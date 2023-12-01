https://ria.ru/20231201/spch-1913263078.html
Из состава СПЧ исключили Резника и Горгадзе
Из состава СПЧ исключили Резника и Горгадзе - РИА Новости, 01.12.2023
Из состава СПЧ исключили Резника и Горгадзе
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава СПЧ, из Совета исключены, в частности, Шота Горгадзе, Генри Резник, Александр Мукомолов,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:42
2023-12-01T19:42
2023-12-01T19:56
общество
россия
генри резник
шота горгадзе
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава СПЧ, из Совета исключены, в частности, Шота Горгадзе, Генри Резник, Александр Мукомолов, Леонид Никитинский, Мара Полякова и Евгений Ясин, сообщается на сайте Кремля. "Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2018 г. № 691 ... следующие изменения: ... Исключить из состава Совета Горгадзе Ш.О., Мукомолова А.Ф., Никитинского Л.В., Полякову М.Ф., Резника Г.М. и Ясина Е.Г.", - говорится в сообщении. Также в состав Совета вошли: общественный деятель Ионов А.В., президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Назарова Ю.Д., директор автономной некоммерческой организации содействия социальной интеграции инвалидов "Пространство равных возможностей" Новиков И.А., генеральный директор автономной некоммерческой организации "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Сидоренко Э.Л., старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук Соловьев С.М. Кроме того, заменены позиции Сергея Цыпленкова, Ирины Киркоры и Юлии Белеховой.
https://ria.ru/20231124/peskov-1911550664.html
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общество, россия, генри резник, шота горгадзе, владимир путин
Общество, Россия, Генри Резник, Шота Горгадзе, Владимир Путин
Из состава СПЧ исключили Резника и Горгадзе
Путин исключил из состава СПЧ Генри Резника и Шота Горгадзе