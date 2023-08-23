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Умер итальянский певец Тото Кутуньо - РИА Новости, 23.08.2023
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Культура
 
01:31 23.08.2023 (обновлено: 02:01 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/kutuno-1891632286.html
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Умер итальянский певец Тото Кутуньо - РИА Новости, 23.08.2023
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет, передает телеканал Rainews24. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:31
2023-08-23T02:01
культура
сан-ремо
россия
италия
тото кутуньо (сальваторе кутуньо)
джорджа мелони
джо дассен
газпром-медиа холдинг
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет, передает телеканал Rainews24.По словам менеджера, артист умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы."Настоящий итальянец"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр культуры страны Дженнаро Санджулиано выразили соболезнования в связи с кончиной Кутуньо.Мелони в своих соцсетях опубликовала фотографию Кутуньо, назвав его "настоящим итальянцем" цитатой из его главного хита.По словам Санджулиано, со смертью Кутуньо мир музыки теряет популярного и важного исполнителя. "Артиста, гордого быть итальянцем, ценили за рубежом, его успехи стали саундтреком эпохи", - приводит его слова министерство культуры. Санджулиано отметил, что близок "к семье Кутуньо и самым дорогим ему людям в это болезненное время"."Великолепный композитор"Певец Тото Кутуньо с нетерпением ждал концертов в России, был украшением многих фестивалей "Дискотека 80-х", был настоящим итальянцем во всем: в походке, в блеске глаз, в умении очаровать любого собеседника, рассказал РИА Новости генеральный директор "Газпром-Медиа Радио" Вадим Терещук."Тото Кутуньо. Italiano vero, великолепный композитор, певец, друг "Авторадио", украшение многих фестивалей "Дискотека 80-х" и других концертов наших радиостанций. Кто из нас не подхватывал с полуслова его знаменитую "Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Sono un italiano… italiano vero". Настоящий итальянец во всем: в походке, в блеске глаз, в умении очаровать любого собеседника, даже не владеющего итальянским, потому что о вине, женщинах и музыке он всегда говорил ярко, эмоционально и горячо," - сказал он.По его словам, когда певец выходил на сцену, все буквально замирали и тут же начинали петь; Тото Кутуньо всегда с нетерпением ждал своих концертов в России, они дарили ему новые чувства, незабываемые эмоции, он считал русскую публику самой образованной и подготовленной.Биография Тото КутуньоТото Кутуньо (полное имя – Сальваторе Кутуньо) родился 7 июля 1943 года в Фосдиново в Тоскане. С детства начал заниматься музыкой: отец учил его научил игре на саксофоне, гитаре, фортепиано, ударных, контрабасе. Будущий композитор рано начал писать собственную музыку. В 13 лет впервые принял участие в музыкальном конкурсе, в 20 лет начал формировать музыкальные группы. Выступал в качестве барабанщика в группе Ghigo ei goghi. В 1965 году создал группу Toto ei Tati.Его дебют в качестве певца состоялся в группе Albatros в 1975 году, с которой он впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо в 1976 году, где с песней Volo AZ 504 занял третье место.Творчество Кутуньо привлекло внимание известного шансонье Джо Дассена, который на музыку Кутуньо накладывал французский текст. Так появились знаменитые Et si tu n`éxistais pas, Salut и французский поп-хит лета 1975 года L`été Indien.Вскоре Кутуньо начал сотрудничать с поэтом Вито Паллавичини, который написал тексты для многих его песен. В 1980 году Кутуньо начал сольную карьеру и выиграл конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi. Спустя несколько недель занял первое место на международном фестивале в Токио (Япония) с песней Francesca non sa.В 1983 году певец принял участие в фестивале в Сан-Ремо с песней L"italiano. На фестивале песня заняла пятое место. Тем не менее, по результатам "народного" голосования L"italiano выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. В следующем году Кутуньо занял в Сан-Ремо второе место с песней Serenata. Всего Кутуньо был участником фестиваля в Сан-Ремо 15 раз.В 1980-е годы стали популярными его песни Serenata, Mi piacerebbe, Azzurra malinconia, Emozioni, Le mamme.В 1990 году Тото Кутуньо выиграл международный конкурс "Евровидение" в Загребе (Хорватия) с песней Insieme: 1992.За время своей музыкальной карьеры Кутуньо выпустил более 20 альбомов, написал множество песен для таких знаменитых исполнителей как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, Ricchi e Poveri и др.Тото Кутуньо неоднократно приезжал в Россию, где принимал участие в шоу "Легенды Ретро FM 2009", в 2011 году дал концерт в Государственном Кремлевском Дворце.
https://ria.ru/20230822/kutuno-1891611584.html
https://ria.ru/20230822/kutuno-1891597465.html
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сан-ремо, россия, италия, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), джорджа мелони, джо дассен, газпром-медиа холдинг, государственный кремлевский дворец
Культура, Сан-Ремо, Россия, Италия, Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Джорджа Мелони, Джо Дассен, Газпром-Медиа Холдинг, Государственный Кремлевский дворец
Умер итальянский певец Тото Кутуньо

В Италии умер композитор и певец Тото Кутуньо

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкТото Кутуньо
Тото Кутуньо - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Тото Кутуньо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет, передает телеканал Rainews24.
По словам менеджера, артист умер в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир
Вчера, 21:47

"Настоящий итальянец"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр культуры страны Дженнаро Санджулиано выразили соболезнования в связи с кончиной Кутуньо.
Мелони в своих соцсетях опубликовала фотографию Кутуньо, назвав его "настоящим итальянцем" цитатой из его главного хита.
По словам Санджулиано, со смертью Кутуньо мир музыки теряет популярного и важного исполнителя. "Артиста, гордого быть итальянцем, ценили за рубежом, его успехи стали саундтреком эпохи", - приводит его слова министерство культуры. Санджулиано отметил, что близок "к семье Кутуньо и самым дорогим ему людям в это болезненное время".
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Сергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно
Вчера, 19:37

"Великолепный композитор"

Певец Тото Кутуньо с нетерпением ждал концертов в России, был украшением многих фестивалей "Дискотека 80-х", был настоящим итальянцем во всем: в походке, в блеске глаз, в умении очаровать любого собеседника, рассказал РИА Новости генеральный директор "Газпром-Медиа Радио" Вадим Терещук.
"Тото Кутуньо. Italiano vero, великолепный композитор, певец, друг "Авторадио", украшение многих фестивалей "Дискотека 80-х" и других концертов наших радиостанций. Кто из нас не подхватывал с полуслова его знаменитую "Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Sono un italiano… italiano vero". Настоящий итальянец во всем: в походке, в блеске глаз, в умении очаровать любого собеседника, даже не владеющего итальянским, потому что о вине, женщинах и музыке он всегда говорил ярко, эмоционально и горячо," - сказал он.
По его словам, когда певец выходил на сцену, все буквально замирали и тут же начинали петь; Тото Кутуньо всегда с нетерпением ждал своих концертов в России, они дарили ему новые чувства, незабываемые эмоции, он считал русскую публику самой образованной и подготовленной.
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Умер актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин
21 августа, 15:19

Биография Тото Кутуньо

Тото Кутуньо (полное имя – Сальваторе Кутуньо) родился 7 июля 1943 года в Фосдиново в Тоскане. С детства начал заниматься музыкой: отец учил его научил игре на саксофоне, гитаре, фортепиано, ударных, контрабасе. Будущий композитор рано начал писать собственную музыку. В 13 лет впервые принял участие в музыкальном конкурсе, в 20 лет начал формировать музыкальные группы. Выступал в качестве барабанщика в группе Ghigo ei goghi. В 1965 году создал группу Toto ei Tati.
Его дебют в качестве певца состоялся в группе Albatros в 1975 году, с которой он впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо в 1976 году, где с песней Volo AZ 504 занял третье место.
Творчество Кутуньо привлекло внимание известного шансонье Джо Дассена, который на музыку Кутуньо накладывал французский текст. Так появились знаменитые Et si tu n`éxistais pas, Salut и французский поп-хит лета 1975 года L`été Indien.
Вскоре Кутуньо начал сотрудничать с поэтом Вито Паллавичини, который написал тексты для многих его песен. В 1980 году Кутуньо начал сольную карьеру и выиграл конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi. Спустя несколько недель занял первое место на международном фестивале в Токио (Япония) с песней Francesca non sa.
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В 1983 году певец принял участие в фестивале в Сан-Ремо с песней L"italiano. На фестивале песня заняла пятое место. Тем не менее, по результатам "народного" голосования L"italiano выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. В следующем году Кутуньо занял в Сан-Ремо второе место с песней Serenata. Всего Кутуньо был участником фестиваля в Сан-Ремо 15 раз.
В 1980-е годы стали популярными его песни Serenata, Mi piacerebbe, Azzurra malinconia, Emozioni, Le mamme.
В 1990 году Тото Кутуньо выиграл международный конкурс "Евровидение" в Загребе (Хорватия) с песней Insieme: 1992.
За время своей музыкальной карьеры Кутуньо выпустил более 20 альбомов, написал множество песен для таких знаменитых исполнителей как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, Ricchi e Poveri и др.
Тото Кутуньо неоднократно приезжал в Россию, где принимал участие в шоу "Легенды Ретро FM 2009", в 2011 году дал концерт в Государственном Кремлевском Дворце.
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КультураСан-РемоРоссияИталияТото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо)Джорджа МелониДжо ДассенГазпром-Медиа ХолдингГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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