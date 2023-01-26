https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847665723.html

Итальянский министр резко высказался о речи Зеленского на фестивале песен

Итальянский министр резко высказался о речи Зеленского на фестивале песен - РИА Новости, 26.01.2023

Итальянский министр резко высказался о речи Зеленского на фестивале песен

Министр инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини высказался против речи президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:22

2023-01-26T17:22

2023-01-26T18:00

италия

украина

сан-ремо

владимир зеленский

маттео сальвини

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини высказался против речи президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, передает агентство Askanews.Видеообращение главы киевского режима запланировано на заключительный день мероприятия.Сальвини также выразил надежду, что фестиваль останется только музыкальным праздником, а конфликт на Украине закончится как можно скорее.Конкурс в итальянском Сан-Ремо проходит с 1951 года. За время существования его победителями становились такие известные исполнители, как Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти и Андреа Бочелли.Владимир Зеленский уже неоднократно выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале в прошлом году. А в начале января он выступил перед участниками "Золотого глобуса" и заверил, что что третьей мировой войны не будет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847648426.html

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италия, украина, сан-ремо, владимир зеленский, маттео сальвини, в мире