Резник обвинил адвокатов, комментирующих дело Долиной, в нарушении этики - РИА Новости, 25.12.2025
14:30 25.12.2025
Резник обвинил адвокатов, комментирующих дело Долиной, в нарушении этики
Резник обвинил адвокатов, комментирующих дело Долиной, в нарушении этики
россия, лариса долина, генри резник, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Генри Резник, Дело о квартире Долиной
Резник обвинил адвокатов, комментирующих дело Долиной, в нарушении этики

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГенри Резник
Генри Резник. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Комментарии сторонних адвокатов по делу артистки Ларисы Долиной об оспаривании сделки с квартирой нарушают профессиональную этику, заявил в ходе встречи с журналистами председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов Генри Резник.
"Дело Долиной. Господи, чего только не пришлось вообще читать. Это что-то. [Журналисты] путают истцов с ответчиками… Вы [журналисты] хотите по таким делам получить комментарии адвокатов? Такие комментарии могут дать только стороны, комментарий же тех адвокатов, которые в деле не участвуют, это нарушение профессиональной этики", - сказал заслуженный юрист РФ.
Сегодня проходит встреча Федеральной палаты адвокатов РФ по итогам 2025 года.
Россия Лариса Долина Генри Резник Дело о квартире Долиной
 
 
