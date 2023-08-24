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В Милане прошли похороны Тото Кутуньо под аплодисменты поклонников
В Милане прошли похороны Тото Кутуньо под аплодисменты поклонников - РИА Новости, 24.08.2023
В Милане прошли похороны Тото Кутуньо под аплодисменты поклонников
Сотни людей собрались в четверг утром у миланской базилики, где состоялась церемония похорон всемирного известного итальянского певца Тото Кутуньо, сообщил... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:45
2023-08-24T14:45
2023-08-24T14:49
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РИМ, 24 авг - РИА Новости. Сотни людей собрались в четверг утром у миланской базилики, где состоялась церемония похорон всемирного известного итальянского певца Тото Кутуньо, сообщил портал Leggo. Собравшиеся поклонники встретили гроб с телом певца долгими аплодисментами. У входа в церковь музыканты с аккордеоном и гитарой исполнили самую известную песню Кутуньо l'Italiano, которую подхватили простые люди. Пространства базилики Санти-Нерео-эд-Акиллео не хватило для всех пришедших почтить память артиста, сообщил портал. Среди них оказались знаменитые представители итальянской эстрады Пупо и Джанни Моранди, которые сердечно поприветствовали родных Кутуньо и сели за ними во втором ряду. Приходской священник базилики, говоря о глубокой вере Кутуньо, рассказал, что тот был убежден, что жизнь не заканчивается смертью. Певец, по его словам, "оставил прекрасный след в мире, след красоты своих композиций". "Войдя в дом Господа, возможно, Тото скажет хору ангелов: "Дайте мне петь с гитарой в руках", - сказал дон Джанлуиджи Панцери, перефразировав строчку из самой известной песни Кутуньо. Исполнитель скончался во вторник в Милане на 81-м году жизни. По словам его менеджера, жизнь певца прервалась в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Соболезнования в связи с кончиной певца выразили премьер-министр и министр культуры Италии, политики и коллеги. К соболезнованиям присоединилось посольство РФ в Риме, назвав уход певца тяжелой утратой и для итальянцев, и для россиян.
https://ria.ru/20230822/kutuno-1891610835.html
https://ria.ru/20230822/kutuno-1891611584.html
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милан, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), италия, россия
Милан, Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Италия, Россия, Шоубиз
В Милане прошли похороны Тото Кутуньо под аплодисменты поклонников
В Милане прошли похороны Кутуньо под аплодисменты и музыкальное сопровождение
РИМ, 24 авг - РИА Новости.
Сотни людей собрались в четверг утром у миланской базилики, где состоялась церемония похорон всемирного известного итальянского певца Тото Кутуньо, сообщил
портал Leggo.
Собравшиеся поклонники встретили гроб с телом певца долгими аплодисментами. У входа в церковь музыканты с аккордеоном и гитарой исполнили самую известную песню Кутуньо l'Italiano, которую подхватили простые люди. Пространства базилики Санти-Нерео-эд-Акиллео не хватило для всех пришедших почтить память артиста, сообщил портал. Среди них оказались знаменитые представители итальянской эстрады Пупо и Джанни Моранди, которые сердечно поприветствовали родных Кутуньо и сели за ними во втором ряду.
Приходской священник базилики, говоря о глубокой вере Кутуньо, рассказал, что тот был убежден, что жизнь не заканчивается смертью. Певец, по его словам, "оставил прекрасный след в мире, след красоты своих композиций".
«
"Войдя в дом Господа, возможно, Тото скажет хору ангелов: "Дайте мне петь с гитарой в руках", - сказал дон Джанлуиджи Панцери, перефразировав строчку из самой известной песни Кутуньо.
Исполнитель скончался во вторник в Милане на 81-м году жизни. По словам его менеджера, жизнь певца прервалась в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Соболезнования в связи с кончиной певца выразили премьер-министр и министр культуры Италии
, политики и коллеги. К соболезнованиям присоединилось посольство РФ
в Риме
, назвав уход певца тяжелой утратой и для итальянцев, и для россиян.
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