Рейтинг@Mail.ru
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 14.09.2023 (обновлено: 16:08 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/posol-1896335139.html
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США - РИА Новости, 14.09.2023
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США
МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:14
2023-09-14T16:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
россия
линн трейси
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896343588_0:88:3250:1916_1920x0_80_0_0_7aa977b5c56fb36b58e1117d3c60f6c7.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата, сообщается на сайте ведомства.&quot;Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что дипломаты поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.В министерстве добавили, что Силлин и Бернстайн должны покинуть страну в течение недели. Там также подчеркнули, что противоправная деятельность американского посольства недопустима и будет пресекаться. Москва рассчитывает, что Вашингтон сделает правильные выводы и воздержится от конфронтационных шагов, резюмировали в ведомстве.Экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова задержали и арестовали в марте 2023 года. Установлено, что с сентября 2022-го он по заданию Силлина и Бернстайна за деньги собирал информацию о ходе СВО, мобилизации, проблемных местах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.Шонову предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230828/koloniya-1892623892.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896343588_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d37f97a358f5c58f0994257b0735b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, линн трейси, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Россия, Линн Трейси, Политика
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США

МИД: Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль посольства США у здания МИД РФ
Автомобиль посольства США у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автомобиль посольства США у здания МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата, сообщается на сайте ведомства.
«

"Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна", — говорится в заявлении.

Уточняется, что дипломаты поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.
В министерстве добавили, что Силлин и Бернстайн должны покинуть страну в течение недели. Там также подчеркнули, что противоправная деятельность американского посольства недопустима и будет пресекаться. Москва рассчитывает, что Вашингтон сделает правильные выводы и воздержится от конфронтационных шагов, резюмировали в ведомстве.
Экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова задержали и арестовали в марте 2023 года. Установлено, что с сентября 2022-го он по заданию Силлина и Бернстайна за деньги собирал информацию о ходе СВО, мобилизации, проблемных местах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.
Шонову предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии
28 августа, 11:21
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАРоссияЛинн ТрейсиПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала