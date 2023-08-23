https://ria.ru/20230823/kutuno-1891746821.html

Похороны Тото Кутуньо пройдут в Милане в четверг

Похороны Тото Кутуньо пройдут в Милане в четверг - РИА Новости, 23.08.2023

Похороны Тото Кутуньо пройдут в Милане в четверг

Похороны итальянского певца Тото Кутуньо состоятся утром в четверг в одной из миланских церквей, на церемонии ожидаются его близкие, друзья и коллеги, заявили... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:04

2023-08-23T15:04

2023-08-23T15:04

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тото кутуньо (сальваторе кутуньо)

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РИМ, 23 авг – РИА Новости. Похороны итальянского певца Тото Кутуньо состоятся утром в четверг в одной из миланских церквей, на церемонии ожидаются его близкие, друзья и коллеги, заявили РИА Новости в агентстве, представлявшем интересы исполнителя. "Месса начнется в 11 утра в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. О желании посетить ее заявляли многочисленные товарищи Тото по музыкальной сфере", – рассказал собеседник агентства. По его словам, участники церемонии не хотели бы, чтобы похороны Кутуньо рассматривались как публичное мероприятие, поэтому о том, кто именно посетит службу из звезд итальянской эстрады, "говорить неправильно". Исполнитель, прославившийся песней "L"italiano" с припевом Lasciatemi cantare, скончался во вторник в Милане на 81-м году жизни. По словам его менеджера, жизнь певца прервалась в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Кутуньо был одним из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. 7 июля ему исполнилось 80 лет. В 2007 году у него диагностировали рак простаты. Артист прошел длительное лечение и подвергся операции, где ему удалили почку. Позже Кутуньо признался, что обязан своим выздоровлением Аль Бано, который посоветовал ему врача.

https://ria.ru/20230823/chelentano-1891733181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), милан, аль бано, знаменитости