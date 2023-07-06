https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882563989.html
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 06.07.2023
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:24
2023-07-06T13:24
2023-07-06T16:13
россия
финляндия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкт-петербург
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, заявили в МИД."В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Москва также симметрично ответила на высылку девяти представителей российских загранучреждений из Финляндии, которая произошла в июне. Ответные меры затронули сотрудников посольства и генконсульства в Санкт-Петербурге.В Хельсинки назвали действия российской стороны жесткими и асимметричными. "Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку", — написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинисте.Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД, ему заявили протест "в связи с проводимой властями конфронтационной антироссийской политикой".На прошлой неделе финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкт-петербург, москва, санкции в отношении россии
Россия, Финляндия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкт-Петербург, Москва, Санкции в отношении России
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге и вышлет девять дипломатов
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, заявили
в МИД.
"В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Москва также симметрично ответила на высылку девяти представителей российских загранучреждений из Финляндии, которая произошла в июне. Ответные меры затронули сотрудников посольства и генконсульства в Санкт-Петербурге.
Сейчас в России работают два дипломатических представительства Финляндии. Речь идет о посольстве в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. В то же время у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.
В Хельсинки назвали действия российской стороны жесткими и асимметричными.
"Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку", — написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинисте.
Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД, ему заявили протест "в связи с проводимой властями конфронтационной антироссийской политикой".
На прошлой неделе финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян