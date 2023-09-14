https://ria.ru/20230914/posol-1896335139.html

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США - РИА Новости, 14.09.2023

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США

МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:14

2023-09-14T15:14

2023-09-14T16:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

россия

линн трейси

политика

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата, сообщается на сайте ведомства."Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна", — говорится в заявлении.Уточняется, что дипломаты поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.В министерстве добавили, что Силлин и Бернстайн должны покинуть страну в течение недели. Там также подчеркнули, что противоправная деятельность американского посольства недопустима и будет пресекаться. Москва рассчитывает, что Вашингтон сделает правильные выводы и воздержится от конфронтационных шагов, резюмировали в ведомстве.Экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова задержали и арестовали в марте 2023 года. Установлено, что с сентября 2022-го он по заданию Силлина и Бернстайна за деньги собирал информацию о ходе СВО, мобилизации, проблемных местах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.Шонову предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230828/koloniya-1892623892.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, линн трейси, политика