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Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 06.07.2023
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13:24 06.07.2023 (обновлено: 16:13 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882563989.html
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 06.07.2023
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:24
2023-07-06T16:13
россия
финляндия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкт-петербург
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, заявили в МИД."В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Москва также симметрично ответила на высылку девяти представителей российских загранучреждений из Финляндии, которая произошла в июне. Ответные меры затронули сотрудников посольства и генконсульства в Санкт-Петербурге.В Хельсинки назвали действия российской стороны жесткими и асимметричными. "Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку", — написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинисте.Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД, ему заявили протест "в связи с проводимой властями конфронтационной антироссийской политикой".На прошлой неделе финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.
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россия, финляндия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкт-петербург, москва, санкции в отношении россии
Россия, Финляндия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкт-Петербург, Москва, Санкции в отношении России
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге и вышлет девять дипломатов

© Фото : Генеральное консульство Финляндии в СПб/ВКонтактеКонсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : Генеральное консульство Финляндии в СПб/ВКонтакте
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, заявили в МИД.
"В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Москва также симметрично ответила на высылку девяти представителей российских загранучреждений из Финляндии, которая произошла в июне. Ответные меры затронули сотрудников посольства и генконсульства в Санкт-Петербурге.

Сейчас в России работают два дипломатических представительства Финляндии. Речь идет о посольстве в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. В то же время у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.

В Хельсинки назвали действия российской стороны жесткими и асимметричными.
"Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку", — написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинисте.
Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД, ему заявили протест "в связи с проводимой властями конфронтационной антироссийской политикой".
На прошлой неделе финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян
Вчера, 12:27
 
РоссияФинляндияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкт-ПетербургМоскваСанкции в отношении России
 
 
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