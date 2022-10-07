https://ria.ru/20221007/fpa-1822394474.html
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА - РИА Новости, 07.10.2022
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник прекратил участие в ее совете, сообщили РИА Новости в ФПА. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:54
2022-10-07T23:54
2022-10-07T23:54
генри резник
вадим клювгант
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совет федерации рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник прекратил участие в ее совете, сообщили РИА Новости в ФПА.Ранее аналогичные заявления подали вице-президент ФПА России Вадим Клювгант и член совета палаты Константин Добрынин.Как сообщается на сайте ФПА, 4 октября Совфед одобрил федеральные конституционные законы о принятии в Россию новых регионов и образовании в ее составе Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.Перед Федеральной палатой адвокатов стоит задача помочь адвокатам новых регионов в освоении знаний российского законодательства, организации приема экзаменов и создании адвокатских палат, отметил вице-президент ФПА Геннадий Шаров. Он подчеркнул, что опыт подобной работы у палаты есть.
https://ria.ru/20220915/pashaev-1817137518.html
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генри резник, вадим клювгант, константин добрынин, россия, совет федерации рф, федеральная палата адвокатов рф
Генри Резник, Вадим Клювгант, Константин Добрынин, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная палата адвокатов РФ
Несколько известных российских адвокатов покинули совет ФПА
Резник, Клювгант и Добрынин покинули совет Федеральной палаты адвокатов России