Рейтинг@Mail.ru
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/fpa-1822394474.html
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА - РИА Новости, 07.10.2022
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник прекратил участие в ее совете, сообщили РИА Новости в ФПА. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:54
2022-10-07T23:54
генри резник
вадим клювгант
константин добрынин
россия
совет федерации рф
федеральная палата адвокатов рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40860/97/408609789_0:83:3077:1814_1920x0_80_0_0_c8ec306f5840a6c1a2cf79b5e5fbfd7e.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник прекратил участие в ее совете, сообщили РИА Новости в ФПА.Ранее аналогичные заявления подали вице-президент ФПА России Вадим Клювгант и член совета палаты Константин Добрынин.Как сообщается на сайте ФПА, 4 октября Совфед одобрил федеральные конституционные законы о принятии в Россию новых регионов и образовании в ее составе Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.Перед Федеральной палатой адвокатов стоит задача помочь адвокатам новых регионов в освоении знаний российского законодательства, организации приема экзаменов и создании адвокатских палат, отметил вице-президент ФПА Геннадий Шаров. Он подчеркнул, что опыт подобной работы у палаты есть.
https://ria.ru/20220915/pashaev-1817137518.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40860/97/408609789_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_54bda9ccdf8da5c5df5df11ffe26532d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генри резник, вадим клювгант, константин добрынин, россия, совет федерации рф, федеральная палата адвокатов рф
Генри Резник, Вадим Клювгант, Константин Добрынин, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная палата адвокатов РФ
23:54 07.10.2022
 
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА

Резник, Клювгант и Добрынин покинули совет Федеральной палаты адвокатов России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГенри Резник
Генри Резник - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Генри Резник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник прекратил участие в ее совете, сообщили РИА Новости в ФПА.
"Прошу при предстоящей ротации вывести меня из членов совета. Соответственно, подаю заявление о сложении полномочий члена общественного совета при министерстве юстиции РФ", - говорится в его заявлении.
Ранее аналогичные заявления подали вице-президент ФПА России Вадим Клювгант и член совета палаты Константин Добрынин.
Как сообщается на сайте ФПА, 4 октября Совфед одобрил федеральные конституционные законы о принятии в Россию новых регионов и образовании в ее составе Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Перед Федеральной палатой адвокатов стоит задача помочь адвокатам новых регионов в освоении знаний российского законодательства, организации приема экзаменов и создании адвокатских палат, отметил вице-президент ФПА Геннадий Шаров. Он подчеркнул, что опыт подобной работы у палаты есть.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 23:17
ФПА убрала с сайта новость о лишении Пашаева статуса адвоката
 
Генри РезникВадим КлювгантКонстантин ДобрынинРоссияСовет Федерации РФФедеральная палата адвокатов РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала