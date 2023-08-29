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Посольство США в Москве не получало повесток на допрос по делу Шонова

Посольство США в Москве не получало повесток на допрос по делу Шонова - РИА Новости, 29.08.2023

Посольство США в Москве не получало повесток на допрос по делу Шонова

Посольство США в Москве не получало от российских властей повесток на допрос по делу экс-сотрудника генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова, заявили РИА... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:48

2023-08-29T10:48

2023-08-29T10:54

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посольство США в Москве не получало от российских властей повесток на допрос по делу экс-сотрудника генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова, заявили РИА Новости в дипмиссии."Министерство иностранных дел не передавало в посольство США официальных повесток от ФСБ. На самом деле мы узнали о планах по допросу из сообщений СМИ", - сказал собеседник агентства.ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки.

https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html

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