https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867091078.html

Захарова раскрыла подробности высылки немецких дипломатов из России

Захарова раскрыла подробности высылки немецких дипломатов из России - РИА Новости, 22.04.2023

Захарова раскрыла подробности высылки немецких дипломатов из России

Более 20 немецких дипломатов высылают из России, сообщила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T16:08

2023-04-22T16:08

2023-04-22T23:49

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германия

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мария захарова

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 20 немецких дипломатов высылают из России, сообщила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Более 20 дипломатов Германии высылают из России", — указала она.По данным РИА Новости, Германия выслала свыше 20 российских дипломатов.Ранее в российском МИД РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств России в Германии.Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке германских дипломатов.

https://ria.ru/20230127/diplomaty-1848004010.html

россия

германия

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россия, германия, берлин (город), мария захарова, в мире