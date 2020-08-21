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https://ria.ru/20200821/efremov-1576111225.html
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Представители актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату Генри Резнику, сообщил РИА Новости адвокат. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:25
2020-08-21T19:25
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
генри резник
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Представители актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату <a href="http://ria.ru/person_Genri_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Генри Резнику</a>, сообщил РИА Новости адвокат."Ефремов ко мне не обращался", - сказал Резник.Он также прокомментировал ситуацию, когда подсудимый отказывается от адвокатов, когда следствие уже завершено и судебное разбирательство практически дошло до стадии прений: "Всякое бывает".Ранее Ефремов отказался от своих адвокатов и собрался сменить команду, в суде он назвал фамилии Генриха Падвы и Генри Резника.
https://ria.ru/20200821/dobrovinskiy-1576105480.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, генри резник, происшествия

Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов

19:25 21.08.2020
21848
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии "Фемида"
Церемония вручения премии Фемида
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Представители актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату Генри Резнику, сообщил РИА Новости адвокат.
"Ефремов ко мне не обращался", - сказал Резник.
Он также прокомментировал ситуацию, когда подсудимый отказывается от адвокатов, когда следствие уже завершено и судебное разбирательство практически дошло до стадии прений: "Всякое бывает".
Ранее Ефремов отказался от своих адвокатов и собрался сменить команду, в суде он назвал фамилии Генриха Падвы и Генри Резника.
Затягивание процесса – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье
Вчера, 17:25
Добровинский прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
12109681237
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