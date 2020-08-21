https://ria.ru/20200821/efremov-1576111225.html

Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов

Представители актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату Генри Резнику, сообщил РИА Новости адвокат. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:25

2020-08-21T19:25

2020-08-21T19:25

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

генри резник

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Представители актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП, еще не обращались к адвокату <a href="http://ria.ru/person_Genri_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Генри Резнику</a>, сообщил РИА Новости адвокат."Ефремов ко мне не обращался", - сказал Резник.Он также прокомментировал ситуацию, когда подсудимый отказывается от адвокатов, когда следствие уже завершено и судебное разбирательство практически дошло до стадии прений: "Всякое бывает".Ранее Ефремов отказался от своих адвокатов и собрался сменить команду, в суде он назвал фамилии Генриха Падвы и Генри Резника.

https://ria.ru/20200821/dobrovinskiy-1576105480.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, генри резник, происшествия