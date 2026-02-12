Рейтинг@Mail.ru
Резник назвал адвоката Падву эталоном преданности профессии - РИА Новости, 12.02.2026
16:26 12.02.2026
Резник назвал адвоката Падву эталоном преданности профессии
Резник назвал адвоката Падву эталоном преданности профессии
Адвокат Генрих Падва станет эталоном преданности профессии, заявил президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Резник назвал адвоката Падву эталоном преданности профессии

Адвокат Генрих Падва
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Адвокат Генрих Падва станет эталоном преданности профессии, заявил президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
"Генрих Павлович Падва оказывался на острие тех проблем, которые были исключительно важны для адвокатуры и для сообщества. Он, видимо, станет непревзойденным эталоном преданности профессии", - сказал Резник во время церемонии прощания.
Церемония прощания состоялась в ЦКБ управления делами президента РФ. Похороны проходят на Ваганьковском кладбище.
Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни.
Кучерена назвал Падву примером для настоящих адвокатов
