https://ria.ru/20230422/vysylka-1867076092.html

Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов

Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2023

Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов

Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатических представителей из ФРГ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:07

2023-04-22T14:07

2023-04-22T14:44

россия

германия

берлин (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатических представителей из ФРГ, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии... Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230420/diplomat-1866670002.html

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германия

берлин (город)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, германия, берлин (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире