В Москве началась церемония прощания с Генрихом Падвой
11:57 12.02.2026 (обновлено: 12:39 12.02.2026)
В Москве началась церемония прощания с Генрихом Падвой
В Москве началась церемония прощания с известным адвокатом, заслуженным юристом России Генрихом Падвой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2026
В Москве началась церемония прощания с Генрихом Падвой

Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве началась церемония прощания с известным адвокатом, заслуженным юристом России Генрихом Падвой, передает корреспондент РИА Новости.
Генрих Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни. Церемония прощания проходит в ЦКБ управления делами президента РФ в форме гражданской панихиды.
Проститься с Падвой пришли родственники, представители юридического сообщества, в том числе президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник, видные адвокаты Александр Аснис, Александр Гофштейн, а всего более ста человек.
Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года. Окончил Московский юридический институт в 1953 году. Свою карьеру он начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года стал членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом её президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. В 1989 году занял пост вице-президента Союза адвокатов СССР, а в дальнейшем - Международного союза адвокатов.
В 1996 году он основал и возглавил Адвокатское бюро "Падва и партнеры".
Заслуженный юрист России, награжден Золотой медалью имени Фёдора Плевако, кавалер почетного знака "Общественное признание".
Благодаря его инициативе в России был введен мораторий на смертную казнь.
Имя Генриха Падвы неоднократно включалось в российские рейтинги лучших адвокатов, а также в международное издание "Who's Who of Professionals".
 
