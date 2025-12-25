Резник обвинил адвокатов, комментирующих дело Долиной, в нарушении этики

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Комментарии сторонних адвокатов по делу артистки Ларисы Долиной об оспаривании сделки с квартирой нарушают профессиональную этику, заявил в ходе встречи с журналистами председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов Генри Резник.