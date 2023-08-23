https://ria.ru/20230823/kutuno-1891746821.html
Похороны Тото Кутуньо пройдут в Милане в четверг
Похороны Тото Кутуньо пройдут в Милане в четверг - РИА Новости, 23.08.2023
Похороны Тото Кутуньо пройдут в Милане в четверг
Похороны итальянского певца Тото Кутуньо состоятся утром в четверг в одной из миланских церквей, на церемонии ожидаются его близкие, друзья и коллеги, заявили... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:04
2023-08-23T15:04
2023-08-23T15:04
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РИМ, 23 авг – РИА Новости. Похороны итальянского певца Тото Кутуньо состоятся утром в четверг в одной из миланских церквей, на церемонии ожидаются его близкие, друзья и коллеги, заявили РИА Новости в агентстве, представлявшем интересы исполнителя. "Месса начнется в 11 утра в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. О желании посетить ее заявляли многочисленные товарищи Тото по музыкальной сфере", – рассказал собеседник агентства. По его словам, участники церемонии не хотели бы, чтобы похороны Кутуньо рассматривались как публичное мероприятие, поэтому о том, кто именно посетит службу из звезд итальянской эстрады, "говорить неправильно". Исполнитель, прославившийся песней "L"italiano" с припевом Lasciatemi cantare, скончался во вторник в Милане на 81-м году жизни. По словам его менеджера, жизнь певца прервалась в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Кутуньо был одним из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. 7 июля ему исполнилось 80 лет. В 2007 году у него диагностировали рак простаты. Артист прошел длительное лечение и подвергся операции, где ему удалили почку. Позже Кутуньо признался, что обязан своим выздоровлением Аль Бано, который посоветовал ему врача.
https://ria.ru/20230823/chelentano-1891733181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), милан, аль бано, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Милан, Аль Бано, Знаменитости
Похороны Тото Кутуньо пройдут в Милане в четверг
Похороны итальянского певца Тото Кутуньо пройдут в Милане в четверг
РИМ, 23 авг – РИА Новости. Похороны итальянского певца Тото Кутуньо состоятся утром в четверг в одной из миланских церквей, на церемонии ожидаются его близкие, друзья и коллеги, заявили РИА Новости в агентстве, представлявшем интересы исполнителя.
«
"Месса начнется в 11 утра в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. О желании посетить ее заявляли многочисленные товарищи Тото по музыкальной сфере", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, участники церемонии не хотели бы, чтобы похороны Кутуньо рассматривались как публичное мероприятие, поэтому о том, кто именно посетит службу из звезд итальянской эстрады, "говорить неправильно".
Исполнитель, прославившийся песней "L"italiano" с припевом Lasciatemi cantare, скончался во вторник в Милане на 81-м году жизни. По словам его менеджера, жизнь певца прервалась в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Кутуньо был одним из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. 7 июля ему исполнилось 80 лет.
В 2007 году у него диагностировали рак простаты. Артист прошел длительное лечение и подвергся операции, где ему удалили почку. Позже Кутуньо признался, что обязан своим выздоровлением Аль Бано, который посоветовал ему врача.
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