В Москве началась церемония прощания с Генрихом Падвой

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве началась церемония прощания с известным адвокатом, заслуженным юристом России Генрихом Падвой, передает корреспондент РИА Новости.

Генрих Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни. Церемония прощания проходит в ЦКБ управления делами президента РФ в форме гражданской панихиды.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Свою карьеру он начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. В 1989 году занял пост вице-президента Союза адвокатов СССР , а в дальнейшем - Международного союза адвокатов.

В 1996 году он основал и возглавил Адвокатское бюро "Падва и партнеры".

Заслуженный юрист России, награжден Золотой медалью имени Фёдора Плевако, кавалер почетного знака "Общественное признание".

Благодаря его инициативе в России был введен мораторий на смертную казнь.