC0 / / Плакат для Евровидения-1969, созданный Сальвадором Дали
Плакат для Евровидения-1969, созданный Сальвадором Дали
CC0 / /
Плакат для Евровидения-1969, созданный Сальвадором Дали
Самым запоминающимся стало Евровидение-1969, с размахом прошедшее в солнечном Мадриде: Королевский оперный театр, рекламный проспект от гения сюрреализма Сальвадора Дали и сразу четыре победителя.
© AFP 2020 / STF

Считается, что выступление Фриды Боккара (представляла Францию с песней "Un jour, un enfant") было лучшим. А конкурсная композиция навсегда стала ее визитной карточкой. Но членам жюри понравились еще несколько участниц.

Фрида Боккара, которая выиграла конкурс Евровидение в 1969 году в Мадриде
1 из 4

Считается, что выступление Фриды Боккара (представляла Францию с песней "Un jour, un enfant") было лучшим. А конкурсная композиция навсегда стала ее визитной карточкой. Но членам жюри понравились еще несколько участниц.

© AFP 2020 / STF
CC0 / Anefo /

Судьи так и не выбрали между нидерландской исполнительницей Ленни Кюр и ее авторской балладой "De troubadour"...

Нидерландская певица Ленни Кюр, которая выиграла конкурс Евровидение в 1969 году в Мадриде
2 из 4

Судьи так и не выбрали между нидерландской исполнительницей Ленни Кюр и ее авторской балладой "De troubadour"...

CC0 / Anefo /
© AP Photo / Robert Rider-Rider

...британкой Лулу (Мэри Лоури), представившей веселую песенку "Boom bang-a-bang"...

Британская певица Lulu, которая выиграла конкурс Евровидение в 1969 году в Мадриде
3 из 4

...британкой Лулу (Мэри Лоури), представившей веселую песенку "Boom bang-a-bang"...

© AP Photo / Robert Rider-Rider
CC0 / Anefo /

...и певицей из Испании Саломе, рассказавшей о любимом мужчине в "Vivo cantando".

Испанская певица Саломе, которая выиграла конкурс Евровидение в 1969 году в Мадриде
4 из 4

...и певицей из Испании Саломе, рассказавшей о любимом мужчине в "Vivo cantando".

CC0 / Anefo /
1 из 4

Считается, что выступление Фриды Боккара (представляла Францию с песней "Un jour, un enfant") было лучшим. А конкурсная композиция навсегда стала ее визитной карточкой. Но членам жюри понравились еще несколько участниц.

© AFP 2020 / STF
2 из 4

Судьи так и не выбрали между нидерландской исполнительницей Ленни Кюр и ее авторской балладой "De troubadour"...

CC0 / Anefo /
3 из 4

...британкой Лулу (Мэри Лоури), представившей веселую песенку "Boom bang-a-bang"...

© AP Photo / Robert Rider-Rider
4 из 4

...и певицей из Испании Саломе, рассказавшей о любимом мужчине в "Vivo cantando".

CC0 / Anefo /
Тогда после оценок жюри странным образом одинаковое количество очков оказалось у Франции, Испании, Нидерландов и Великобритании. Зрители и все музыкальное сообщество было возмущено таким результатом, но переигрывать ничего не стали.

1970-е: ABBA, недооцененная Baccara и ритмы диско

Это десятилетие интересно тем, что участники начали показывать приветственные видеооткрытки, в песнях звучало диско, костюмы блестели и сверкали. В СССР конкурс впервые показали по телевидению, а в Брайтоне (Великобритания) состоялось выступление наиболее успешного коллектива в истории Евровидения и всей поп-музыки.
© AP Photo / Robert Dear

Шведская группа ABBA после победы на Евровидении-1974

Шведская группа ABBA на конкурсе Евровидение-1974
1 из 2

Шведская группа ABBA после победы на Евровидении-1974

© AP Photo / Robert Dear
CC0 / Nationaal Archief / Rob Mieremet /

Группа Teach-In в Стокгольме (Швеция). 1975 год

Группа Teach-In в Стокгольме. 1975 год
2 из 2

Группа Teach-In в Стокгольме (Швеция). 1975 год

CC0 / Nationaal Archief / Rob Mieremet /
1 из 2

Шведская группа ABBA после победы на Евровидении-1974

© AP Photo / Robert Dear
2 из 2

Группа Teach-In в Стокгольме (Швеция). 1975 год

CC0 / Nationaal Archief / Rob Mieremet /
Речь о группе ABBA. Легендарная четверка представляла родную Швецию в 1974 году. Музыканты получили главный приз за песню "Waterloo", которая стала всемирным хитом, как и многие другие композиции ансамбля.
В 1970-е на Евровидении блеснули нидерландская группа Teach-In (победители 1975 года), представившая танцевальную песню "Ding-a-dong" (в России ее больше знают по каверу Алены Апиной и Мурата Насырова "Лунные ночи"), и испанский дуэт Baccara (1978). Однако их будущий хит — "Parlez-vous français?" — жюри тогда не оценило и поставило участниц на седьмое место.

1980-е: победа Норвегии и триумф Селин Дион

В 1985 году впервые победила Норвегия. Зажигательную песню "Let it swing" дуэта Bobbysocks еще долго крутили по радио и включали на дискотеках.
Настоящий фурор на Евровидении-1988 в Дублине (Ирландия) произвела начинающая певица Селин Дион (победительница того года) — будущая суперзвезда, обладательница пяти премий "Грэмми" и "Оскара". Она выступала за Швейцарию с проникновенной "Ne partez pas sans moi".
В том же конкурсе участвовала еще одна вокалистка мирового уровня — Лара Фабиан. Певица представляла Люксембург с песней "Croire" и заняла четвертое место.

1990-е: дебют России и хит от певицы-трансгендера

В эти годы некоторым странам разрешили использовать телеголосование, чтобы еще и зрители выбирали лучшую песню. Первая участница из России Мария Кац (Юдифь) завоевала девятое место в 1994-м с песней "Вечный странник".
В 1990 году в Загребе (бывшая Югославия, ныне Хорватия) победил известный итальянский певец Тото Кутуньо. Автор нескольких шлягеров Джо Дассена, в том числе "L'été indien" и "Salut", представил композицию "Insieme: 1992". В ней он призывает к единству в Европе.
Абсолютный хит десятилетия — трек "Diva" в исполнении певицы-трансгендера Даны Интернэшнл из Израиля.
После победы на Евровидении-1998 (Бирмингем, Великобритания) Дана стала суперзвездой, а песня возглавила музыкальные чарты и до сих пор считается одной из лучших среди занявших первое место на конкурсе.

2000-е: Россия покоряет Евровидение

Евровидение начинают транслировать в интернете, победителей вместе с судьями выбирают зрители, конкурс поделили на два полуфинала и финал, а песни стали еще более разноплановыми: поп-музыка борется с хард-кором.
Первое призовое место нашей стране принесла в 2000 году Алсу, исполнившая "Solo" (ее обошел дуэт из Дании Olsen Brothers), но на этом российские исполнители не остановились.
В 2003 году группа "Тату", фаворит конкурса, заняла третье место (исполнительницы выступили с хитом "Не верь, не бойся, не проси") — до победы не хватило всего трех баллов. В 2006-м Россию ждало, возможно, самое обидное поражение, когда Диму Билана (песня "Never let you go") обошли трэш-рокеры из Финляндии Lordi. В следующем году бронзу принесла группа Serebro и их дерзкая композиция "Song #1".
© AFP 2020 / Aris Messinis

Дима Билан во время выступления на конкурсе в 2006 году

Дима Билан во время выступления на песенном конкурсе Евровидение-2006 в Афинах, Греция
1 из 5

Дима Билан во время выступления на конкурсе в 2006 году

© AFP 2020 / Aris Messinis
© AFP 2020 / Aris Messinis

Музыканты из финской хард-рок-группы "Лорди" (Lordi) празднуют победу в конкурсе Евровидение-2006

Финская группа Лорди (Lordi) празднует победу в конкурсе Евровидение-2006
2 из 5

Музыканты из финской хард-рок-группы "Лорди" (Lordi) празднуют победу в конкурсе Евровидение-2006

© AFP 2020 / Aris Messinis
© AFP 2020 / Mustafa Ozer

Украинская певица Руслана, победившая на Евровидении-2004 в Стамбуле (Турция)

Певица Руслана участвует в конкурсе Евровидение-2004
3 из 5

Украинская певица Руслана, победившая на Евровидении-2004 в Стамбуле (Турция)

© AFP 2020 / Mustafa Ozer
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак (Норвегия). Шоу впервые прошло в Москве в СК "Олимпийский"

Участник музыкального конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак (Норвегия) на репетиции второго полуфинала конкурса в СК Олимпийский
4 из 5

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак (Норвегия). Шоу впервые прошло в Москве в СК "Олимпийский"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© AFP 2020 / Sari Gustafsson

Группа Serebro во время выступления в финале конкурса Евровидение-2007

Группа Серебро во время выступления в финале конкурса Евровидение 2007
5 из 5

Группа Serebro во время выступления в финале конкурса Евровидение-2007

© AFP 2020 / Sari Gustafsson
1 из 5

Дима Билан во время выступления на конкурсе в 2006 году

© AFP 2020 / Aris Messinis
2 из 5

Музыканты из финской хард-рок-группы "Лорди" (Lordi) празднуют победу в конкурсе Евровидение-2006

© AFP 2020 / Aris Messinis
3 из 5

Украинская певица Руслана, победившая на Евровидении-2004 в Стамбуле (Турция)

© AFP 2020 / Mustafa Ozer
4 из 5

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак (Норвегия). Шоу впервые прошло в Москве в СК "Олимпийский"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
5 из 5

Группа Serebro во время выступления в финале конкурса Евровидение-2007

© AFP 2020 / Sari Gustafsson
Самым удачным был 2008 год. Билан, приехавший в Белград (Сербия) с песней "Believe", а еще со скрипачом Эдвином Мартоном и титулованным фигуристом Евгением Плющенко, завоевал для России долгожданное первое место (пока единственное).
В начале нулевых на Евровидении звучало немало отличных песен, причем абсолютно разных по жанру. Например, смелая "Wild dances" певицы с Украины Русланы или душевная "Fairytale" Александра Рыбака из Норвегии.

2010-е: битвы в соцсетях, фаер-шоу и Кончита Вурст

После накала страстей в нулевых с каждым годом интерес к Евровидению только возрастал. За несколько месяцев до начала конкурса зрители начинали спорить в соцсетях, кто же будет представлять их страну, а позже победит. У экранов собиралось рекордное число зрителей — до 200 миллионов.
Песни-победители этих лет — преимущественно клубные треки с элементами техно и электро, как, например, "Euphoria" певицы из Швеции Лорин или веселая "Toy" исполнительницы из Израиля Нетты Барзилай.
Смотреть выступления участников — тоже одно удовольствие: лазерные шоу, огромные декорации или эпатажный внешний вид. Особенно запомнились выступления Полины Гагариной и Сергея Лазарева.
© AP Photo / Kerstin Joensson

Певица Полина Гагарина, представлявшая Россию в 2015 году (второе место) с песней "Million voices" в Вене (Австрия), покорила Европу не только вокальными данными, но и фантастическим платьем. Белоснежный наряд, созданный модельером Александром Тереховым, был полноценным участником шоу. Во время выступления на его поверхность проецировались разные узоры и орнаменты.

Полина Гагарина выступает в финале конкурса Евровидение
1 из 5

Певица Полина Гагарина, представлявшая Россию в 2015 году (второе место) с песней "Million voices" в Вене (Австрия), покорила Европу не только вокальными данными, но и фантастическим платьем. Белоснежный наряд, созданный модельером Александром Тереховым, был полноценным участником шоу. Во время выступления на его поверхность проецировались разные узоры и орнаменты.

© AP Photo / Kerstin Joensson
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В следующем году, уже в Стокгольме (Швеция), Сергей Лазарев пробирался сквозь футуристические кубы, падал в пустоту, а потом у него "выросли" крылья.

К сожалению, фаворит конкурса, чью песню "You are the only one" букмекеры ставили на первое место, вернулся с бронзой (хотя по итогам зрительского голосования Лазарев был первым).

Сергей Лазарев (Россия) во время генеральной репетиции финала 61-го международного конкурса песни Евровидение 2016 в Стокгольме
2 из 5

В следующем году, уже в Стокгольме (Швеция), Сергей Лазарев пробирался сквозь футуристические кубы, падал в пустоту, а потом у него "выросли" крылья.

К сожалению, фаворит конкурса, чью песню "You are the only one" букмекеры ставили на первое место, вернулся с бронзой (хотя по итогам зрительского голосования Лазарев был первым).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Armando Franca

Участник с Украины Melovin удивил зрителей игрой на рояле в окружении языков пламени в 2018 году.

Участник из Украины Melovin в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
3 из 5

Участник с Украины Melovin удивил зрителей игрой на рояле в окружении языков пламени в 2018 году.

© AP Photo / Armando Franca
© AFP 2020 / Francisco Leong

Певица из Финляндии Саара Аалто в том же году устроила фаер-шоу не хуже, чем рокеры из Rammstein.

Участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидение Нетта Барзилай . 12 мая 2018
4 из 5

Певица из Финляндии Саара Аалто в том же году устроила фаер-шоу не хуже, чем рокеры из Rammstein.

© AFP 2020 / Francisco Leong
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Российский участник конкурса Евровидение-2019, певец Сергей Лазарев во время прогулки в порту Тель-Авива.

Российский участник конкурса Евровидение - 2019 певец Сергей Лазарев во время прогулки в порту Тель-Авива
5 из 5

Российский участник конкурса Евровидение-2019, певец Сергей Лазарев во время прогулки в порту Тель-Авива.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 5

Певица Полина Гагарина, представлявшая Россию в 2015 году (второе место) с песней "Million voices" в Вене (Австрия), покорила Европу не только вокальными данными, но и фантастическим платьем. Белоснежный наряд, созданный модельером Александром Тереховым, был полноценным участником шоу. Во время выступления на его поверхность проецировались разные узоры и орнаменты.

© AP Photo / Kerstin Joensson
2 из 5

В следующем году, уже в Стокгольме (Швеция), Сергей Лазарев пробирался сквозь футуристические кубы, падал в пустоту, а потом у него "выросли" крылья.

К сожалению, фаворит конкурса, чью песню "You are the only one" букмекеры ставили на первое место, вернулся с бронзой (хотя по итогам зрительского голосования Лазарев был первым).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 5

Участник с Украины Melovin удивил зрителей игрой на рояле в окружении языков пламени в 2018 году.

© AP Photo / Armando Franca
4 из 5

Певица из Финляндии Саара Аалто в том же году устроила фаер-шоу не хуже, чем рокеры из Rammstein.

© AFP 2020 / Francisco Leong
5 из 5

Российский участник конкурса Евровидение-2019, певец Сергей Лазарев во время прогулки в порту Тель-Авива.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
И, конечно, наши очаровательные "Бурановские бабушки" и drag queen Кончита Вурст. До сих пор не понятно, кто победил на Евровидении-2014: жизнеутверждающая композиция "Rise like a phoenix" или борода Кончиты.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Участницы конкурса от России — фольклорный коллектив "Бурановские бабушки" (второе место) — выступают в финале международного музыкального конкурса Евровидение-2012 на сцене комплекса Baku Crystal Hall в Баку

Участницы конкурса от России фольклорный коллектив Бурановские бабушки, занявшие второе место, выступают в финале международного музыкального конкурса Евровидение 2012
1 из 2

Участницы конкурса от России — фольклорный коллектив "Бурановские бабушки" (второе место) — выступают в финале международного музыкального конкурса Евровидение-2012 на сцене комплекса Baku Crystal Hall в Баку

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Победитель 2014 года Кончита Вурст (Австрия) на репетиции перед финалом конкурса в Копенгагене (Дания)

Кончита Вурст на международном конкурсе песни Евровидения-2014
2 из 2

Победитель 2014 года Кончита Вурст (Австрия) на репетиции перед финалом конкурса в Копенгагене (Дания)

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 2

Участницы конкурса от России — фольклорный коллектив "Бурановские бабушки" (второе место) — выступают в финале международного музыкального конкурса Евровидение-2012 на сцене комплекса Baku Crystal Hall в Баку

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 2

Победитель 2014 года Кончита Вурст (Австрия) на репетиции перед финалом конкурса в Копенгагене (Дания)

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Но это же десятилетие и самое скандальное. Так, в 2016 году после неожиданной победы певицы Джамалы с песней "1944" о депортации крымских татар многие зрители и критики не согласились с результатом. Они считали, что голоса распределили несправедливо, а в композиции присутствует политический подтекст (что запрещено правилами конкурса). Несмотря на это, Европейский вещательный союз сохранил первое место за Украиной.
© Little Big Стоп-кадр видео "Uno" группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
Стоп-кадр видео "Uno" группы Little Big
В этом году не будет победителей и проигравших. Хотя, безусловно, за Little Big, которые должны были представлять Россию в Роттердаме с песней "Uno", многие хотели поболеть. Тем более что Little Big — явные фавориты конкурса.
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КультураРоссияВеликобританияШвецияФранцияТурцияШвейцарияИталияИзраильМузыкаКончита ВурстТатуАль БаноABBAЛара Фабиан (Крокарт)Европейский вещательный союзЕвровидениеСергей ЛазаревПолина ГагаринаСелин ДионДима Билан (Виктор Белан)ФинляндияНорвегия
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