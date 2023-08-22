Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир
© AFP 2023 / FETHI BELAIDИтальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Тото Кутуньо был одним из самых любимых в нашей стране композиторов и исполнителей. Собственно, мы произносим "итальянская эстрада", а подразумеваем именно его — человека необычайного таланта и обаяния, сочетающего фантастическую мелодику и запредельную по красоте гармонию.
Музыкант с детства
Тото — уменьшительное имя от "Сальваторе", но полным именем Кутуньо никто не называл. Музыкант, с детства освоивший трубу и барабаны (на духовом инструменте блестяще играл его отец, военный моряк), организовавший в юности собственную группу и начавший сочинять музыку, которая напоминала народную итальянскую канцону, мелодичную, запоминающуюся. Вместе с поэтом Вито Паллавичини Кутуньо начал создавать хиты, которые вскоре стали известны уже во всем мире.
Но как композитора его прославил француз Джо Дассен, для которого Тото сочинил целый ряд первоклассных композиций, в том числе "Salut", "L’Été indien", "Le Jardin du Luxembourg".
© РИА Новости / Паладин Леонид | Перейти в медиабанкИтальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями
Победа в Сан-Ремо и успех в СССР
Кутуньо выступает на сцене как исполнитель и побеждает на знаменитом конкурсе в Сан-Ремо с песней "Solo Noi", которая становится еще одним международным хитом. Обаятельный черноволосый итальянец со сдержанной пластикой и бархатным тембром голоса мгновенно покоряет не только жюри, но и сердца слушателей во всей Европе.
© РИА Новости / Паладин Леонид | Перейти в медиабанкИтальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках
Его пластинки выходят также в СССР, и он приезжает с гастролями, собирая многотысячные залы. Кутуньо всегда демонстративно был вне любой "культуры отмены", считая, что его публика не знает границ и политических пристрастий.
Он пишет песни для всех главных европейских эстрадных исполнителей — для Мирей Матье, Адриано Челентано. Фактически создает всю современную итальянскую эстраду, четко устанавливая правила мелодизма и стопроцентного музыкального "крючка", цепляющего с первых нот.
Страшный диагноз
Кутуньо прекрасно понимал все законы шоу-бизнеса: регулярно появлялся на телевидении, участвовал во всех престижных медийных конкурсах, включая Евровидение, вел программы на радио. И так продолжалось до 2009 года, когда он вдруг неожиданно отменяет все концерты и объявляет о страшном диагнозе — онкология.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИтальянский певец Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном
Итальянский певец Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном
При этом Кутуньо был настроен невероятно оптимистично. Даже эта болезнь не заставила его отказаться от музыки, сцены, от своего зрителя. И уже через год он снова отправляется в тур — на этот раз его напарником становится сын Адриано Челентано, Джакомо, вместе с которым они составили яркий и необычный дуэт.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве
Певец Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве
Впрочем, не забывает Тото и старых друзей: в 2016 году пишет для Адриано новый музыкальный материал, а тот записывает его вместе с Миной Маццини — еще одной звездой 70-х. Кутуньо не поддавался веяниям моды, оставаясь верным и мелодическим ходам, и гармоническим приемам.
Истинный итальянец
Даже перешагнув 70-летний рубеж, он оставался моложавым и притягательным, а его голос не утратил глубины и душевности. Он все так же мог с первых минут очаровать любую аудиторию и заставить рукоплескать себе целый стадион. Его продолжали любить и в родной Италии, и во Франции, и в России. Редкий фестиваль "Дискотека 80-х" обходился без участия Кутуньо.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк
Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце
Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце
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© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк
Певец Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна — 2013" в Юрмале
Певец Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна — 2013" в Юрмале
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Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце
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Певец Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна — 2013" в Юрмале
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Его единственная жена Карла была рядом с ним до последнего и прощала ему все — даже измену, после которой у Кутуньо родился единственный сын Нико (в браке детей у Тото и Карлы не было). Нико, кстати, пошел в папу, тоже начал сочинять песни и периодически выступал вместе с отцом.
Казалось, жизнь наладилась, но рак все-таки вернулся: Кутуньо снова пришлось лечь в больницу в надежде на то, что очередной курс лечения поможет. Но на этот раз врачи оказались бессильны.
Его запомнят именно таким, как он и хотел, — истинным итальянцем, красивым, статным, несгибаемым и невероятно обаятельным. Человеком, который воплощал собой музыку и подарил нам, по сути, всю европейскую эстраду.