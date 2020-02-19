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Экс-адвокаты не смогли оспорить кодекс этики
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РИА Новости

Экс-адвокаты не смогли оспорить кодекс этики

10:50 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонституционный суд
Конституционный суд
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Конституционный суд. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Двум бывшим адвокатам, лишенным статуса за дисциплинарные проступки, в том числе комментарии в интернете, не удалось оспорить в Конституционном суде РФ положения закона об адвокатуре, кодексе профессиональной этики и правил поведения в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
Авторы жалобы - Виталий Буркин из Башкирии, изгнанный из адвокатуры за оскорбительные высказывания в адрес судебной системы, и ненецкий адвокат Юрий Филиппских, поплатившийся статусом за распределение защитников по назначению, затруднившее работу следствия и судов. Они оспорили решения в судах общей юрисдикции, но проиграли. Тогда бывшие адвокаты обратились в Конституционный суд, но и тот отказался принимать заявление к рассмотрению.
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Позиция КС

КС в своем определении указал, что рассматривать жалобы на поведение адвокатов уполномочены квалификационные комиссии адвокатских палат. "Предъявление же особых профессионально-этических требований к мнениям, суждениям и комментариям адвокатов... согласуется с предписаниями статьи 29 Конституции РФ и статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, задающих пределы осуществления свободы слова", – сказано в определении КС.
Суд отметил, что не будет проверять кодекс профессиональной этики адвоката и правил поведения адвокатов в интернете, так как они являются корпоративными правовыми актами.
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Позиция ФПА

Вице-президент ФПА РФ, председатель комиссии совета ФПА РФ по защите права адвокатов Генри Резник отметил, что позиция КС не могла быть другой, суд подтвердил, что адвокатура является независимой неправительственной организацией, выполняющей публично-правовые функции.
По мнению Резника, "заявители замахнулись на принцип независимости адвокатуры, оспаривая право сообщества решать внутренние вопросы своей жизни путем принятия внутрикорпоративных актов, главный из которых – кодекс профессиональной этики адвоката".
"Этика – это сердцевина адвокатской профессии. И эта независимость адвокатуры, о которой напомнил Конституционный суд РФ, можно считать, закреплена в статье 15 Конституции РФ, где указано, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью российской правовой системы. Независимость института адвокатуры – это уже общепризнанный принцип международного права", – заявил он.
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Федеральная палата адвокатов РФГенри РезникРоссияОбщество
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