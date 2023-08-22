https://ria.ru/20230822/kutuno-1891611584.html

Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир

Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир - РИА Новости, 22.08.2023

Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир

Тото Кутуньо был одним из самых любимых в нашей стране композиторов и исполнителей. Собственно, мы произносим "итальянская эстрада", а подразумеваем именно его... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:47

2023-08-22T21:47

2023-08-22T22:25

шоубиз

тото кутуньо (сальваторе кутуньо)

музыка

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Тото Кутуньо был одним из самых любимых в нашей стране композиторов и исполнителей. Собственно, мы произносим "итальянская эстрада", а подразумеваем именно его — человека необычайного таланта и обаяния, сочетающего фантастическую мелодику и запредельную по красоте гармонию. Музыкант с детстваТото — уменьшительное имя от "Сальваторе", но полным именем Кутуньо никто не называл. Музыкант, с детства освоивший трубу и барабаны (на духовом инструменте блестяще играл его отец, военный моряк), организовавший в юности собственную группу и начавший сочинять музыку, которая напоминала народную итальянскую канцону, мелодичную, запоминающуюся. Вместе с поэтом Вито Паллавичини Кутуньо начал создавать хиты, которые вскоре стали известны уже во всем мире.Но как композитора его прославил француз Джо Дассен, для которого Тото сочинил целый ряд первоклассных композиций, в том числе "Salut", "L’Été indien", "Le Jardin du Luxembourg".Победа в Сан-Ремо и успех в СССРКутуньо выступает на сцене как исполнитель и побеждает на знаменитом конкурсе в Сан-Ремо с песней "Solo Noi", которая становится еще одним международным хитом. Обаятельный черноволосый итальянец со сдержанной пластикой и бархатным тембром голоса мгновенно покоряет не только жюри, но и сердца слушателей во всей Европе. Его пластинки выходят также в СССР, и он приезжает с гастролями, собирая многотысячные залы. Кутуньо всегда демонстративно был вне любой "культуры отмены", считая, что его публика не знает границ и политических пристрастий.Он пишет песни для всех главных европейских эстрадных исполнителей — для Мирей Матье, Адриано Челентано. Фактически создает всю современную итальянскую эстраду, четко устанавливая правила мелодизма и стопроцентного музыкального "крючка", цепляющего с первых нот. Страшный диагнозКутуньо прекрасно понимал все законы шоу-бизнеса: регулярно появлялся на телевидении, участвовал во всех престижных медийных конкурсах, включая Евровидение, вел программы на радио. И так продолжалось до 2009 года, когда он вдруг неожиданно отменяет все концерты и объявляет о страшном диагнозе — онкология.При этом Кутуньо был настроен невероятно оптимистично. Даже эта болезнь не заставила его отказаться от музыки, сцены, от своего зрителя. И уже через год он снова отправляется в тур — на этот раз его напарником становится сын Адриано Челентано, Джакомо, вместе с которым они составили яркий и необычный дуэт.Впрочем, не забывает Тото и старых друзей: в 2016 году пишет для Адриано новый музыкальный материал, а тот записывает его вместе с Миной Маццини — еще одной звездой 70-х. Кутуньо не поддавался веяниям моды, оставаясь верным и мелодическим ходам, и гармоническим приемам. Истинный итальянецДаже перешагнув 70-летний рубеж, он оставался моложавым и притягательным, а его голос не утратил глубины и душевности. Он все так же мог с первых минут очаровать любую аудиторию и заставить рукоплескать себе целый стадион. Его продолжали любить и в родной Италии, и во Франции, и в России. Редкий фестиваль "Дискотека 80-х" обходился без участия Кутуньо.Его единственная жена Карла была рядом с ним до последнего и прощала ему все — даже измену, после которой у Кутуньо родился единственный сын Нико (в браке детей у Тото и Карлы не было). Нико, кстати, пошел в папу, тоже начал сочинять песни и периодически выступал вместе с отцом. Казалось, жизнь наладилась, но рак все-таки вернулся: Кутуньо снова пришлось лечь в больницу в надежде на то, что очередной курс лечения поможет. Но на этот раз врачи оказались бессильны.Его запомнят именно таким, как он и хотел, — истинным итальянцем, красивым, статным, несгибаемым и невероятно обаятельным. Человеком, который воплощал собой музыку и подарил нам, по сути, всю европейскую эстраду.

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

тото кутуньо (сальваторе кутуньо), музыка