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Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2023
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14:07 22.04.2023 (обновлено: 14:44 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/vysylka-1867076092.html
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2023
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатических представителей из ФРГ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:07
2023-04-22T14:44
россия
германия
берлин (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатических представителей из ФРГ, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии... Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230420/diplomat-1866670002.html
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россия, германия, берлин (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Германия, Берлин (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов

В МИД заявили, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатических представителей из ФРГ, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии... Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - добавили в ведомстве.
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РоссияГерманияБерлин (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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