https://ria.ru/20200821/efremov-1576111225.html
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Представители актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату Генри Резнику, сообщил РИА Новости адвокат. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:25
2020-08-21T19:25
2020-08-21T19:25
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
генри резник
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Представители актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату <a href="http://ria.ru/person_Genri_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Генри Резнику</a>, сообщил РИА Новости адвокат."Ефремов ко мне не обращался", - сказал Резник.Он также прокомментировал ситуацию, когда подсудимый отказывается от адвокатов, когда следствие уже завершено и судебное разбирательство практически дошло до стадии прений: "Всякое бывает".Ранее Ефремов отказался от своих адвокатов и собрался сменить команду, в суде он назвал фамилии Генриха Падвы и Генри Резника.
https://ria.ru/20200821/dobrovinskiy-1576105480.html
4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, генри резник, происшествия