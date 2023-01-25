16:35 25.01.2023 (обновлено: 17:37 25.01.2023)
Мосгорсуд ликвидировал "Московскую Хельсинкскую группу"
Мосгорсуд ликвидировал "Московскую Хельсинкскую группу" по иску Минюста
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЧлены Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева и адвокат, член Московской Хельсинкской группы Генри Резник (справа) на заседании Московского городского суда
Члены Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева и адвокат, член Московской Хельсинкской группы Генри Резник (справа) на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мосгорсуд ликвидировал правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции Российской Федерации", — огласил решение судья.
Ведомство аргументировало иск тем, что МХГ, не соблюдая собственный устав, провела 11 мероприятий за пределами Москвы. Ответчик же настаивал, что это нарушение устранить невозможно. По словам адвокатов, проведение мероприятий в других городах "является свершившимся фактом".
Защита также назвала "абсурдом" ситуацию, при которой нужно отклонять заявления жителей Московской области, если организация находится в столице. Как отметили юристы, МХГ не могла оставить без внимания обращение экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, ныне осужденного за коррупцию.
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Адвокат Генри Резник, представлявший интересы организации, заявил, что защита обжалует приговор.
"Жизнь длинная, все решения подлежат пересмотру, и я надеюсь дожить до того, как "Московская Хельсинкская группа" снова возродится", — сказал он.
"Московскую Хельсинкскую группу" основали в 1976 году, это старейшая из действующих правозащитных организаций России. Первым ее руководителем стал советский физик, диссидент Юрий Орлов. МХГ занималась правозащитной деятельностью и координацией организаций такого рода в России.
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