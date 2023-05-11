https://ria.ru/20230511/reznik-1870725333.html

Биография Генри Резника

Биография Генри Резника - РИА Новости, 11.05.2023

Биография Генри Резника

Адвокат, первый вице-президент Адвокатской палаты города Москвы, заслуженный юрист Российской Федерации Генри Маркович Резник родился 11 мая 1938 года в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T01:23

2023-05-11T01:23

2023-05-11T01:23

справки

генри резник

ленинград

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Адвокат, первый вице-президент Адвокатской палаты города Москвы, заслуженный юрист Российской Федерации Генри Маркович Резник родился 11 мая 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1962 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби), в 1969 году – очную аспирантуру Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности Прокуратуры СССР (ныне Научно-исследовательский институт при Университете Генеральной прокуратуры РФ). Кандидат юридических наук.С 1962 года работал следователем в Следственном управлении МВД Казахской ССР, с 1966 года – следователем по особо важным делам.После окончания аспирантуры остался работать в институте научным сотрудником.С 1982 по 1985 год являлся заведующим научно-исследовательской лаборатории Всесоюзного института усовершенствования работников юстиции (ныне Всероссийский государственный университет юстиции).С 1985 года – адвокат Московской городской коллегии адвокатов (МГКА).С 1989 года по 1991 год возглавлял НИИ адвокатуры Союза адвокатов СССР.С 1997 года 2002 год был председателем президиума Московской городской коллегии адвокатов.С 2002 по 2015 год являлся президентом Адвокатской палаты города Москвы. С 2005 по 2023 год был членом Совета Федеральной палаты адвокатов РФ. В настоящее время – первый вице-президент Адвокатской палаты города Москвы.Генри Резник – один из основателей и старший партнер Адвокатского бюро "Резник, Гагарин и Партнеры".В 2006-2014 годах был членом Общественной палаты РФ. 6С 2017 года является заместителем председателя экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель Комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов. Генри Резник занимался преподавательской деятельностью, был профессором кафедры адвокатуры и нотариата в Московском государственном юридическом университете имени Олега Кутафина (МГЮА). Автор около 200 публикаций по проблемам уголовного права и процесса, криминологии, общей теории права, публицистических работ.Заслуженный юрист РФ (1998). Награжден медалью имени Анатолия Кони – высшей ведомственной медалью министерства юстиции РФ, золотой медалью имени Федора Плевако (1998) за высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие российской адвокатуры, почетным знаком "Общественное признание" (2000), национальной премией в области адвокатуры "За честь и достоинство" (2013).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ленинград

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, генри резник, ленинград