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Итальянский министр резко высказался о речи Зеленского на фестивале песен - РИА Новости, 26.01.2023
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Итальянский министр резко высказался о речи Зеленского на фестивале песен
Итальянский министр резко высказался о речи Зеленского на фестивале песен - РИА Новости, 26.01.2023
Итальянский министр резко высказался о речи Зеленского на фестивале песен
Министр инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини высказался против речи президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:22
2023-01-26T18:00
италия
украина
сан-ремо
владимир зеленский
маттео сальвини
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини высказался против речи президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, передает агентство Askanews.Видеообращение главы киевского режима запланировано на заключительный день мероприятия.Сальвини также выразил надежду, что фестиваль останется только музыкальным праздником, а конфликт на Украине закончится как можно скорее.Конкурс в итальянском Сан-Ремо проходит с 1951 года. За время существования его победителями становились такие известные исполнители, как Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти и Андреа Бочелли.Владимир Зеленский уже неоднократно выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале в прошлом году. А в начале января он выступил перед участниками "Золотого глобуса" и заверил, что что третьей мировой войны не будет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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италия, украина, сан-ремо, владимир зеленский, маттео сальвини, в мире
Италия, Украина, Сан-Ремо, Владимир Зеленский, Маттео Сальвини, В мире
17:22 26.01.2023 (обновлено: 18:00 26.01.2023)
 
Итальянский министр резко высказался о речи Зеленского на фестивале песен

Вице-премьер Италии Сальвини высказался против речи Зеленского на фестивале в Сан-Ремо

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в медиабанкВице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини высказался против речи президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, передает агентство Askanews.
"Не знаю, как он поет. У меня другие предпочтения", — иронично отметил политик.
Видеообращение главы киевского режима запланировано на заключительный день мероприятия.
Сальвини также выразил надежду, что фестиваль останется только музыкальным праздником, а конфликт на Украине закончится как можно скорее.
Конкурс в итальянском Сан-Ремо проходит с 1951 года. За время существования его победителями становились такие известные исполнители, как Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти и Андреа Бочелли.
Владимир Зеленский уже неоднократно выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале в прошлом году. А в начале января он выступил перед участниками "Золотого глобуса" и заверил, что что третьей мировой войны не будет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 16:39
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ИталияУкраинаСан-РемоВладимир ЗеленскийМаттео СальвиниВ мире
 
 
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