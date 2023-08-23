https://ria.ru/20230823/chelentano-1891733181.html

Челентано вспомнил, как отказался от главного хита Кутуньо L'Italiano

Челентано вспомнил, как отказался от главного хита Кутуньо L'Italiano - РИА Новости, 23.08.2023

Челентано вспомнил, как отказался от главного хита Кутуньо L'Italiano

Итальянский певец Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи с кончиной своего друга и коллеги Тото Кутуньо, в котором вспомнил, как отказался от... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:27

2023-08-23T13:27

2023-08-23T13:28

шоубиз

адриано челентано

тото кутуньо (сальваторе кутуньо)

милан

новости шоу-бизнеса

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20942/59/209425943_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_a632349d13353beb19e227b46da3437a.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Итальянский певец Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи с кончиной своего друга и коллеги Тото Кутуньо, в котором вспомнил, как отказался от исполнения хита L'Italiano. В тексте, опубликованном в Corriere della Sera, Челентано воспроизводит давний диалог с Кутуньо о только созданной композиции, которая в будущем стала всемирно известным шлягером. "Я не спал всю ночь", – говорил ты мне, думая о том, какой успех нас ждет. Тебя как исполнителя, а меня как автора", – пишет Челентано.Кутуньо рассчитывал, что L'Italiano будет петь Челентано. Но артист отказался. Его смутила главная фраза композиции "Я настоящий итальянец". Из-за нее он почувствовал, что будто "хочет возвыситься"."Ты не понимаешь, что в этом-то и дело. Я написал это, думая о тебе, потому что ты действительно настоящий итальянец. "Да, я знаю", — сказал я ему, — но мне не хочется этого говорить". Адриано Челентано добавил, что тогда его друг "не поверил своим ушам". В итоге L'Italiano, выпущенная в 1983 году, стала визитной карточкой Кутуньо. Тото Кутуньо скончался в Милане на 81-м году жизни. Как заявил менеджер артиста, его не стало в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.

https://ria.ru/20230822/kutuno-1891611584.html

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

адриано челентано, тото кутуньо (сальваторе кутуньо), милан, новости шоу-бизнеса, знаменитости