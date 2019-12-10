Адвокат Резник предложил расширить компетенцию судов присяжных

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Адвокат Генри Резник считает необходимым расширить подсудность суда присяжных, в том числе, чтобы они могли рассматривать дела о должностных преступлениях.
"Пора восстанавливать подсудность судов присяжных, которая была изначально. Я совершенно не настаиваю, вот, специфические дела о терроризме, как раз есть резон, что эти дела не должны рассматриваться присяжными. Но я не могу понять, почему из подсудности судов присяжных вывели половые преступления и должностные преступления", - сказал Резник на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека.
Он отметил, что "наших сограждан трудно заподозрить в любви к педофилам или высокопоставленным чиновникам". При этом Резник заявил, что суды присяжных выносили до 20% оправдательных приговоров по квалифицированным взяткам и по половым преступлениям.
"А знаете почему? Потому что в этих делах сидит повышенный процент фабрикаций, повышенный процент оговоров, повышенный процент провокаций", - заявил Резник.
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