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Челентано вспомнил, как отказался от главного хита Кутуньо L'Italiano - РИА Новости, 23.08.2023
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Шоубиз
 
13:27 23.08.2023 (обновлено: 13:28 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/chelentano-1891733181.html
Челентано вспомнил, как отказался от главного хита Кутуньо L'Italiano
Челентано вспомнил, как отказался от главного хита Кутуньо L'Italiano - РИА Новости, 23.08.2023
Челентано вспомнил, как отказался от главного хита Кутуньо L'Italiano
Итальянский певец Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи с кончиной своего друга и коллеги Тото Кутуньо, в котором вспомнил, как отказался от... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:27
2023-08-23T13:28
шоубиз
адриано челентано
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Итальянский певец Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи с кончиной своего друга и коллеги Тото Кутуньо, в котором вспомнил, как отказался от исполнения хита L'Italiano. В тексте, опубликованном в Corriere della Sera, Челентано воспроизводит давний диалог с Кутуньо о только созданной композиции, которая в будущем стала всемирно известным шлягером. &quot;Я не спал всю ночь&quot;, – говорил ты мне, думая о том, какой успех нас ждет. Тебя как исполнителя, а меня как автора&quot;, – пишет Челентано.Кутуньо рассчитывал, что L'Italiano будет петь Челентано. Но артист отказался. Его смутила главная фраза композиции "Я настоящий итальянец". Из-за нее он почувствовал, что будто "хочет возвыситься"."Ты не понимаешь, что в этом-то и дело. Я написал это, думая о тебе, потому что ты действительно настоящий итальянец. "Да, я знаю", — сказал я ему, — но мне не хочется этого говорить". Адриано Челентано добавил, что тогда его друг "не поверил своим ушам". В итоге L'Italiano, выпущенная в 1983 году, стала визитной карточкой Кутуньо. Тото Кутуньо скончался в Милане на 81-м году жизни. Как заявил менеджер артиста, его не стало в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
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адриано челентано, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), милан, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Адриано Челентано, Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Милан, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Челентано вспомнил, как отказался от главного хита Кутуньо L'Italiano

Певец Адриано Челентано вспомнил, как отказался от хита Тото Кутуньо L'Italiano

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Тото Кутуньо
Певец Тото Кутуньо - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Итальянский певец Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи с кончиной своего друга и коллеги Тото Кутуньо, в котором вспомнил, как отказался от исполнения хита L'Italiano.
В тексте, опубликованном в Corriere della Sera, Челентано воспроизводит давний диалог с Кутуньо о только созданной композиции, которая в будущем стала всемирно известным шлягером.
«

"Я не спал всю ночь", – говорил ты мне, думая о том, какой успех нас ждет. Тебя как исполнителя, а меня как автора", – пишет Челентано.

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский певец и актер Адриано Челентано
Итальянский певец и актер Адриано Челентано - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Итальянский певец и актер Адриано Челентано
Кутуньо рассчитывал, что L'Italiano будет петь Челентано. Но артист отказался. Его смутила главная фраза композиции "Я настоящий итальянец". Из-за нее он почувствовал, что будто "хочет возвыситься".
«
"Ты не понимаешь, что в этом-то и дело. Я написал это, думая о тебе, потому что ты действительно настоящий итальянец. "Да, я знаю", — сказал я ему, — но мне не хочется этого говорить".
Адриано Челентано добавил, что тогда его друг "не поверил своим ушам". В итоге L'Italiano, выпущенная в 1983 году, стала визитной карточкой Кутуньо.
Тото Кутуньо скончался в Милане на 81-м году жизни. Как заявил менеджер артиста, его не стало в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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ШоубизАдриано ЧелентаноТото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо)МиланНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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