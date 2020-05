Яркая история Евровидения: самые известные имена и громкие хиты

В следующем году, уже в Стокгольме (Швеция), Сергей Лазарев пробирался сквозь футуристические кубы, падал в пустоту, а потом у него "выросли" крылья.

К сожалению, фаворит конкурса, чью песню "You are the only one" букмекеры ставили на первое место, вернулся с бронзой (хотя по итогам зрительского голосования Лазарев был первым).