https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882563989.html

Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 06.07.2023

Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:24

2023-07-06T13:24

2023-07-06T16:13

россия

финляндия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкт-петербург

москва

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882579190_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_b39e4038f6eeb898c4004e0533d1d395.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, заявили в МИД."В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Москва также симметрично ответила на высылку девяти представителей российских загранучреждений из Финляндии, которая произошла в июне. Ответные меры затронули сотрудников посольства и генконсульства в Санкт-Петербурге.В Хельсинки назвали действия российской стороны жесткими и асимметричными. "Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку", — написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинисте.Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД, ему заявили протест "в связи с проводимой властями конфронтационной антироссийской политикой".На прошлой неделе финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.

https://ria.ru/20230706/vezd-1882549264.html

россия

финляндия

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, финляндия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкт-петербург, москва, санкции в отношении россии