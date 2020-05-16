Яркая история Евровидения: самые известные имена и громкие хиты

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Галина Соколова. В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс Евровидение отменили. Чтобы поддержать участников, собиравшихся представить свою страну в Роттердаме, сегодня в 21:21 на Первом канале покажут специальную трансляцию "Евровидение: Европа зажигает свет". Пока предлагаем вспомнить наиболее знаковые моменты в многолетней истории шоу. О том, как Дима Билан шел к победе, Сальвадор Дали рисовал плакат, а Тото Кутуньо призывал быть добрее, — в материале РИА Новости.

1950-е: маленький театр в Швейцарии дал начало огромному международному конкурсу

В конце мая 1956 года в небольшом театре "Курсааль" (Лугано, Швейцария) состоялся первый конкурс эстрадной песни Евровидение. Участвовали всего семь стран (сейчас более сорока), голосовали только члены жюри, а организаторы (Европейский вещательный союз) и не предполагали, что их детище станет одним из самых крупных неспортивных событий и будет ежегодно собирать у экранов сотни миллионов зрителей.

Первая победительница — Лиз Ассиа из Швейцарии. Она представила песни "Das alte Karussell" и "Refrain" (это был единственный случай, когда разрешили выступить с двумя композициями). Вторая, в стиле нежных мелодий из фильмов "золотого века" Голливуда, принесла ей главный приз.

Другие произведения и исполнители тех лет были примерно такими же: романтическими и утонченными. Например, "Dors mon amour" француза Андре Клаво (победил в 1958 году) или "Een beetje" Тедди Схолтен из Нидерландов (выиграла в 1959-м).

1960-е: рекламный проспект от Сальвадора Дали и первый скандал

В следующем десятилетии Евровидение решили показывать по субботам. Традиции следуют до сих пор (финал транслируют только в этот день). К конкурсу постепенно присоединяются все больше стран, начинает звучать рок-н-ролл.

Главным хитом тех лет считается "Congratulations", исполненная британцем Клиффом Ричардом. В 1968 году он хоть и занял второе место, уступив певице из Испании Массиель всего один балл, его динамичная композиция в течение двух недель после конкурса возглавляла чарт UK Singles Chart.

CC0 / / Плакат для Евровидения-1969, созданный Сальвадором Дали CC0 / / Плакат для Евровидения-1969, созданный Сальвадором Дали

Самым запоминающимся стало Евровидение-1969, с размахом прошедшее в солнечном Мадриде: Королевский оперный театр, рекламный проспект от гения сюрреализма Сальвадора Дали и сразу четыре победителя.

Тогда после оценок жюри странным образом одинаковое количество очков оказалось у Франции, Испании, Нидерландов и Великобритании. Зрители и все музыкальное сообщество было возмущено таким результатом, но переигрывать ничего не стали.

1970-е: ABBA, недооцененная Baccara и ритмы диско

Это десятилетие интересно тем, что участники начали показывать приветственные видеооткрытки, в песнях звучало диско, костюмы блестели и сверкали. В СССР конкурс впервые показали по телевидению, а в Брайтоне (Великобритания) состоялось выступление наиболее успешного коллектива в истории Евровидения и всей поп-музыки.

Речь о группе ABBA. Легендарная четверка представляла родную Швецию в 1974 году. Музыканты получили главный приз за песню "Waterloo", которая стала всемирным хитом, как и многие другие композиции ансамбля.

В 1970-е на Евровидении блеснули нидерландская группа Teach-In (победители 1975 года), представившая танцевальную песню "Ding-a-dong" (в России ее больше знают по каверу Алены Апиной и Мурата Насырова "Лунные ночи"), и испанский дуэт Baccara (1978). Однако их будущий хит — "Parlez-vous français?" — жюри тогда не оценило и поставило участниц на седьмое место.

1980-е: победа Норвегии и триумф Селин Дион

В 1985 году впервые победила Норвегия. Зажигательную песню "Let it swing" дуэта Bobbysocks еще долго крутили по радио и включали на дискотеках.

Настоящий фурор на Евровидении-1988 в Дублине (Ирландия) произвела начинающая певица Селин Дион (победительница того года) — будущая суперзвезда, обладательница пяти премий "Грэмми" и "Оскара". Она выступала за Швейцарию с проникновенной "Ne partez pas sans moi".

В том же конкурсе участвовала еще одна вокалистка мирового уровня — Лара Фабиан. Певица представляла Люксембург с песней "Croire" и заняла четвертое место.

1990-е: дебют России и хит от певицы-трансгендера

В эти годы некоторым странам разрешили использовать телеголосование, чтобы еще и зрители выбирали лучшую песню. Первая участница из России Мария Кац (Юдифь) завоевала девятое место в 1994-м с песней "Вечный странник".

В 1990 году в Загребе (бывшая Югославия, ныне Хорватия) победил известный итальянский певец Тото Кутуньо. Автор нескольких шлягеров Джо Дассена, в том числе "L'été indien" и "Salut", представил композицию "Insieme: 1992". В ней он призывает к единству в Европе.

Абсолютный хит десятилетия — трек "Diva" в исполнении певицы-трансгендера Даны Интернэшнл из Израиля.

После победы на Евровидении-1998 (Бирмингем, Великобритания) Дана стала суперзвездой, а песня возглавила музыкальные чарты и до сих пор считается одной из лучших среди занявших первое место на конкурсе.

2000-е: Россия покоряет Евровидение

Евровидение начинают транслировать в интернете, победителей вместе с судьями выбирают зрители, конкурс поделили на два полуфинала и финал, а песни стали еще более разноплановыми: поп-музыка борется с хард-кором.

Первое призовое место нашей стране принесла в 2000 году Алсу, исполнившая "Solo" (ее обошел дуэт из Дании Olsen Brothers), но на этом российские исполнители не остановились.

В 2003 году группа "Тату", фаворит конкурса, заняла третье место (исполнительницы выступили с хитом "Не верь, не бойся, не проси") — до победы не хватило всего трех баллов. В 2006-м Россию ждало, возможно, самое обидное поражение, когда Диму Билана (песня "Never let you go") обошли трэш-рокеры из Финляндии Lordi. В следующем году бронзу принесла группа Serebro и их дерзкая композиция "Song #1".

Самым удачным был 2008 год. Билан, приехавший в Белград (Сербия) с песней "Believe", а еще со скрипачом Эдвином Мартоном и титулованным фигуристом Евгением Плющенко, завоевал для России долгожданное первое место (пока единственное).

В начале нулевых на Евровидении звучало немало отличных песен, причем абсолютно разных по жанру. Например, смелая "Wild dances" певицы с Украины Русланы или душевная "Fairytale" Александра Рыбака из Норвегии.

2010-е: битвы в соцсетях, фаер-шоу и Кончита Вурст

После накала страстей в нулевых с каждым годом интерес к Евровидению только возрастал. За несколько месяцев до начала конкурса зрители начинали спорить в соцсетях, кто же будет представлять их страну, а позже победит. У экранов собиралось рекордное число зрителей — до 200 миллионов.

Песни-победители этих лет — преимущественно клубные треки с элементами техно и электро, как, например, "Euphoria" певицы из Швеции Лорин или веселая "Toy" исполнительницы из Израиля Нетты Барзилай.

Смотреть выступления участников — тоже одно удовольствие: лазерные шоу, огромные декорации или эпатажный внешний вид. Особенно запомнились выступления Полины Гагариной и Сергея Лазарева.

И, конечно, наши очаровательные "Бурановские бабушки" и drag queen Кончита Вурст. До сих пор не понятно, кто победил на Евровидении-2014: жизнеутверждающая композиция "Rise like a phoenix" или борода Кончиты.

Но это же десятилетие и самое скандальное. Так, в 2016 году после неожиданной победы певицы Джамалы с песней "1944" о депортации крымских татар многие зрители и критики не согласились с результатом. Они считали, что голоса распределили несправедливо, а в композиции присутствует политический подтекст (что запрещено правилами конкурса). Несмотря на это, Европейский вещательный союз сохранил первое место за Украиной.

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