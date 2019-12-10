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Адвокат Резник предложил расширить компетенцию судов присяжных
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РИА Новости

Адвокат Резник предложил расширить компетенцию судов присяжных

17:40 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенри Резник
Генри Резник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Генри Резник. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Адвокат Генри Резник считает необходимым расширить подсудность суда присяжных, в том числе, чтобы они могли рассматривать дела о должностных преступлениях.
"Пора восстанавливать подсудность судов присяжных, которая была изначально. Я совершенно не настаиваю, вот, специфические дела о терроризме, как раз есть резон, что эти дела не должны рассматриваться присяжными. Но я не могу понять, почему из подсудности судов присяжных вывели половые преступления и должностные преступления", - сказал Резник на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека.
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Он отметил, что "наших сограждан трудно заподозрить в любви к педофилам или высокопоставленным чиновникам". При этом Резник заявил, что суды присяжных выносили до 20% оправдательных приговоров по квалифицированным взяткам и по половым преступлениям.
"А знаете почему? Потому что в этих делах сидит повышенный процент фабрикаций, повышенный процент оговоров, повышенный процент провокаций", - заявил Резник.
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