https://ria.ru/20230706/diplomaty-1882574596.html

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023 году

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023 году - РИА Новости, 06.07.2023

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023 году

Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей объявила девять дипломатов Финляндии персонами нон грата. Также Россия отозвала с 1 РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:58

2023-07-06T13:58

2023-07-06T13:58

справки

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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6 июля Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей объявила девять дипломатов Финляндии персонами нон грата. Также Россия отозвала с 1 октября свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. 25 мая МИД РФ объявил пятерых шведских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции. Россия также отозвала согласие на открытие генконсульства Швеции в Петербурге.26 апреля российский МИД объявил десять норвежских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии. 25 апреля послу Молдавии была вручена нота о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии.22 апреля Москва приняла решение о высылке из РФ германских дипломатов. Это стало ответным шагом на массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россию покинут более 20 немецких дипломатов. 31 марта МИД России объявил, что высылает одного эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина.16 февраля Москва объявила, что высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры на объявление Веной четырех сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата. Австрийским дипломатам надлежало покинуть территорию РФ до конца дня 23 февраля.27 января МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в двухнедельный срок. Москва выразила протест Риге в связи с понижением уровня российско-латвийских отношений. Было подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. Ранее Рига решила снизить уровень дипломатического представительства в России "в знак солидарности с Эстонией".23 января российской стороной было принято решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии и в РФ до временного поверенного в делах. Послу Эстонии следует покинуть Россию 7 февраля. Это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства, пояснили в МИД, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)