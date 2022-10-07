https://ria.ru/20221007/fpa-1822394474.html

Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА

Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА - РИА Новости, 07.10.2022

Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник прекратил участие в ее совете, сообщили РИА Новости в ФПА. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T23:54

2022-10-07T23:54

2022-10-07T23:54

генри резник

вадим клювгант

константин добрынин

россия

совет федерации рф

федеральная палата адвокатов рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник прекратил участие в ее совете, сообщили РИА Новости в ФПА.Ранее аналогичные заявления подали вице-президент ФПА России Вадим Клювгант и член совета палаты Константин Добрынин.Как сообщается на сайте ФПА, 4 октября Совфед одобрил федеральные конституционные законы о принятии в Россию новых регионов и образовании в ее составе Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.Перед Федеральной палатой адвокатов стоит задача помочь адвокатам новых регионов в освоении знаний российского законодательства, организации приема экзаменов и создании адвокатских палат, отметил вице-президент ФПА Геннадий Шаров. Он подчеркнул, что опыт подобной работы у палаты есть.

https://ria.ru/20220915/pashaev-1817137518.html

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генри резник, вадим клювгант, константин добрынин, россия, совет федерации рф, федеральная палата адвокатов рф