Рейтинг@Mail.ru
Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:47 22.08.2023 (обновлено: 22:25 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/kutuno-1891611584.html
Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир
Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир - РИА Новости, 22.08.2023
Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир
Тото Кутуньо был одним из самых любимых в нашей стране композиторов и исполнителей. Собственно, мы произносим "итальянская эстрада", а подразумеваем именно его... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:47
2023-08-22T22:25
шоубиз
тото кутуньо (сальваторе кутуньо)
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891594827_0:139:2048:1291_1920x0_80_0_0_4be0912654171485147cb0668f2a1440.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Тото Кутуньо был одним из самых любимых в нашей стране композиторов и исполнителей. Собственно, мы произносим "итальянская эстрада", а подразумеваем именно его — человека необычайного таланта и обаяния, сочетающего фантастическую мелодику и запредельную по красоте гармонию. Музыкант с детстваТото — уменьшительное имя от "Сальваторе", но полным именем Кутуньо никто не называл. Музыкант, с детства освоивший трубу и барабаны (на духовом инструменте блестяще играл его отец, военный моряк), организовавший в юности собственную группу и начавший сочинять музыку, которая напоминала народную итальянскую канцону, мелодичную, запоминающуюся. Вместе с поэтом Вито Паллавичини Кутуньо начал создавать хиты, которые вскоре стали известны уже во всем мире.Но как композитора его прославил француз Джо Дассен, для которого Тото сочинил целый ряд первоклассных композиций, в том числе "Salut", "L’Été indien", "Le Jardin du Luxembourg".Победа в Сан-Ремо и успех в СССРКутуньо выступает на сцене как исполнитель и побеждает на знаменитом конкурсе в Сан-Ремо с песней "Solo Noi", которая становится еще одним международным хитом. Обаятельный черноволосый итальянец со сдержанной пластикой и бархатным тембром голоса мгновенно покоряет не только жюри, но и сердца слушателей во всей Европе. Его пластинки выходят также в СССР, и он приезжает с гастролями, собирая многотысячные залы. Кутуньо всегда демонстративно был вне любой "культуры отмены", считая, что его публика не знает границ и политических пристрастий.Он пишет песни для всех главных европейских эстрадных исполнителей — для Мирей Матье, Адриано Челентано. Фактически создает всю современную итальянскую эстраду, четко устанавливая правила мелодизма и стопроцентного музыкального "крючка", цепляющего с первых нот. Страшный диагнозКутуньо прекрасно понимал все законы шоу-бизнеса: регулярно появлялся на телевидении, участвовал во всех престижных медийных конкурсах, включая Евровидение, вел программы на радио. И так продолжалось до 2009 года, когда он вдруг неожиданно отменяет все концерты и объявляет о страшном диагнозе — онкология.При этом Кутуньо был настроен невероятно оптимистично. Даже эта болезнь не заставила его отказаться от музыки, сцены, от своего зрителя. И уже через год он снова отправляется в тур — на этот раз его напарником становится сын Адриано Челентано, Джакомо, вместе с которым они составили яркий и необычный дуэт.Впрочем, не забывает Тото и старых друзей: в 2016 году пишет для Адриано новый музыкальный материал, а тот записывает его вместе с Миной Маццини — еще одной звездой 70-х. Кутуньо не поддавался веяниям моды, оставаясь верным и мелодическим ходам, и гармоническим приемам. Истинный итальянецДаже перешагнув 70-летний рубеж, он оставался моложавым и притягательным, а его голос не утратил глубины и душевности. Он все так же мог с первых минут очаровать любую аудиторию и заставить рукоплескать себе целый стадион. Его продолжали любить и в родной Италии, и во Франции, и в России. Редкий фестиваль "Дискотека 80-х" обходился без участия Кутуньо.Его единственная жена Карла была рядом с ним до последнего и прощала ему все — даже измену, после которой у Кутуньо родился единственный сын Нико (в браке детей у Тото и Карлы не было). Нико, кстати, пошел в папу, тоже начал сочинять песни и периодически выступал вместе с отцом. Казалось, жизнь наладилась, но рак все-таки вернулся: Кутуньо снова пришлось лечь в больницу в надежде на то, что очередной курс лечения поможет. Но на этот раз врачи оказались бессильны.Его запомнят именно таким, как он и хотел, — истинным итальянцем, красивым, статным, несгибаемым и невероятно обаятельным. Человеком, который воплощал собой музыку и подарил нам, по сути, всю европейскую эстраду.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891594827_71:0:1978:1430_1920x0_80_0_0_7d901b62d25ff539b52b8fab37af11cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тото кутуньо (сальваторе кутуньо), музыка
Шоубиз, Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), Музыка

Влюблял с первых нот: как Тото Кутуньо покорил весь мир

© AFP 2023 / FETHI BELAIDИтальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на концерте в Римском театре в Картахене - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Тото Кутуньо был одним из самых любимых в нашей стране композиторов и исполнителей. Собственно, мы произносим "итальянская эстрада", а подразумеваем именно его — человека необычайного таланта и обаяния, сочетающего фантастическую мелодику и запредельную по красоте гармонию.

Музыкант с детства

Тото — уменьшительное имя от "Сальваторе", но полным именем Кутуньо никто не называл. Музыкант, с детства освоивший трубу и барабаны (на духовом инструменте блестяще играл его отец, военный моряк), организовавший в юности собственную группу и начавший сочинять музыку, которая напоминала народную итальянскую канцону, мелодичную, запоминающуюся. Вместе с поэтом Вито Паллавичини Кутуньо начал создавать хиты, которые вскоре стали известны уже во всем мире.
Но как композитора его прославил француз Джо Дассен, для которого Тото сочинил целый ряд первоклассных композиций, в том числе "Salut", "L’Été indien", "Le Jardin du Luxembourg".
© РИА Новости / Паладин Леонид | Перейти в медиабанкИтальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Паладин Леонид
Перейти в медиабанк
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями

Победа в Сан-Ремо и успех в СССР

Кутуньо выступает на сцене как исполнитель и побеждает на знаменитом конкурсе в Сан-Ремо с песней "Solo Noi", которая становится еще одним международным хитом. Обаятельный черноволосый итальянец со сдержанной пластикой и бархатным тембром голоса мгновенно покоряет не только жюри, но и сердца слушателей во всей Европе.
© РИА Новости / Паладин Леонид | Перейти в медиабанкИтальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Паладин Леонид
Перейти в медиабанк
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках
Его пластинки выходят также в СССР, и он приезжает с гастролями, собирая многотысячные залы. Кутуньо всегда демонстративно был вне любой "культуры отмены", считая, что его публика не знает границ и политических пристрастий.
Он пишет песни для всех главных европейских эстрадных исполнителей — для Мирей Матье, Адриано Челентано. Фактически создает всю современную итальянскую эстраду, четко устанавливая правила мелодизма и стопроцентного музыкального "крючка", цепляющего с первых нот.

Страшный диагноз

Кутуньо прекрасно понимал все законы шоу-бизнеса: регулярно появлялся на телевидении, участвовал во всех престижных медийных конкурсах, включая Евровидение, вел программы на радио. И так продолжалось до 2009 года, когда он вдруг неожиданно отменяет все концерты и объявляет о страшном диагнозе — онкология.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИтальянский певец Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном
Итальянский певец Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Итальянский певец Тото Кутуньо выступает на концерте в честь открытия спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном
При этом Кутуньо был настроен невероятно оптимистично. Даже эта болезнь не заставила его отказаться от музыки, сцены, от своего зрителя. И уже через год он снова отправляется в тур — на этот раз его напарником становится сын Адриано Челентано, Джакомо, вместе с которым они составили яркий и необычный дуэт.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве
Певец Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певец Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве
Впрочем, не забывает Тото и старых друзей: в 2016 году пишет для Адриано новый музыкальный материал, а тот записывает его вместе с Миной Маццини — еще одной звездой 70-х. Кутуньо не поддавался веяниям моды, оставаясь верным и мелодическим ходам, и гармоническим приемам.

Истинный итальянец

Даже перешагнув 70-летний рубеж, он оставался моложавым и притягательным, а его голос не утратил глубины и душевности. Он все так же мог с первых минут очаровать любую аудиторию и заставить рукоплескать себе целый стадион. Его продолжали любить и в родной Италии, и во Франции, и в России. Редкий фестиваль "Дискотека 80-х" обходился без участия Кутуньо.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце

Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце

Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

Певец Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна — 2013" в Юрмале

Певец Тото Кутуньо целует свою поклонницу

Певец Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна — 2013" в Юрмале

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Итальянский певец Тото Кутуньо выступает в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
1 из 2

Певец Тото Кутуньо целует свою поклонницу перед началом концерта первого конкурсного дня "Новая волна — 2013" в Юрмале

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Его единственная жена Карла была рядом с ним до последнего и прощала ему все — даже измену, после которой у Кутуньо родился единственный сын Нико (в браке детей у Тото и Карлы не было). Нико, кстати, пошел в папу, тоже начал сочинять песни и периодически выступал вместе с отцом.
Казалось, жизнь наладилась, но рак все-таки вернулся: Кутуньо снова пришлось лечь в больницу в надежде на то, что очередной курс лечения поможет. Но на этот раз врачи оказались бессильны.
Его запомнят именно таким, как он и хотел, — истинным итальянцем, красивым, статным, несгибаемым и невероятно обаятельным. Человеком, который воплощал собой музыку и подарил нам, по сути, всю европейскую эстраду.
 
ШоубизТото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо)Музыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала