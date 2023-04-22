https://ria.ru/20230422/vysylka-1867076092.html
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2023
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатических представителей из ФРГ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:07
2023-04-22T14:07
2023-04-22T14:44
россия
германия
берлин (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатических представителей из ФРГ, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии... Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230420/diplomat-1866670002.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Германия, Берлин (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
В МИД заявили, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов