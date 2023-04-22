https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867091078.html
Захарова раскрыла подробности высылки немецких дипломатов из России
Захарова раскрыла подробности высылки немецких дипломатов из России - РИА Новости, 22.04.2023
Захарова раскрыла подробности высылки немецких дипломатов из России
Более 20 немецких дипломатов высылают из России, сообщила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:08
2023-04-22T16:08
2023-04-22T23:49
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 20 немецких дипломатов высылают из России, сообщила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Более 20 дипломатов Германии высылают из России", — указала она.По данным РИА Новости, Германия выслала свыше 20 российских дипломатов.Ранее в российском МИД РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств России в Германии.Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке германских дипломатов.
https://ria.ru/20230127/diplomaty-1848004010.html
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россия, германия, берлин (город), мария захарова, в мире
Россия, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, В мире
Захарова раскрыла подробности высылки немецких дипломатов из России
Захарова: из России высылают более 20 немецких дипломатов